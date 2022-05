Al debutto la nuova gamma con i motori sei cilindri ibridi da 300 e 400 CV.

Debutta la nuova gamma per la Jaguar F-Pace 2023 che porta in dote due nuovi modelli: le 300 Sport e 400 Sport con finiture più curate, e l’introduzione del sistema di controllo vocale Amazon Alexa su tutta la gamma.

Disponibili con motori Ingenium sei cilindri, sia benzina che diesel, con tecnologia MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle), le nuove versioni 300 Sport e 400 Sport si distinguono a colpo d’occhio grazie ai nuovi cerchi da 21 pollici Gloss Black, al Black Pack, ai vetri oscurati e alle barre del tetto Gloss Black. Uno sguardo all’abitacolo svela subito i sedili Performance in pelle Windsor.

La F-Pace nella versione 400 Sport ha un prezzo di partenza di 96.550 euro, mentre la variante 300 Sport parte da 91.970 euro. In generale la gamma F-Pace ha un prezzo di partenza di 67.080 euro.

Jaguar F-Pace 2023: 300 Sport e 400 Sport

F-Pace, il luxury suv di Jaguar che coniuga sportività, design e tecnologia, grazie all’introduzione di queste due inedite e prestazionali versioni, riflette una strategia mirata a valorizzare, attraverso un’esclusiva combinazione di elementi stilistici esterni ed interni, il carattere dinamico della vettura esaltando lo spirito di esuberanza del brand.

Oltre ai vetri oscurati e alle barre del tetto in Gloss Black, i cerchi da 21 pollici Style 5105 completano la dotazione del Black Pack e presentano un distintivo design a cinque razze e una finitura Gloss Black. Fra gli optional i cerchi in lega forgiata da 22 pollici Style 1020, disponibili su entrambi i modelli con due differenti finiture: Gloss Black con inserti Satin Black o Gloss Silver con inserti a contrasto. Inoltre, questi cerchi possono essere abbinati a pneumatici auto sigillanti all-season.

Le Jaguar F-Pace 300 Sport e 400 Sport sono disponibili in tutta la gamma delle colorazioni Jaguar, che comprendono una finitura opaca, sette metallizzati e due varianti cromatiche metallizzate premium, la Carpathian Grey e la Charente Grey.

Su questi due nuovi modelli i lussuosi interni della F-Pace sono stati ulteriormente arricchiti dai sedili Performance in pelle Windsor, realizzati per abbinarsi al rivestimento del cielo in tessuto scamosciato Ebony e alle impiallacciature in frassino Satin Charcoal. Di serie anche il sistema Premium Cabin Lighting. Disponibile poi su tutte le altri varianti della gamma, il sistema rende possibile personalizzare l’abitacolo con una scelta di trenta diverse colorazioni.

Jaguar F-Pace 2023: 300 Sport e 400 Sport, i motori

La 400 Sport ha un motore 3,0 litri benzina sei cilindri in linea Ingenium MHEV, in grado di erogare 400 CV di potenza e 550 Nm di coppia. Fra le sue finezze il turbocompressore twin scroll supportato da un supercharger elettrico (annulla di fatto il turbo lag), il controllo dell’alzata a variazione continua della valvola d’aspirazione e il sistema d’iniezione diretta del carburante ad altissima pressione, questa raffinata unità propulsiva consente alla F-Pace 400 Sport di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi e di raggiungere in pista una velocità massima di 250 km/h.

Al posto di un convenzionale alternatore, il sistema MHEV dispone di un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) per recuperare l’energia, solitamente persa durante le fasi di rallentamento e frenata, che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V. L’energia recuperata viene successivamente ridistribuita per supportare il propulsore durante le fasi di accelerazione, migliorando la reattività e rendendo la funzione stop-start più silenziosa e reattiva.

Il sei cilindri diesel Ingenium MHEV utilizza invece un avanzato sistema di sovralimentazione sequenziale, composto da due turbo a geometria variabile, che offrono una eccellente reattività ad ogni regime di percorrenza del motore. L’abbinamento con un sistema common rail piezoelettrico da 2.500 bar assicura prestazioni lineari con eccellenti consumi di carburante.

Con una potenza di 300 CV e 650 Nm di coppia, questo motore consente alla 300 Sport di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 230 km/h. In gamma, oltre a queste unità sei cilindri, la F-Pace propone anche la motorizzazione plug-in hybrid P400e da 404 CV che, in modalità completamente elettrica, offre un’autonomia fino a 53 km con emissioni di CO2 a partire da 49 g/km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

Completano la gamma dei propulsori disponibili le varianti a quattro cilindri Ingenium, sia benzina da 250 che diesel MHEV da 163 e 204 CV e il possente 5 litri V8 da 550 CV. Tutte le versioni F-Pace sono dotate della trazione intelligente all-wheel drive e della trasmissione automatica ad otto rapporti, che possono essere gestiti sia tramite il Jaguar Drive Selector o, per rendere tutto più divertente, attraverso le levette tattili poste sul volante.

Jaguar F-Pace 2023: Alexa

Le nuove 400 Sport e 300 Sport, come tutti gli altri modelli della gamma, ora hanno di serie Amazon Alexa. Perfettamente integrata nell’auto, questa funzionalità regala la familiare praticità di Alexa a pilota e passeggeri e offre la classica interazione vocale con alcune funzionalità specifiche del sistema Jaguar Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, la riproduzione di podcast e audiolibri, la gestione delle telefonate e l’integrazione con gli smart device compatibili.

Oltre ad Alexa, la F-Pace offre una vasta gamma di tecnologie intelligenti in grado di rendere i tragitti a bordo più semplici, più divertenti e più connessi. Lo Smartphone Pack con Apple CarPlay wireless è disponibile di serie, così come l’Android Auto wireless. Inoltre, il sistema Pivi Pro è in grado di connettere due telefoni simultaneamente; il vano di ricarica wireless (optional), montato sotto la console centrale, è dotato di un amplificatore di segnale che migliora la ricezione della rete e il Wi-Fi.

La gamma F-Pace Model Year 2023 è composta dai modelli S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic Black, 300 Sport, 400 Sport e SVR.

—–

