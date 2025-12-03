KGM Torres EVT: il primo pick-up elettrico del brand coreano arriva in Italia

Debutta in Italia Torres EVT, primo pick-up 100% elettrico KGM. Autonomia fino a 420 km, tre allestimenti, da 39.000€ + IVA.

KGM Torres EVT
ATFlow, importatore e distributore del marchio coreano KGM in Italia, annuncia l’arrivo nelle concessionarie del nuovo Torres EVT, primo pick-up completamente elettrico del brand.

Robusto, tecnologico e 100% a zero emissioni, il nuovo Torres EVT è pronto a conquistare professionisti, imprenditori e flotte aziendali, con prezzi a partire da 39.000 € + IVA e autonomia fino a 420 km. Il modello beneficia degli incentivi 2025 per i veicoli commerciali elettrici.

Prestazioni elettriche senza compromessi

Basato su una piattaforma evoluta derivata dal SUV Torres EVX, il Torres EVT offre prestazioni pensate per il lavoro quotidiano:

  • Batteria LFP da 80,6 kWh
  • Autonomia fino a 420 km (WLTP, versione FWD)
  • Cassone con capacità di carico fino a 530 kg
  • Massa rimorchiabile fino a 1.800 kg

Disponibile in versione anteriore (FWD) e integrale (AWD), Torres EVT coniuga la versatilità di un mezzo da lavoro con l’efficienza della trazione elettrica.

Interni spaziosi e connettività avanzata

Torres EVT è un veicolo commerciale solo nel nome. Gli interni sorprendono per qualità costruttiva e comfort:

  • Sedili posteriori scorrevoli (80 mm) e reclinabili (fino a 32°)
  • Spazio per le gambe di 85 cm nella seconda fila
  • Ampio spazio sopra la testa (oltre 1 metro)
  • Configurazione 60:40 per una gestione flessibile del carico

La dotazione tecnologica è di alto livello: quadro strumenti e infotainment da 12,3” con la nuova piattaforma Athena 2.0, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per un’esperienza AVNT (Audio Video Navigation Telematics) fluida e intuitiva.

V2L e ricarica rapida: un mezzo che alimenta il lavoro

Una delle feature più distintive di Torres EVT è la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L): la batteria può alimentare utensili, dispositivi elettrici e attrezzature da cantiere, trasformando il pick-up in una vera centrale energetica mobile.

 Tempi di ricarica:

  • AC trifase (11 kW): 0-100% in 10,2 ore
  • Presa domestica (2 kW): 30 ore
  • DC fast charge:
  • 10-80% in 36 min (colonnina da 300 kW)
  • 46 min con colonnina da 100 kW

Tre allestimenti, versatilità su misura

Il KGM Torres EVT arriva sul mercato italiano in tre configurazioni:

Allestimento Trazione Prezzo (IVA esclusa)
Style AWD 39.000 €
Black Edge – 1ª Edition FWD 42.100 €
K-Line AWD 43.750 €

Garanzie estese su veicolo e batteria

Come tutti i modelli elettrificati della gamma KGM, Torres EVT è coperto da un pacchetto di garanzie premium:

  • Veicolo: 7 anni o 150.000 km
  • Assistenza stradale: 7 anni
  • Batteria di trazione: 10 anni o 1.000.000 km

