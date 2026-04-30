Informazioni chiave:
- KGM Rexton Sports XL sarà disponibile in Italia da giugno 2026 nella versione 4WD, con prezzo di partenza da 29.745,90 euro IVA esclusa.
- Il nuovo pick-up punta su cassone da 1.262 litri, capacità di traino fino a 3,5 tonnellate e un’altezza minima da terra di 248 mm.
- L’abitacolo introduce il doppio display panoramico da 12,3 pollici con interfaccia Athena 3.0, oltre a una dotazione di comfort e ADAS molto ricca.
Il nuovo KGM Rexton Sports XL segna un passaggio importante nell’evoluzione dei pick-up del marchio coreano. Più grande, più tecnologico e più curato nell’abitacolo, mantiene un’impostazione robusta da vero mezzo da carico e traino, ma la combina con contenuti di comfort, infotainment e sicurezza tipici di un SUV moderno. Il risultato è un pick-up 4WD pensato per affrontare lavoro, tempo libero e off-road con una versatilità molto concreta.
Indice dei contenuti
Il nuovo Rexton Sports XL
La genealogia del nuovo modello parte dal Rexton Sports, considerato il primo SUT coreano, e attraversa modelli come Actyon Sports, Korando Sports e Rexton Sports & Khan. Questo heritage pesa nella lettura del nuovo Rexton Sports XL, che viene presentato come evoluzione del concetto di pick-up inteso anche come mezzo per il tempo libero, l’outdoor e la vita quotidiana.
Il design esterno rafforza il carattere da pick-up off-road autentico
Dal punto di vista stilistico, il nuovo KGM Rexton Sports XL adotta un linguaggio visivo molto chiaro: volumi forti, superfici tese e dettagli che sottolineano la vocazione off-road del modello. Il frontale è dominato dalla nuova firma luminosa DRL, molto marcata, e da una luce di posizione LED orizzontale centrale composta da cinque moduli luminosi dinamici.
La griglia e il paraurti anteriori, squadrati e ben definiti, rendono immediato il richiamo al mondo dei pick-up più tradizionali, ma con una lettura più moderna. Anche i gruppi ottici scolpiti contribuiscono a rafforzare una presenza più aggressiva e più solida su strada.
La fiancata e il posteriore lavorano su robustezza e funzionalità
Di profilo, il pick-up sviluppa una postura sicura e atletica grazie alle linee che scorrono dal frontale verso i parafanghi posteriori. Le modanature di parafango e porte, insieme ai passaruota con riflettori ispirati alle cime delle montagne, introducono un elemento distintivo del linguaggio KGM e rafforzano il carattere del veicolo.
Al posteriore, il cassone integra una modanatura con la scritta KGM bene in vista, mentre i gruppi ottici full LED e i gradini laterali integrati nel paraurti posteriore migliorano al tempo stesso estetica e praticità d’uso. Il nuovo modello è disponibile in sette colori: Smoke Taupe, Grand White, Sandstone Beige, Amazonia Green, Marble Grey, Ultramarine e Space Black.
L’abitacolo introduce un ambiente più digitale
Se fuori il Rexton Sports XL mantiene una presenza da pick-up autentico, dentro il salto è molto evidente. Il nuovo abitacolo adotta un doppio display panoramico da 12,3 pollici, formato da quadro strumenti digitale e schermo centrale infotainment, entrambi basati sull’interfaccia grafica Athena 3.0.
L’obiettivo è rendere più intuitivo l’accesso alle funzioni di guida, infotainment e comfort, offrendo un’esperienza più raffinata e contemporanea. L’introduzione del shift-by-wire e del freno di stazionamento elettronico aiuta inoltre a liberare spazio nella console centrale.
Materiali, illuminazione e climatizzazione
KGM lavora anche sulla percezione di qualità. Il pannello IP è rivestito in suede trapuntato, mentre le nuove alette parasole in tricot con funzione scorrevole aggiungono un dettaglio più curato e meno utilitaristico. A tutto questo si affianca un’illuminazione ambientale a 32 colori, pensata per variare l’atmosfera interna.
