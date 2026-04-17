- La Honda Super-N è una city car elettrica lunga 3,59 metri e pesante 1.090 kg, derivata dalla kei car N-ONE e: giapponese con dimensioni e potenza ampliate per l’Europa. Prezzo nel Regno Unito sotto le 20.000 sterline (circa 23.000 euro).
- In modalità normale eroga 47 kW (64 CV), in Boost Mode 70 kW (95 CV) con cambio simulato a 7 rapporti, palette al volante e suono motore artificiale tramite impianto Bose a 8 altoparlanti.
- Autonomia: 320 km nel ciclo urbano e 206 km nel combinato WLTP. Vendite in Giappone dal 16 aprile 2026, nel Regno Unito da luglio. Arrivo nell’Europa continentale non ancora confermato.
Honda porta in Europa la Super-N, una city car elettrica derivata dalla piattaforma kei car giapponese N-ONE e: con dimensioni e potenza ampliate rispetto ai limiti nipponici. Lunga 3,59 metri, pesa 1.090 kg ed eroga 47 kW (64 CV) in modalità normale e 70 kW (95 CV) attivando il Boost Mode.
L’autonomia è di 320 km nel ciclo urbano e 206 km nel ciclo combinato WLTP. Il prezzo nel Regno Unito partirà da meno di 20.000 sterline (circa 23.000 euro al cambio attuale). Le vendite iniziano in Giappone il 16 aprile 2026 e nel Regno Unito a luglio; l’arrivo in altri mercati europei non è ancora confermato.
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Una kei car adattata per l’Europa: cosa cambia
In Giappone le kei car devono rispettare limiti rigidi: massimo 3,40 metri di lunghezza, 1,48 metri di larghezza, 660 cc di cilindrata (o 47 kW per le elettriche). La Super-ONE (nome giapponese) supera questi limiti: è 19 cm più lunga e 10 cm più larga della N-ONE e: su cui si basa, con carreggiate allargate, parafanghi bombati e paraurti ridisegnati. La potenza in Boost Mode sale a 70 kW, oltre il tetto kei di 47 kW.
Il risultato è una city car elettrica con proporzioni compatte (più corta di oltre mezzo metro rispetto a una Honda Jazz) ma posizione di guida regolare, baricentro basso grazie alla batteria sotto il pavimento e un peso tra i più contenuti nel segmento EV europeo. Honda dichiara un centro di gravità inferiore a quello di “molte auto sportive a benzina”.
Come funziona il Boost Mode con cambio simulato
La funzione più particolare della Super-N è il Boost Mode, attivabile con un pulsante sul volante. Cambia tre elementi contemporaneamente: la potenza sale da 47 a 70 kW (coppia 162 Nm), si attiva un cambio simulato a sette rapporti azionabile con le palette al volante e l’impianto audio Bose a 8 altoparlanti genera un suono motore artificiale tramite il sistema Active Sound Control.
Il cruscotto digitale da 7 pollici passa a un layout analogico con contagiri virtuale, e l’illuminazione ambientale cambia da blu a viola. Se si mantiene il regime al limitatore in modalità manuale, interviene un simulato taglio di iniezione. Il confronto dichiarato da Honda è con la Hyundai Ioniq 5 N, che adotta un sistema simile su una piattaforma molto più grande e costosa.
Il rapporto potenza/peso di 64,1 kW/tonnellata in Boost Mode supera quello della BYD Dolphin nella versione base (46,5 kW/t). Le sospensioni sono state calibrate su strade giapponesi e britanniche, con assetto ribassato rispetto alla N-ONE e:.
Quanto è grande dentro e quanta autonomia ha
L’abitacolo sfrutta l’altezza della carrozzeria kei (tetto piatto, fianchi verticali) per offrire spazio interno superiore a quello che le dimensioni esterne suggeriscono. I Magic Seats posteriori si ribaltano verso l’alto per trasportare oggetti ingombranti. Il bagagliaio ospita il subwoofer Bose da 13,1 litri.
La dotazione di serie comprende: schermo touch da 9 pollici, strumentazione digitale da 7 pollici, presa USB-C, volante riscaldato, sedili riscaldati, cruise control adattivo, accensione keyless e impianto audio Bose Premium a 8 altoparlanti. I sedili anteriori sono sportivi con supporto laterale.
L’autonomia è il punto debole: 320 km nel ciclo urbano (dove la rigenerazione in frenata aiuta) e 206 km nel ciclo combinato WLTP. La Honda e, predecessore concettuale, fu criticata per i suoi 200 km di autonomia e uscì dal mercato nel 2023. Honda punta sul prezzo basso e sul carattere per compensare il dato.
Quanto costa e contro chi compete
Il prezzo confermato per il Regno Unito è inferiore a 20.000 sterline (circa 23.000 euro). Il prezzo per l’Europa continentale non è stato comunicato. Secondo Carscoops, la Super-N arriverà anche nell’Europa continentale da luglio, ma altre fonti indicano che il lancio europeo più ampio non è ancora definito.
Le rivali dirette sono la Renault Twingo E-Tech (attesa per il 2026), la BYD Dolphin Surf (Seagull), la Dacia Spring, la Hyundai Inster e la futura Volkswagen ID.1. La Super-N si distingue per il peso ridotto (1.090 kg contro i 1.200-1.400 kg delle rivali), il Boost Mode e il posizionamento dichiaratamente sportivo in un segmento dove la maggior parte dei modelli punta su praticità e costo minimo.
L’ispirazione dichiarata è la Honda City Turbo II degli anni ’80, soprannominata “Bulldog”: una hot hatch da 735 kg con motore 1.2 turbo intercooler e una modalità “scramble boost” per erogare potenza aggiuntiva. La City Turbo II aveva anche un dettaglio eccentrico: un Motocompo, scooter pieghevole da 49 cc progettato per entrare nel bagagliaio.