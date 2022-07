Honda Civic Type R 2023: la casa automobilistica svela la nuova Civic Type R in occasione del suo 25° anniversario e del 50° di Civic. La nuova Type R è stata progettata per offrire la più esaltante Civic Type R di sempre, sulla base della tradizione di lunga data che Honda ha costruito per le auto ad alte prestazioni, ispirate allo spirito racing della Casa di Tokyo.

Honda Civic Type R 2023: design

La nuova Type R è basata sull’approccio al design di Civic e:HEV, appena presentata da Honda. Per migliorare la sua linea già elegante e sportiva, Type R si presenta più bassa e più larga, con passaruote che sporgono dai leggeri cerchi in lega neri opachi da 19″, completati da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Il design esterno trasmette ora un senso di unità, con elementi perfettamente integrati, come il pannello e le portiere posteriori sviluppati esclusivamente per la Type R, che apportano maggiori benefici in termini di aerodinamica.

Il nuovo design flessibile dello spoiler contribuisce a generare maggiore deportanza, ed è stato angolato verso il retro per eliminare la resistenza all’aria. Sostenuto da nuovi supporti in alluminio pressofuso, l’alettone posteriore è più basso ma più largo rispetto al modello precedente, accentuando la nuova linea del tetto e l’assetto più ampio.

Honda Civic Type R 2023: abitacolo immersivo

Gli interni del nuovo modello puntano ad esaltare l’emozione e il piacere di guida, e ad aumentare il livello di concentrazione. L’abitacolo mantiene l’elevato standard di comfort, praticità e raffinatezza della nuova Civic e:HEV, aggiungendo dettagli e caratteristiche emozionali e sportive, come le iconiche finiture rosse Type R.

Il potente data logger Honda LogR torna in un formato profondamente aggiornato per questa generazione di Type R. Ora è in grado di combinare i dati sulle prestazioni raccolti dai sensori dell’auto con un’app per smartphone, per aiutare i piloti a monitorare e registrare una serie di parametri in tempo reale.

Prestazioni da urlo

Civic Type R è rinomata per i suoi motori potenti, altamente reattivi e capaci di girare a regimi molto elevati. Le modifiche apportate sono diverse: il turbocompressore rivisto presenta ora un alloggiamento compatto per migliorare l’efficienza complessiva dell’unità.

Un sistema di scarico rivisto e ad alta efficienza lavora insieme al potente propulsore per migliorare il rapporto peso-potenza, la coppia e la velocità massima della precedente generazione di Type R, per rendere la Civic Type R 2023 una delle auto più potenti della sua categoria.

A migliorare il senso di connessione con l’auto ci pensa una versione ottimizzata del cambio manuale a sei rapporti, che ha aiutato la precedente generazione a far innamorare gli appassionati di tutto il mondo.

I nuovi freni Brembo mantengono i dischi a due pezzi della precedente generazione, per una sensibilità e una durata migliori. Infine, un nuovo design a tre scarichi con una migliore modulazione del suono migliora la sensazione acustica, rafforzando ulteriormente il legame del guidatore con l’auto.

La nuova Honda Civic Type R sarà disponibile a partire da inizio 2023.