Molto interessante anche il climatizzatore automatico bi-zona con selettori LCD a manopola, soluzione che punta a mantenere immediatezza d’uso anche in condizioni difficili, dove la precisione dei comandi resta fondamentale. Per gli interni, accanto alla proposta nera, arriva anche una nuova opzione marrone in pelle.
Il motore diesel 2.2 resta il cuore della proposta meccanica
Il nuovo Rexton Sports XL punta su un motore diesel 2.2 litri. Nel corpo della presentazione KGM parla di un 2.2 LET capace di offrire una spinta corposa ai regimi più utilizzati, con particolare attenzione alla prontezza iniziale, alla marcia a pieno carico e alla guida in salita. Il propulsore ha 2.157 cc, 225 CV a 5.500 giri/min e 45 kg·m di coppia tra 1.600 e 2.600 giri/min.
Il cambio può essere manuale o automatico, entrambi a 6 rapporti, mentre per il mercato italiano il lancio è previsto in configurazione 4WD.
Lo sterzo elettrico e la ciclistica puntano su comfort e precisione
Per migliorare risposta e qualità di guida, KGM adotta uno sterzo elettrico a cremagliera R-EPS. Il sistema è pensato per offrire una risposta più diretta, limitando nello stesso tempo vibrazioni e rumore, così da rendere la guida più composta anche nei trasferimenti lunghi.
La parte posteriore può essere configurata con sospensione a 5 bracci, più orientata a comfort e controllo, oppure con balestre, soluzione pensata per aumentare la capacità di carico. Questa doppia impostazione è molto importante perché permette di avvicinare il veicolo a utilizzi differenti, dal lavoro pesante al tempo libero.
La trazione integrale 4WD e il differenziale autobloccante
La vocazione fuoristrada del nuovo Rexton Sports XL è supportata da una vera trazione integrale 4WD, pensata per garantire aderenza su sterrati, neve, ghiaccio e superfici a bassa presa. Un ruolo chiave è affidato al differenziale autobloccante LD, che trasferisce la coppia alla ruota con maggiore aderenza quando una delle due perde contatto o slitta. Questo sistema può contribuire a una capacità di salita fino a circa 5,6 volte superiore e a una capacità di traino circa 4 volte maggiore rispetto a modelli non equipaggiati con LD.
La geometria off-road conferma una piattaforma pensata per terreni difficili
Tra i dati più interessanti per chi guarda a un pick-up con vera attitudine off-road ci sono gli angoli caratteristici. Il nuovo modello ha un angolo di attacco di 30,9°, un angolo di uscita di 27,8° e un’altezza minima da terra di 248 mm, valori che aiutano a muoversi con sicurezza su terreni sconnessi o con ostacoli marcati.
Traino fino a 3,5 tonnellate e Trailer Sway Control
Il nuovo KGM Rexton Sports XL offre una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate, dato che lo colloca tra le proposte più interessanti per chi ha bisogno di spostare rimorchi, attrezzature da lavoro o mezzi da tempo libero. In presenza di rimorchio interviene anche il Trailer Sway Control, che aiuta a ridurre i movimenti laterali e a mantenere la marcia più stabile.
Il cassone è uno dei veri punti forti del Rexton Sports XL
Sul piano pratico, il nuovo modello mette sul piatto un vano di carico molto competitivo. Il cassone misura 1.610 mm in lunghezza, 1.570 mm in larghezza e 570 mm in altezza, per una capacità complessiva di 1.262 litri. La portata varia a seconda della sospensione posteriore scelta: fino a 1.085 kg con balestre rinforzate e fino a 865 kg con la configurazione a 5 bracci.
Gradini integrati, lampada LED e ganci di fissaggio
Il portellone adotta un comando elettronico che riduce il contatto diretto durante l’apertura, mentre una nuova lampada LED nel cassone migliora la visibilità nelle operazioni di carico notturne o in ambienti poco illuminati. I gradini integrati ai lati del paraurti posteriore facilitano l’accesso, mentre gli otto ganci di fissaggio, collocati nella parte superiore e inferiore del cassone, aumentano le possibilità di ancoraggio del carico.
