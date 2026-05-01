iCAUR al Salone di Pechino 2026 accelera tra concept Robox e V27 con guida a destra

Al Salone di Pechino 2026, iCAUR presenta la V27, SUV ibrido con sistema Golden REEV e oltre 1.000 km di autonomia combinata e la Robox che anticipa il linguaggio stilistico del futuro del brand con una lettura futuristica del concetto boxy.

iCAUR Salone di Pechino 2026
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Chery, Saloni Auto, SUV

Informazioni chiave:

  • iCAUR ha scelto il Salone di Pechino 2026 per presentare due novità: la concept car Robox e la V27 con guida a destra.
  • La V27 è un SUV ibrido dal design boxy con sistema Golden REEV e un’autonomia combinata superiore a 1.000 km.
  • La Robox introduce un nuovo linguaggio stilistico future-classic con silhouette OneBox, struttura rialzata e dettagli che fondono efficienza aerodinamica e attitudine off-road.

Il Salone di Pechino 2026 segna una tappa importante per iCAUR, che rafforza la propria identità internazionale presentando la concept car Robox e la V27 con guida a destra. Il brand lavora su un’idea di mobilità che combina design classico, tecnologie intelligenti e sostenibilità.

La V27 è il modello strategico che interpreta al meglio la visione del brand

iCAUR V27
iCAUR V27 © iCAUR

Tra i prodotti della gamma, la V27 è il SUV ibrido all-round che meglio incarna l’identità del marchio, grazie a una silhouette decisa e squadrata, fari rotondi distintivi e passaruota ampi che richiamano i fuoristrada classici. È una lettura boxy e robusta, ma progettata per un pubblico contemporaneo. All’interno, la V27 punta su un’esperienza premium con l’interstellar cockpit, il primo doppio tetto panoramico Stellar Porthole della categoria e il soffitto sospeso Star Island.

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Il sistema Golden REEV porta la V27 oltre i 1.000 km di autonomia combinata

Sotto il profilo tecnico, la iCAUR V27 si affida al sistema Golden REEV, cioè la piattaforma range-extended del marchio. Il modello supera i 1.000 km di autonomia combinata, un dato che rafforza il suo posizionamento come SUV adatto tanto agli spostamenti urbani quanto ai viaggi più lunghi. La V27 offre così una risposta concreta alle esigenze di chi pretende libertà di utilizzo, continuità di marcia e una gestione meno stressante dell’autonomia.

La Robox anticipa il linguaggio future-classic della iCAUR di domani

iCAUR Robox
iCAUR Robox © iCAUR

Se la V27 rappresenta la parte più immediatamente industriale del progetto, la Robox è il manifesto concettuale del marchio. Il nome nasce dalla fusione di Robot e Box e introduce una filosofia future-classic, cioè una sintesi tra proporzioni senza tempo e segni stilistici orientati al futuro. Il concept non punta su una rottura totale con i codici tradizionali dell’auto, ma su una loro evoluzione.

La silhouette OneBox e la struttura rialzata bilanciano aerodinamica e off-road

Uno dei tratti più forti della Robox è la sua silhouette OneBox, che viene abbinata a una struttura rialzata per creare un equilibrio tra efficienza aerodinamica e attitudine off-road. A definire l’identità della concept contribuiscono anche i gruppi ottici sdoppiati, rotondi e rettangolari, insieme a superfici pulite e modulari e a un abitacolo reinterpretato in chiave tecnologica.

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