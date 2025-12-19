Il KGM Actyon HEV segna l’ingresso del marchio coreano nel mercato italiano dei SUV full-hybrid, che affianca la versione benzina. Il sistema ibrido abbina un 1.5 GDI turbo a un doppio motore elettrico per una potenza combinata di 150 kW/204 CV, gestita dal cambio e-DHT, con batteria LFP da 1,83 kWh che consente fino al 94% di percorrenza in modalità elettrica nelle condizioni ideali. Con abitacolo ampio, bagagliaio da 668 a 1.568 litri e una ricchissima dotazione di serie – incluse suite ADAS completa, tetto panoramico e telecamera a 360° – Actyon HEV in allestimento unico K-Line viene proposto a 43.050 euro (IVA inclusa, messa su strada esclusa), con garanzia fino a 8 anni sulle componenti ad alta tensione.
Powertrain: 1.5 turbo e doppio motore elettrico, fino al 94% del tempo in EV
Il cuore del KGM Actyon HEV è un sistema full-hybrid pensato per massimizzare la marcia in elettrico soprattutto in contesto urbano e periurbano.
- Motore termico: 1.5 GDI turbo benzina, 150 CV
- Doppio motore elettrico: potenza complessiva lato elettrico 177 CV
- Potenza di sistema: 150 kW / 204 CV in modalità parallela
- Velocità massima: 174,5 km/h
La batteria di trazione è una unità LFP da 1,83 kWh, un valore elevato per un full-hybrid non plug-in: consente al sistema di lavorare per una quota fino al 94% della percorrenza in modalità full-EV nelle condizioni ideali, con gestione automatica dei passaggi.
Trasmissione e-DHT e frenata rigenerativa a 4 livelli
Il sistema ibrido è gestito dal cambio e-DHT (Dedicated Hybrid Transmission), una trasmissione progettata ad hoc per veicoli ibridi ed elettrici che sostituisce il tradizionale automatico con una gestione elettronica dei flussi di potenza.
- Selettore shift-by-wire: libera spazio in abitacolo e semplifica il layout
- Cambi marcia fluidi e ottimizzati per efficienza e comfort
- Logiche di sicurezza integrate nella gestione della trasmissione
Al volante, il conducente può modulare la frenata rigenerativa tramite i paddle, su quattro livelli: rigenerazione minima per sensazione più “tradizionale”; livelli intermedi per guida mista; livello massimo per aumentare il recupero di energia, utile soprattutto in città o in discesa.
Dimensioni, spazio e bagagliaio
Con i suoi 4.740 mm di lunghezza, 1.910 mm di larghezza, 1.680 mm di altezza e un passo di 2.680 mm, KGM Actyon HEV si colloca nel cuore del segmento dei SUV D+, puntando forte su abitabilità e capacità di carico.
Capacità di carico
- 668 litri in configurazione 5 posti
- 988 / 1.120 litri con sedili posteriori parzialmente ripiegati (40/60)
- Fino a 1.568 litri con la seconda fila completamente abbattuta
Il portellone è ad azionamento elettrico, e la modularità della seconda fila favorisce l’uso quotidiano tra famiglia, lavoro e tempo libero.
Design: coupé-SUV e “Creatività Pratica”
KGM ha mantenuto per Actyon HEV la caratteristica linea coupé che contraddistingue il modello con una linea di cintura discendente e profilo slanciato, volumi posteriori pieni, ma raccordati in chiave più sportiva. Di serie ci sono i cerchi in lega diamantati da 20″ con pneumatici Michelin 245/45R20, che rafforzano la percezione premium del modello.
La carrozzeria monotono (one-tone) è disponibile in sei varianti: Grand White (di serie), Iron Metal, Latte Greige, Space Black, Dandy Blue e Forest Green. Le metallizzate sono disponibili con sovrapprezzo.
Interni, comfort e tetto panoramico
L’abitacolo di Actyon HEV punta su spazio, luminosità e finiture curate per il segmento. Due combinazioni di interni in pelle: nero con cuciture rosse e cielo tetto nero; caramello con cuciture beige e cielo tetto beige, disponibile solo con carrozzeria Forest Green o Space Black.
Sedili anteriori:
- regolazione elettrica a 8 vie per guidatore e passeggero
- supporto lombare elettrico a 2 vie per il guidatore
- riscaldati e ventilati
Sedili posteriori:
- riscaldati
- schienale abbattibile 40:60
- appendiabiti e tasche portaoggetti sugli schienali anteriori
Il volante esagonale è rivestito in pelle, riscaldato, regolabile in profondità e altezza e integra i principali comandi. Elemento distintivo della versione HEV è il tetto panoramico elettrico, con apertura e regolazione su prima e seconda fila.
Tecnologia di bordo e infotainment
L’impostazione interna è fortemente digitale con quadro strumenti LCD da 12,3″, con computer di bordo e layout configurabile, sistema multimediale con schermo touch da 12,3″, radio DAB/AM/FM, Apple CarPlay e Android Auto, vivavoce Bluetooth. A completare la dotazione: caricatore wireless per smartphone, presa 12V anteriore, porte USB-C, 6 altoparlanti per l’impianto audio. Di serie il sistema di telecamere HD a 360° con linee guida dinamiche.
Allestimento K-Line, prezzo e garanzia
Per il mercato italiano, Actyon HEV è proposto in un unico allestimento top di gamma, denominato K-Line– Full Hybrid, già molto completo. Il prezzo è di 43.050 € (IVA inclusa, messa su strada esclusa). Nel prezzo sono compresi elementi solitamente opzionali nel segmento, come: tetto panoramico elettrico, telecamere a 360°, sedili anteriori elettrici, riscaldati e ventilati, sedili posteriori riscaldati, cerchi da 20″ con pneumatici Michelin, suite ADAS completa.