Il pacchetto ADAS è molto ampio
Il veicolo integra una lunga lista di sistemi di assistenza, tra cui frenata automatica d’emergenza, avviso di collisione frontale, mantenimento attivo della corsia, assistenza al centro corsia, avviso angolo cieco, allerta traffico posteriore incrociato, safe exit warning e abbaglianti intelligenti. Spicca anche l’Intelligent Adaptive Cruise Control, che in combinazione con l’EPB supporta la funzione stop&go con riavvio automatico.
La protezione passiva del nuovo pick-up viene affidata a una struttura che utilizza il 60,8% di acciaio ad altissima resistenza e integra una struttura a crash box pensata per assorbire l’energia iniziale negli urti frontali. A completare il quadro c’è la struttura quad-frame, sviluppata per dissipare ulteriormente le forze residue e preservare l’integrità dell’abitacolo. La dotazione include inoltre sei airbag, cintura centrale posteriore a tre punti, ESC, TPMS e attacchi ISOFIX.
Infotainment, Around View e comfort elevano il Rexton Sports XL
Il nuovo Rexton Sports XL lavora molto anche sull’esperienza di bordo. Il sistema infotainment AVN usa la piattaforma UX Athena 3.0, mentre la connettività comprende Apple CarPlay e Android Auto wireless. A bordo troviamo anche ricarica wireless per smartphone e porte USB Type-C, una anteriore dati/ricarica e due posteriori di sola ricarica.
Tra le dotazioni più interessanti ci sono il 3D Around View Monitoring, che usa quattro telecamere per mostrare il veicolo in vista tridimensionale, e il sistema Clear Sight View, utile in fuoristrada per osservare il terreno sotto il veicolo. Completano il quadro il parabrezza laminato acustico, il sedile guida elettrico a 8 regolazioni con supporto lombare a 2 vie, il sedile passeggero elettrico a 6 regolazioni e il climatizzatore automatico bi-zona.
Il nuovo KGM Rexton Sports XL sarà disponibile in Italia da giugno 2026 nella versione 4WD, con un prezzo di partenza fissato a 29.745,90 euro IVA esclusa.
Le principali caratteristiche tecniche del KGM Rexton Sports XL
- Motore: diesel 2.2
- Cilindrata: 2.157 cc
- Potenza massima: 225 CV a 5.500 giri/min
- Coppia massima: 45 kg·m tra 1.600 e 2.600 giri/min
- Trazione: 4WD
- Cambio: manuale 6 rapporti o automatico 6 rapporti
- Lunghezza: 5.460 mm
- Larghezza: 1.950 mm
- Altezza: 1.875 mm
- Passo: 3.210 mm
- Altezza minima da terra: 248 mm
- Angolo di attacco: 30,9°
- Angolo di uscita: 27,8°
- Freni: dischi anteriori ventilati e dischi posteriori
- Sospensione anteriore: doppio braccio oscillante
- Sospensione posteriore: 5 bracci oppure balestre
- Cassone: 1.610 x 1.570 x 570 mm
- Capacità di carico: 1.262 litri VDA
- Portata: fino a 1.085 kg con balestre, fino a 865 kg con 5 bracci
- Capacità di traino: fino a 3,5 tonnellate
- Display: doppio schermo da 12,3 pollici
- Interfaccia: Athena 3.0
- Connettività: Apple CarPlay e Android Auto wireless
- Presa smartphone: ricarica wireless
- USB: una USB-C anteriore dati/ricarica, due USB-C posteriori di ricarica
- Illuminazione ambientale: 32 colori
- Sicurezza: sei airbag, IACC, AEB, LDW, LKA, CLKA, RCTA, BSA, SEW, ESC, TPMS, ISOFIX
- Prezzo Italia: da 29.745,90 euro IVA esclusa
- Disponibilità Italia: da giugno 2026