Jeep Recon, la nuova idea di fuoristrada a 0 emissioni

Insieme alla Jeep Avenger, primo SUV elettrico Jeep che sarà prodotto in Europa, il marchio americano ha presentato anche il Jeep Recon, fuoristrada anch’esso elettrico che sarà prodotto in Nord America a partire dal 2024, anno in cui sarà disponibili in tutto il mondo Europa compresa.

Come tutte le nuove vetture presentate al 4xe Day, anche la Jeep Recon è stata progettata da zero per offrire una nuova visione di fuoristrada estremo, ma a zero emissioni. Per questo, sarà offerta solo elettrica.

Quello che sappiamo di Jeep Recon

Per l’azienda americana, Jeep Recon non solo riesce a mantenere le indubbie qualità offroad del marchio che rappresenta, ma con l’elettrico riesce anche a migliorarle.

Questo grazie alla capacità trail-rated con sistema di gestione della trazione Jeep Selec-Terrain, tecnologia dell’assale e-locker, protezione sottoscocca, ganci di traino e pneumatici fuoristrada specifici e aggressivi.

L’estetica è un mix tra design spartano e ricercato. Ci sono certamente non pochi richiami a Jeep Wrangler, come dimostra lo stile squadrato anche se più morbido rispetto all’iconica Jeep, ma soprattutto le giunture a vista, il paraurti pronunciato in plastica, le possibilità di configurazione che permettono di rimuovere portiere e tettuccio (Powertop One-Touch). Le novità invece osno date dal design dei fari, rettangolari con angoli smussati, e le sette feritoie più piccole e larghe, vicine a quelle dell’Avenger.

Dentro il nuovo sistema Uconnect di ultima generazione, qui ulteriormente personalizzato con guide di viaggio dettagliate dei più importanti percorsi fuoristrada.

Secondo l’azienda, la Recon elettrica ha la capacità di attraversare il Rubicon Trail, uno dei percorsi fuoristrada più impegnativi degli Stati Uniti, raggiungendo la fine del percorso con ancora autonomia sufficiente per tornare in città e ricaricarsi. Non ci sono però ancora dettagli sulla capacità della batteria, e quindi sull’autonomia dichiarata.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!