I Supercharger prefabbricati di Tesla si installano in solo 4 giorni

Tesla ha annunciato l’installazione e la messa in funzione di stazioni di ricarica Supercharger prefabbricate in soli quattro giorni.

Tesla ha recentemente annunciato la capacità di installare stazioni di ricarica Supercharger prefabbricati in soli quattro giorni. Per chiunque abbia familiarità con la complessità che comporta l’installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici, la notizia non può che apparire come un vero e proprio capolavoro di efficienza e ingegneria. Se la compariamo alla velocità di installazione delle colonnine in Italia, dove è necessario aspettare mesi se non anni, sembra che arrivi da un altro pianeta.

L’iter per l’apertura di una nuova stazione Supercharger richiede una serie di passaggi non indifferenti: dalla ricerca e acquisizione di un terreno idoneo alla negoziazione di contratti con i proprietari dell’area scelta, dalla progettazione dell’impianto all’ottenimento delle necessarie approvazioni comunali e dall’ente elettrico locale, senza dimenticare l’importanza di un adeguato upgrade infrastrutturale per sostenere il fabbisogno energetico dell’installazione. L’insieme di questi fattori può facilmente tradursi in ritardi significativi se anche solo uno di questi step dovesse incontrare ostacoli.

Down to 4 days from delivery to opening a site with Prefabricated Supercharger Units (PSUs) 😎 pic.twitter.com/aFpXqNhGUi — Tesla Charging (@TeslaCharging) April 8, 2024

Per accelerare il processo di espansione della rete di Supercharger, Tesla ha adottato negli ultimi anni una strategia basata sulla prefabbricazione, dimostrando già nel 2022 di poter erigere una stazione da dodici colonnine in soli otto giorni. Oggi, grazie all’ottimizzazione delle unità Supercharger V4 prefabbricate, l’azienda è in grado di ridurre ulteriormente questi tempi, arrivando a soli quattro giorni per l’installazione.

Il segreto di tale efficienza risiede nell’utilizzo di lastre di cemento preassemblate, complete di fori e condotti per i cavi, su cui vengono montati gli stalli e gli armadi dei Supercharger direttamente in fabbrica, riducendo notevolmente il lavoro necessario in loco.

Quest’avanzamento tecnologico giunge in un momento cruciale, in cui Tesla si sta adoperando per ampliare significativamente la propria rete di Supercharger, in risposta all’aumento della domanda dettata dall’apertura della rete anche ai veicoli elettrici di altri produttori. La rapidità nell’installazione delle nuove stazioni di ricarica evidenzia anche l’ambizione di garantire per i propri clienti infrastrutture all’altezza delle crescenti esigenze di un pubblico sempre più ampio.

Fonte: Electrek

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD