Si chiama Jinpeng XY ed è il nuovo quadriciclo elettrico cinese per la città e per i piccoli spostamenti extraurbani, completo di 4 posti comodi, un bagagliaio e tutti i servizi di serie per viaggiare nel comfort.

Già dal lancio (in arrivo per l’estate 2024) saranno ben 4 le configurazioni di Jinpeng XY disponibili. Il quadriciclo si guida dai 16 anni, è completamente elettrico, e vanta oltre 100 km di autonomia in città, con un’ottima resistenza anche in extraurbano grazie alle batterie al litio. Le dotazioni principali di questo pacchetto garantiscono di guidare XY esattamente con lo stesso comfort che avremmo su di un’auto grande.

I quattro allestimenti sono XY City, XY City E-CCO, XY Long range e XY Long range E-CCO. Il climatizzatore è di serie per gli allestimenti E-CCO, che sono il top di gamma. A bordo è presente il sistema multimediale touch, comandi vocali, luci di posizione e anabbaglianti a led, modalità di guida dedicate e specchietti retrovisori ripiegabili; sono soltanto alcune delle dotazioni proposte di serie. Senza dimenticarci in primo luogo, del climatizzatore disponibile già dalla versione con batterie ridotte e potenza limitata per chi vuole guidare XY solo in città o con un grande risparmio sull’acquisto.

Cinque le colorazioni al lancio per la carrozzeria e sedili imbottiti, con cuciture a contrasto, per completare gli interni realizzati con un design minimal: ispirati alla cultura ordinata e incisiva orientale. Jinpeng XY ha una struttura portante in acciaio e barre rinforzanti, che garantiscono una resistenza agli impatti fondamentale su strade veloci e nel traffico cittadino. L’arrivo è previsto per questa estate e tutte le versioni aderiscono agli incentivi ecologici nazionali.

Fonte Desner

Copyright Image: Sinergon LTD