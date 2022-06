L’incidente da un milione di dollari tra una McLaren e una Lamborghini

Il video dell'incidente che ha coinvolto una Una McLaren 570S, una Lamborghini Aventador SV ed una BMW i8 durante la Gumball 3000.

Una McLaren 570S ha centrato in pieno una Lamborghini Aventador SV come si vede nei video pubblicati online dell’incidente che ha coinvolto anche una BMW i8 nei pressi di Atlanta durante il rally Gumball 3000. Fortunatamente, nessuno non si registrano feriti.

L’incidente ha visto una McLaren 570S blu schiantarsi contro la parte posteriore di una Lamborghini Aventador SV che stava tentando di passare dalla corsia di sinistra a quella centrale su una strada di Atlantic Station, in Georgia.

Purtroppo per il conducente della McLaren, che stava cercando di accelerare nella corsia centrale per affiancare la Lamborghini, le cose non andate come sperato. La forza dell’incidente è stata tale da far alzare la 570S da terra e farla finire contro una BMW i8 che si trovava nella corsia di destra.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.