No Time To Die Jaguar XF: l’adrenalinico inseguimento a Matera, il video

Nei panni della perfetta auto da inseguimento, la Jaguar XF fa il suo debutto nel nuovo film di James Bond No Time To Die.

No Time To Die Jaguar XF ha dimostrato tutte le sue eccellenti prestazioni e le sue esaltanti dinamiche di guida in un emozionante inseguimento nel nuovo film di James Bond, uscito nelle sale cinematografiche in Italia.

A Matera, nel sud Italia, dove è stata girata la sequenza, due berline XF hanno sfrecciano tra le strette e tortuose strade cittadine, attraversando piazze e scendendo gradini acciottolati all’inseguimento di James Bond.

No Time To Die Jaguar XF: dietro le quinte dell’inseguimento

Entrambe le XF erano dotate del sistema all-wheel drive Jaguar con Intelligent Driveline Dynamics, che ha assicurato incredibili livelli di trazione sulle superfici a minor aderenza, consentendo ai malviventi di No Time To Die di dimostrare come nessuna strada è troppo piccola e nessuna curva è troppo stretta per la XF. La leggera architettura in alluminio della berlina Jaguar e l’avanzato schema delle sospensioni permettono alla vettura di offrire un’eccezionale maneggevolezza insieme ad eccellenti livelli in termini di guidabilità, comfort e raffinatezza.

Chris Corbould, special effects and action vehicle supervisor di No Time To Die, ha dichiarato: “La Jaguar XF è risultata una scelta entusiasmante per girare queste scene molto intense. Nelle nostre acrobazie cerchiamo sempre di spingerci oltre i limiti e questo vale anche per le performance dei mezzi che utilizziamo. Con questa tipologia di scene non possiamo scendere a compromessi. Negli stretti vicoli di Matera avevamo solo pochi centimetri a disposizione e non c’era margine di errore, ma la XF ha dimostrato tutte le sue qualità prestazionali e le sue dinamiche di guida.”

No Time To Die è stato diretto da Cary Joji Fukunaga e interpretato da Daniel Craig, che torna per la quinta e ultima volta nei panni di James Bond alias 007 di Ian Fleming. La Jaguar XF berlina ha un prezzo di partenza di 55.600 euro.

