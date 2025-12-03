ATFlow, importatore e distributore del marchio coreano KGM in Italia, annuncia l’arrivo nelle concessionarie del nuovo Torres EVT, primo pick-up completamente elettrico del brand.
Robusto, tecnologico e 100% a zero emissioni, il nuovo Torres EVT è pronto a conquistare professionisti, imprenditori e flotte aziendali, con prezzi a partire da 39.000 € + IVA e autonomia fino a 420 km. Il modello beneficia degli incentivi 2025 per i veicoli commerciali elettrici.
Prestazioni elettriche senza compromessi
Basato su una piattaforma evoluta derivata dal SUV Torres EVX, il Torres EVT offre prestazioni pensate per il lavoro quotidiano:
- Batteria LFP da 80,6 kWh
- Autonomia fino a 420 km (WLTP, versione FWD)
- Cassone con capacità di carico fino a 530 kg
- Massa rimorchiabile fino a 1.800 kg
Disponibile in versione anteriore (FWD) e integrale (AWD), Torres EVT coniuga la versatilità di un mezzo da lavoro con l’efficienza della trazione elettrica.
Interni spaziosi e connettività avanzata
Torres EVT è un veicolo commerciale solo nel nome. Gli interni sorprendono per qualità costruttiva e comfort:
- Sedili posteriori scorrevoli (80 mm) e reclinabili (fino a 32°)
- Spazio per le gambe di 85 cm nella seconda fila
- Ampio spazio sopra la testa (oltre 1 metro)
- Configurazione 60:40 per una gestione flessibile del carico
La dotazione tecnologica è di alto livello: quadro strumenti e infotainment da 12,3” con la nuova piattaforma Athena 2.0, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per un’esperienza AVNT (Audio Video Navigation Telematics) fluida e intuitiva.
V2L e ricarica rapida: un mezzo che alimenta il lavoro
Una delle feature più distintive di Torres EVT è la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L): la batteria può alimentare utensili, dispositivi elettrici e attrezzature da cantiere, trasformando il pick-up in una vera centrale energetica mobile.
Tempi di ricarica:
- AC trifase (11 kW): 0-100% in 10,2 ore
- Presa domestica (2 kW): 30 ore
- DC fast charge:
- 10-80% in 36 min (colonnina da 300 kW)
- 46 min con colonnina da 100 kW
Tre allestimenti, versatilità su misura
Il KGM Torres EVT arriva sul mercato italiano in tre configurazioni:
|Allestimento
|Trazione
|Prezzo (IVA esclusa)
|Style
|AWD
|39.000 €
|Black Edge – 1ª Edition
|FWD
|42.100 €
|K-Line
|AWD
|43.750 €
Garanzie estese su veicolo e batteria
Come tutti i modelli elettrificati della gamma KGM, Torres EVT è coperto da un pacchetto di garanzie premium:
- Veicolo: 7 anni o 150.000 km
- Assistenza stradale: 7 anni
- Batteria di trazione: 10 anni o 1.000.000 km
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!