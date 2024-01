Hulk Hogan aiuta una 17enne dopo che la sua auto si è ribaltata

L’ex leggenda del wrestling Hulk Hogan ha dimostrato il suo eroismo nella vita reale soccorrendo una ragazza di 17 anni ribaltata con la sua auto in un incidente stradale in Florida.

La leggenda del wrestling Hulk Hogan si è dimostrato un eroe nella vita reale dopo aver soccorso una ragazza di 17 anni coinvolta in un grave incidente stradale a Clearwater, Florida.

Hogan, 70 anni, si trovava in auto con un amico e sua moglie quando hanno assistito all’incidente e si sono fermati per dare una mano. Hogan ha prestato soccorso insieme all’amico utilizzando alcuni attrezzi per far scoppiare gli airbag dell’auto ribaltata.

La moglie di Hogan, Sky Daily, ha condiviso la notizia dell’incidente sui social media, secondo quanto riportato da TMZ:

Ieri sera, dopo aver cenato a Tampa, abbiamo visto un’auto ribaltarsi davanti a noi! Ammiro davvero mio marito @hulkhogan e il nostro amico @jakerask per essersi precipitati in azione, bucando l’airbag della ragazza e aiutandola a uscire rapidamente dall’auto. A quanto pare, lei è rimasta illesa, solo molto scossa, il che è un vero miracolo!

L’incidente è avvenuto quando un’auto in autostrada nel raggiungere un’uscita, ha urtato un’altra vettura guidata dalla ragazza di 17 anni, facendola ribaltare. Secondo Jalopnik Jake ha quindi bucato l’airbag della ragazza con alcuni attrezzi che Hulk aveva a disposizione, e insieme hanno sganciato la sua cintura di sicurezza, assistendola nell’uscire in sicurezza dal veicolo.

Un episodio decisamente paerticolare che sottolinea non solo l’eroismo inaspettato di una figura pubblica come Hulk Hogan, ma anche la sua capacità di agire prontamente in situazioni di emergenza, dimostrando un lato umano e compassionevole al di là della sua fama mondiale nel wrestling.

