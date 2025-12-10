Jaecoo 7 e Omoda 9 autocarro N1

Omoda & Jaecoo introduce la possibilità di omologare Jaecoo 7 (Ice 2WD e Super Hybrid) e Omoda 9 Super Hybrid come autocarro N1, grazie a un kit omologato GreenKar installabile in circa 30 minuti presso la rete ufficiale italiana. La trasformazione non modifica posti a sedere né piano di carico e rende i modelli beni strumentali, con accesso alle agevolazioni fiscali dedicate alle partite IVA. Il kit, approvato dal Ministero dei Trasporti e conforme agli standard ISO, è proposto a 1.500 € + IVA ed è reversibile, con ritorno alla configurazione M1.
Omologazione N1 per Jaecoo 7 e Omoda 9
Jaecoo 7 e Omoda 9 Super Hybrid sono ora disponibili anche in configurazione autocarro N1. Una soluzione dedicata a chi utilizza l’auto come strumento di lavoro e, allo stesso tempo, non vuole rinunciare alla praticità e al comfort di un SUV moderno. La trasformazione in categoria N1 è già operativa e riguarda:
- Jaecoo 7 Ice 2WD Select
- Jaecoo 7 Super Hybrid (tutti gli allestimenti)
- Omoda 9 Super Hybrid (tutti gli allestimenti)
L’obiettivo è chiaro: coniugare la vocazione da SUV con i vantaggi fiscali riservati ai beni strumentali, offrendo soprattutto alle partite IVA un’opzione concreta per ottimizzare il proprio parco auto professionale. L’omologazione N1 consente di classificare questi modelli come beni strumentali, aprendo la porta alle agevolazioni fiscali previste per i titolari di partita IVA.
Non si tratta di una semplice variante di allestimento, ma di una configurazione studiata proprio per chi utilizza l’auto quotidianamente per lavoro: artigiani, professionisti, piccole e medie imprese, agenti e consulenti che hanno bisogno di spazio, comfort e immagine, ma anche di uno strumento idoneo dal punto di vista fiscale.
Il kit GreenKar: trasformazione omologata e rapida
Il cuore del progetto è il kit omologato GreenKar, che consente di trasformare Jaecoo 7 e Omoda 9 da uso passeggeri a autocarro N1 in tempi estremamente contenuti. Le caratteristiche principali del kit sono:
- Installazione in circa 30 minuti
- Intervento eseguibile presso le officine della rete ufficiale Omoda & Jaecoo Italia
- Nessuna modifica alla configurazione interna base: invariato il numero di posti a sedere ed invariato il piano di carico.
Questo aspetto è particolarmente interessante: la trasformazione non “snatura” il mezzo, che continua a offrire l’abitabilità tipica di un SUV, ma ne modifica la classificazione per adattarla all’utilizzo professionale.
Modelli coinvolti: dall’Ice al Super Hybrid
La strategia è stata quella di rendere disponibile l’omologazione N1 su una gamma articolata, che copre sia la motorizzazione tradizionale sia le proposte ibride:
- Jaecoo 7 Ice 2WD Select – ideale per chi preferisce una propulsione termica a due ruote motrici, con impostazione più classica e consumi sotto controllo.
- Jaecoo 7 Super Hybrid (tutti gli allestimenti) – pensata per chi guarda con interesse alle motorizzazioni ibride, senza rinunciare alla versatilità di un SUV compatto ma spazioso.
- Omoda 9 Super Hybrid (tutti gli allestimenti) – il modello di fascia superiore, in grado di coniugare comfort, immagine premium e tecnologia ibrida, ora disponibile anche in versione N1 per un utilizzo orientato al lavoro.
Questa scelta permette a professionisti e aziende di selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sia in termini di dimensioni, sia di motorizzazione, mantenendo la possibilità di omologazione come autocarro N1.
