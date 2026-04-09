Informazioni chiave:
- La Black Edition è basata sull’allestimento Altitude e aggiunge di serie: loghi Jeep e Avenger in nero, cerchi in lega da 17” neri, paraurti dark, console centrale con finitura nera e vetri posteriori oscurati.
- La dotazione tecnologica di serie comprende Selec-Terrain con sei modalità di guida, Hill Descent Control e quadro strumenti digitale da 10,25”.
Jeep ha introdotto nella gamma Avenger la nuova serie speciale Black Edition, disponibile in Italia da aprile 2026. Basata sull’allestimento Altitude, la Black Edition aggiunge elementi estetici dedicati in nero su tutta la carrozzeria e nell’abitacolo. È disponibile con motorizzazione e-Hybrid 1.2 da 110 CV o 100% elettrica. Il prezzo di listino della versione e-Hybrid è 29.700 euro (IPT e contributo PFU esclusi); fino al 30 aprile 2026 il prezzo promo scende a 26.200 euro con finanziamento a TAN 0%, TAEG 3,14% e rata da 299 euro al mese su 48 rate.
Indice dei contenuti
Com’è la Jeep Avenger Black Edition e su quale allestimento si basa?
La Jeep Avenger Black Edition è una serie speciale del SUV compatto Avenger, progettato e disegnato a Torino. È costruita sulla base dell’allestimento Altitude, di cui eredita l’intera dotazione di serie, e la arricchisce con un pacchetto di elementi estetici esclusivi in nero. La serie speciale è disponibile in tutte le colorazioni della gamma Avenger, comprese le varianti bi-colore con tetto nero. Questo significa che il tema cromatico scuro degli elementi dedicati può essere abbinato a qualsiasi colore di carrozzeria previsto dal configuratore.
Quali sono gli elementi estetici esclusivi della Black Edition?
Gli elementi che distinguono visivamente la Black Edition rispetto alla gamma standard sono i seguenti:
- Loghi Jeep e Avenger in nero (al posto del cromo standard)
- Cerchi in lega da 17” in finitura nera
- Paraurti e dettagli in finitura dark
- Console centrale con finitura nera
- Vetri posteriori oscurati
All’interno, i sedili sono rivestiti in tessuto-vinile premium. La console centrale con finitura nera prosegue il tema cromatico degli esterni nell’abitacolo, creando continuità visiva tra esterno e interno.
Quale tecnologia offre di serie la Jeep Avenger Black Edition?
La dotazione tecnologica di serie della Black Edition include tre elementi rilevanti. Il sistema Selec-Terrain gestisce la distribuzione della trazione su sei modalità di guida selezionabili dal conducente: Auto, Snow, Mud, Sand, Eco e Sport. L’Hill Descent Control mantiene una velocità costante in discesa su fondi scivolosi, riducendo l’intervento manuale sui freni. Il quadro strumenti digitale da 10,25” fornisce l’interfaccia principale per informazioni di bordo e parametri di guida.
I fendinebbia anteriori sono inclusi di serie. Tra gli optional disponibili figurano il sistema audio premium JBL, il Winter Pack (sedili anteriori riscaldati e parabrezza riscaldato), il sistema di navigazione e il portellone elettrico hands-free.
Quali motorizzazioni sono disponibili sulla Black Edition?
La Jeep Avenger Black Edition è disponibile in due motorizzazioni.
La prima è il sistema e-Hybrid 1.2 da 110 CV, che abbina un motore a benzina 1.2 litri a un’unità elettrica in configurazione mild hybrid. Questa motorizzazione è quella inclusa nell’offerta finanziaria fino al 30 aprile 2026 al prezzo promo di 26.200 euro. La seconda è la versione 100% elettrica.
Quanto costa la Jeep Avenger Black Edition?
Il prezzo di listino della Jeep Avenger Black Edition e-Hybrid 1.2 110 CV è 29.700 euro (IPT e contributo PFU esclusi).
Fino al 30 aprile 2026, su un lotto limitato di unità in pronta consegna, è attiva un’offerta finanziaria tramite Stellantis Financial Services Italia S.p.A. Il prezzo promo è di 26.200 euro.