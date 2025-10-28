Il Kia PV5 Cargo ha stabilito un nuovo record mondiale di autonomia elettrica nella categoria dei veicoli commerciali leggeri, entrando nel Guinness World Records™ dopo aver percorso 693,38 chilometri con una sola ricarica e con il massimo carico utile consentito.
La prova si è svolta il 30 settembre 2025 su strade pubbliche a nord di Francoforte, in Germania, simulando le condizioni reali del lavoro urbano ed extraurbano. Alla guida si sono alternati George Barrow, giornalista specializzato in furgoni, e Christopher Nigemeier, ingegnere senior presso Hyundai Motor Europe Technical Center. Il test ha richiesto oltre 22 ore di guida continua.
Il record è stato ottenuto con la versione Long Range del PV5, dotata di batteria da 71,2 kWh e una configurazione a quattro porte. Il mezzo ha viaggiato con un carico di 665 chilogrammi, affrontando un percorso ad anello di 58,2 chilometri ripetuto dodici volte, con semafori, rotonde, dislivelli e traffico reale.
Tutti i parametri sono stati verificati da TÜV Hessen e buck Vermessung, con controllo del carico, sigilli di sicurezza e monitoraggio GPS costante, per assicurare la piena validità del tentativo.
Una piattaforma modulare per il futuro della mobilità commerciale
Il PV5 è il primo modello della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia. Si basa sull’architettura modulare E-GMP.S, sviluppata per offrire massima flessibilità nelle configurazioni. È disponibile in varianti Cargo, Passenger, Chassis Cab e Wheelchair Accessible Vehicle, con capacità di carico fino a 790 chilogrammi e 4,4 metri cubi di volume utile.
A seconda delle esigenze operative, sono disponibili tre tipologie di batteria: 43,3, 51,5 e 71,2 kWh. Il modello protagonista del record ha dimostrato di poter operare quasi due giorni lavorativi con una singola ricarica, sottolineando l’efficienza dei nuovi sistemi propulsivi Kia.
Il Kia PV5 Cargo sarà esposto alla fiera Solutrans di Lione, dal 18 novembre 2025, presso l’EurExpo, Padiglione 5, Stand C130. Con questo traguardo, Kia consolida il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni sostenibili e funzionali per la mobilità urbana e commerciale del futuro.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!