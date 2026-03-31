La nuova Jaguar Luxury GT a quattro porte nasce da un percorso di sviluppo che ha riportato gli ingegneri del marchio a confrontarsi con alcuni modelli storici, tra cui XK120, E-type, XJ Coupé V12, XJS e XJ Serie I. Da questa rilettura del patrimonio dinamico del brand prende forma una vettura elettrica che combina due anime: prestazioni elevate e comfort raffinato. Il modello adotta una configurazione tri-motore, supera i 1.000 CV e i 1.300 Nm di coppia, con gestione elettronica della potenza in tempo reale, sospensioni pneumatiche dinamiche e ammortizzatori attivi a doppia valvola. Il debutto ufficiale è previsto per settembre 2026.
Una vettura elettrica con due anime: prestazione e raffinatezza
La nuova GT elettrica sintetizza due caratteri che da sempre convivono nella tradizione Jaguar. Da una parte offre una guida diretta, potente e coinvolgente; dall’altra conserva una qualità di marcia votata al comfort, alla fluidità e alla capacità di affrontare lunghi viaggi con disinvoltura. Questa doppia natura definisce l’intero progetto e riporta al centro una delle qualità storiche del marchio: l’equilibrio tra risposta dinamica e raffinatezza, già evidente in alcune delle Jaguar più significative del passato.
I modelli storici diventano la base del nuovo linguaggio dinamico
Per costruire il carattere della nuova GT, Jaguar ha analizzato sul campo modelli come XK120, E-type, XJ Coupé V12, XJS e XJ Serie I. Ognuna di queste vetture ha lasciato un’impronta precisa nello sviluppo del nuovo modello.
La XK120 ha offerto un riferimento chiaro per la compostezza stradale e per l’idea di un abitacolo raccolto attorno al conducente. La E-type ha confermato il valore di una granturismo capace di coniugare velocità, naturalezza di guida e presenza scenica. La XJ Coupé ha rappresentato il punto di equilibrio più vicino al progetto attuale, grazie alla sua capacità di fondere comfort elevato e spinta sempre disponibile. La XJS ha indicato la strada per una gran turismo pensata per coprire lunghe distanze a ritmo sostenuto, mentre la XJ Serie I ha ribadito la centralità di potenza e raffinatezza come tratti fondanti del marchio.
Design proporzionato e richiami evidenti alle Jaguar del passato
La nuova GT a quattro porte mantiene un legame visivo con la tradizione della casa attraverso proporzioni nette e riconoscibili. Il cofano lungo e la linea del tetto ribassata richiamano l’impostazione delle grandi Jaguar storiche e definiscono una presenza distinta anche nel contesto dell’elettrico contemporaneo.
Il linguaggio formale non segue le convenzioni estetiche più diffuse tra i veicoli a batteria, ma si colloca nella continuità di una genealogia precisa. La nuova Jaguar sceglie quindi di affermare la propria identità attraverso forme tese, slanciate e coerenti con la sua natura di granturismo di lusso.
Oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm per una risposta immediata
Sul piano tecnico, la nuova Luxury GT introduce una configurazione tri-motore abbinata a una gestione intelligente della coppia. Il sistema sviluppa oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm, valori che collocano la vettura ai vertici della categoria per potenza disponibile.
La distribuzione della forza motrice viene controllata da un software integrato capace di reagire in un millisecondo, indirizzando la coppia dove serve e nel momento in cui serve. Il risultato è una guida che punta a mantenere precisione, progressività e coinvolgimento anche in presenza di livelli di potenza particolarmente elevati.
Assetto evoluto e comfort di marcia da granturismo
La ricerca dell’equilibrio tra dinamica e benessere a bordo ha guidato anche la definizione dell’assetto. La nuova GT adotta sospensioni pneumatiche dinamiche e ammortizzatori attivi a doppia valvola, una combinazione pensata per filtrare le asperità senza compromettere il controllo della carrozzeria.
Il comportamento su strada resta quindi composto e stabile, anche nelle fasi più veloci o nelle variazioni di ritmo. Jaguar ha costruito così una vettura che non separa la prestazione dal comfort, ma li fa convivere nella stessa esperienza di guida.