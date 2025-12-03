Kia EV2: debutto il 9 gennaio per l’elettrica economica

Il 9 gennaio, al Salone di Bruxelles dove al contempo sarà nominata l’Auto dell’Anno 2026, Kia toglierà i veli alla Kia EV2, un modello pensato e sviluppato specificamente per l’Europa, con un focus preciso: vita urbana, piccole famiglie e budget contenuti.
L’auto è stata anticipata con una concept omonima, già vicina al modello di serie.
L’anti-Renault 5
La EV2 sarà la più piccola SUV elettrica mai proposta da Kia, nata per affrontare rivali come Volkswagen ID.2 (anch’essa in arrivo nel 2026), Renault 5 e Citroën ë-C3 Aircross.
Sebbene sia il modello più compatto nella gamma elettrica Kia, tutto fa pensare che la EV2 offrirà un’abitabilità insospettabile per una vettura lunga circa quattro metri. L’obiettivo è sfruttare ogni millimetro dell’abitacolo con soluzioni intelligenti e un design flessibile.
Il design segue la filosofia Opposites United, ormai firma stilistica del brand: firme LED marcate, linee decise e un frontale tecnologico che comunica immediatamente l’identità elettrica del veicolo.
La Kia EV2 dovrebbe utilizzare una versione a 400 volt della piattaforma elettrica del gruppo Hyundai, una scelta che promette tecnologia moderna in un formato compatto. L’offerta dovrebbe articolarsi su due batterie:
- LFP: più economica, ideale per la città e i piccoli spostamenti quotidiani e con un prezzo previsto inferiore a 25,000 €.
- NMC: per chi desidera più autonomia e tempi di ricarica migliori.
Le specifiche ufficiali arriveranno durante la presentazione, ma le indiscrezioni parlano di una versione top capace di superare l’autonomia media delle piccole elettriche attuali e di ricariche tra le più rapide della categoria.
Kia è stata chiara: EV2 dovrà rendere le auto elettriche “accessibili a un pubblico più vasto, senza compromessi”. Diversi osservatori ipotizzano un listino compreso tra 25,000 e 30,000 €, che la collocherebbe tra le elettriche più convenienti della categoria, con la potenzialità di sfidare modelli come MG ZS EV e Citroën ë-C3.
Prodotta in Europa
A differenza di molte elettriche economiche provenienti dalla Cina, la Kia EV2 sarà costruita in Slovacchia. Ciò si traduce in tempi di consegna più rapidi, logistica semplificata e nessun rischio di dazi o sovrattasse legate alle importazioni extra-UE — un vantaggio non da poco nel contesto attuale.