Jaguar F-PACE SVR Edition 1988 è il primo modello ad edizione limitata del SUV Jaguar ispirato alle competizioni di Le Mans. La F-PACE SVR Edition 1988 si ispira, in particolare, al trionfo della Jaguar alla 24 ore di Le Mans, così saranno solo 394 le F-PACE SVR prodotte, una per ogni giro portato a termine dalla Jaguar XJR-9 LM vincitrice alla 24 Ore di Le Mans nel 1988. Venti saranno le auto destinate all’Italia.

Jaguar F-PACE SVR Edition 1988: caratteristiche

Fra le finezze stilistiche di grande fascino, che traggono ispirazione dalla gloriosa tradizione sportiva Jaguar: la carrozzeria in tinta Midnight Amethyst Gloss, cerchi in lega forgiata Champagne Gold Satin da 22 pollici, elementi esterni ed interni Sunset Gold Satin e una speciale grafica personalizzata “One of 394” ideata dalla divisione SV Bespoke.

La variante cromatica Midnight Amethyst Gloss per la carrozzeria appare nera fino al momento in cui la luce del sole non rivela le sue sfumature color ametista, che esaltano il dinamico aspetto esteriore della SVR. La Edition 1988 è anche l’unica auto a presentare un Jaguar Leaper e un lettering sul portellone posteriore in colore Sunset Gold Satin. Nelle prese d’aria laterali è stato posizionato un badge con la dicitura Edition 1988 inciso a laser.

Oltre ai componenti del Black Pack previsti di serie e presenti sulla F-PACE SVR Edition 1988, la finitura Gloss Black è stata estesa alle calotte degli specchietti retrovisori, alle pinze dei freni, ai coprimozzi delle ruote e alla lettera R sul badge SVR.

Infine, per migliorare ulteriormente i raffinati e lussuosi interni della F-PACE SVR, che incorporano finiture in fibra di carbonio a poro aperto, il modello Edition 1988 presenta rivestimenti in pelle semi-anilina color Ebony ed esclusivi inserti Sunset Gold Satin sul cruscotto, nelle razze del volante, sulle levette del cambio e nei sedili anteriori Performance dotati di sistema di raffreddamento e riscaldamento.

Il Jaguar Leaper e la corona del clacson sul volante mostrano ora una finitura Satin Black, mentre il discreto lettering SV Bespoke ed Edition 1988 sulle soglie d’ingresso illuminate e sul cruscotto completano le migliorie estetiche.

Il motore

La F-PACE SVR è il modello più performante dell’intera gamma SUV Jaguar. Alimentata esclusivamente dal propulsore Jaguar 5.0 litri V8 sovralimentato da 550 CV, grazie a questa unità, la vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 286 km/h.

Una completa suite di implementazioni tecniche, progettate e sviluppate dagli esperti della Special Vehicle Operations, assicura alla F-PACE SVR di poter offrire un’esperienza di guida incentrata sulle prestazioni, senza per questo compromettere la fruibilità quotidiana.

I lussuosi interni con tetto panoramico scorrevole, l’head-up display e le più recenti tecnologie in termini di connettività, tra cui il sistema di ricarica wireless per i dispositivi mobili e l’integrazione di Amazon Alexa, ribadiscono il ruolo di SUV di lusso ad alte prestazioni della F-PACE SVR Edition 1988.

Il sistema d’infotainment Pivi Pro incorpora ora la funzionalità what3words, che consente di poter impostare le destinazioni di navigazione utilizzando stringe univoche di tre parole che corrispondono a posizioni con un livello di precisione di 3 metri quadrati. Basta ad esempio digitare le tre parole “vittorie, report, miracolo” per essere portati all’entrata principale del Circuit des 24 Heures du Mans.

La SVR Edition 1988 è il top di gamma del line-up F-PACE, che comprende le versioni S, SE, HSE, R-Dynamic Black, 300 SPORT, 400 SPORT e SVR. Su tutta la gamma sono disponibili propulsori benzina, diesel e plug-in hybrid. Il nuovo modello è ordinabile fin da subito al prezzo di 141.900 euro per il mercato italiano.

