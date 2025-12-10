La Kia Seltos 2025 debutta con la seconda generazione di un modello che per il marchio coreano rappresenta un punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti. Presentata in anteprima mondiale, la nuova serie introduce un insieme di aggiornamenti tecnici e stilistici che rafforzano il ruolo della Seltos.
L’obiettivo è offrire un veicolo pratico, razionale nella gestione degli spazi e dotato di un sistema digitale più avanzato, mantenendo la semplicità di utilizzo che ha caratterizzato il modello fin dalla prima generazione.
Stile esterno: proporzioni equilibrate e dettagli aggiornati
La carrozzeria della Kia Seltos 2025 adotta un’impostazione più definita, con superfici pulite e una grafica luminosa riprogettata. Le dimensioni complessive sono di 4.430 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.600 mm di altezza, con un passo di 2.690 mm. L’abitacolo beneficia di queste misure, offrendo un ambiente più ampio e gestito in modo razionale.
Il frontale presenta una griglia di dimensioni maggiori con la firma luminosa Star Map e luci di accoglienza dinamiche. Le maniglie a scomparsa contribuiscono alla pulizia delle superfici e favoriscono la resa aerodinamica. La vista laterale è caratterizzata da linee diagonali e superfici scolpite, mentre il posteriore adotta gruppi ottici verticali che attraversano il portellone, ampliando visivamente la larghezza.
Gli allestimenti X-Line e GT-Line introducono finiture specifiche: il primo con elementi scuri e protezioni inferiori dedicate, il secondo con accenti più sportivi e dettagli in tinta carrozzeria.
Interni riprogettati per una fruibilità più ampia
L’abitacolo della Nuova Kia Seltos presenta un’impostazione moderna e orientata alla funzionalità. La plancia bassa migliora la visibilità e crea un frontale interno più ordinato, mentre l’adozione del cambio Shift-by-Wire ha permesso di ridistribuire gli spazi nel tunnel centrale.
Sono presenti soluzioni pensate per il comfort dei passeggeri: tetto panoramico, illuminazione interna regolabile in 64 tonalità e sedili posteriori reclinabili. Il sistema audio, disponibile con tecnologie dedicate all’acustica dell’abitacolo, completa un ambiente che privilegia il comfort nelle situazioni più diverse.
Il sistema digitale comprende due schermi da 12,3 pollici con pannello dedicato al clima, aggiornamenti software OTA e Digital Key 2.0 per l’accesso tramite smartphone.
Motori, comportamento dinamico e nuova variante Full Hybrid
Costruita sulla piattaforma K3, la Seltos presenta interventi su rigidità, assorbimento acustico e regolazioni delle sospensioni. La gamma motori comprende il benzina 1.6 T-GDI da 180 CV e 265 Nm, abbinabile al cambio manuale o al doppia frizione a sette rapporti.
La trazione integrale opzionale, combinata con sospensioni posteriori multi-link, consente un utilizzo più stabile su fondi irregolari. Le modalità Terrain (Snow, Mud, Sand) e Drive Mode Select agevolano la gestione del veicolo in diversi contesti di utilizzo.
Nel 2026 arriverà la versione Full-Hybrid, dotata anche di funzione Vehicle-to-Load e dell’evoluzione del sistema di recupero energetico Smart Regenerative Braking 3.0, capace di modulare la frenata in base al traffico e ai dati di navigazione.
Sicurezza e tecnologie di assistenza alla guida
La Kia Seltos 2025 offre un pacchetto esteso di sistemi di assistenza, con strutture rinforzate da acciai ad alta resistenza e un insieme completo di funzioni HDA2, FCA2, LFA2, SEW, SVM e sistemi anticollisione in fase di manovra.
L’Head-Up Display proietta i dati principali sul parabrezza, mentre le soluzioni digitali integrate semplificano l’utilizzo quotidiano. La capacità di carico di 536 litri (VDA) conferma una buona modularità, completata dal pianale su due livelli e dal sistema AddGear.
La produzione della Nuova Kia Seltos inizierà a dicembre 2025 in India, per poi estendersi ai principali mercati nel corso del 2026.
