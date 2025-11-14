La nuova Kia Stonic 2026 ha più novità di quanto immagini

Kia Stonic 2026: panoramica su motori, versioni e prezzi per l’Italia. Aggiornamenti su gamma benzina e mild hybrid, dotazioni e configurazioni disponibili nel nuovo modello.

Kia Stonic, design moderno e innovativo, perfetta per avventure su strada e in natura, in un contesto naturale con montagne e fiume, eco-friendly e versatile.
Kia introduce la nuova Stonic 2026 per il mercato italiano, aggiornata nel design e nelle dotazioni. Il modello mantiene il ruolo di crossover compatto della gamma, ma guadagna una struttura più chiara nelle versioni, una selezione di motori ottimizzata e un listino riorganizzato.

Design aggiornato e dotazioni di serie più ricche

Interni di una Kia Stonic 2026 con plancia digitale e sistema infotainment, vista fronte strada sul lago.
La nuova Stonic presenta interventi mirati sul frontale e nelle finiture, rendendo l’aspetto più coerente con il linguaggio dei modelli più recenti del marchio. L’abitacolo mantiene l’impostazione pratica già apprezzata, arricchita da nuovi materiali e un equipaggiamento più completo nelle versioni di ingresso.

L’infotainment integra le ultime funzioni connesse del brand, mentre gli aiuti alla guida sono ora più estesi fin dalla versione base, con pacchetti che includono sistemi di assistenza alla frenata, mantenimento corsia e monitoraggio attivo dell’area frontale.

Motori disponibili: benzina e mild hybrid

Auto Kia Stonic, SUV compatto ibrido, design moderno e tecnologico, veicolo sostenibile per città e natura.
La gamma motori resta focalizzata sull’efficienza. Per l’Italia è prevista una doppia scelta tra propulsori benzina e unità mild hybrid, pensate per contenere i consumi e offrire una guida equilibrata nella mobilità urbana e nei tragitti extraurbani.

Le varianti mild hybrid utilizzano un supporto elettrico che interviene nelle fasi di ripresa e nelle partenze, contribuendo a ridurre l’utilizzo del motore termico nelle situazioni più frequenti. Le versioni con cambio automatico a doppia frizione offrono una risposta fluida e pensata per chi privilegia la comodità.

Versioni: gamma ripensata per maggiore chiarezza

Auto KIA Stonic vista frontale su un lungolago naturale con montagne sullo sfondo, design moderno e sostenibile.
Le versioni della Stonic 2026 sono state riviste per fornire una proposta più semplice da comprendere. Ogni allestimento integra un insieme di dotazioni coerente con il livello di prezzo, dalla configurazione orientata all’uso quotidiano a quella più ricca nelle finiture e nei sistemi di bordo.

Tra gli elementi ora inclusi nelle versioni intermedie figurano i cerchi in lega di nuova progettazione, la retrocamera, la connettività avanzata per smartphone e la strumentazione digitale.

Prezzi ufficiali della nuova Kia Stonic 2026

Kia Stonic 2026 su piattaforma in legno vicino a un lago e montagne, natura selvaggia, veicolo innovativo e sostenibile, design moderno, avventura all'aperto, auto compatta per città e fuori strada.
Secondo il listino italiano dalla Casa, la Stonic 2026 viene proposta con un prezzo di partenza competitivo rispetto alla concorrenza diretta dei crossover compatti. Le differenze tra i vari allestimenti dipendono in modo principale da cambio, motori e pacchetti tecnologici integrati.

Motore Versione Prezzo
1.0 T-GDi 100 CV Urban 22.800 €
1.0 T-GDi 100 CV Style 24.750 €
1.0 T-GDi MHEV 115 CV (MT) Urban 26.250 €
1.0 T-GDi MHEV 115 CV (MT) Style 29.250 €
1.0 T-GDi MHEV 115 CV (DCT7) Urban 27.750 €
1.0 T-GDi MHEV 115 CV (DCT7) Style 30.750 €

Optional, Colori e Dotazioni – Nuova Kia Stonic 2026

Categoria Voce Dettaglio
Optional Ruotino di scorta Urban / Style / GT-line – 250 € (solo 1.0 T-GDi benzina)
Pacchetto Launch Pack 1.250 € (gratis fino al 31/12/2025). Include: Smart key + start button, 2 USB posteriori, ricarica wireless, retrovisore elettrocromatico, cluster 12,3”, EPB
Colori Vernici Solida 750 €, Metallizzata 750 €, Perlata 900 € (tutte gratuite su Style e GT-line)
Colori Palette Signal Red, Clear White, Adventurous Green, Aurora Black Pearl, Smoke Blue, Snow White Pearl, Sparkling Silver, Yacht Blue, Astro Grey
Dotazioni Urban Cerchi 16”, fari Full LED, fari posteriori LED, sedili Kia Tex Essential, cluster LCD 4,2”, navigatore 12,3” con CarPlay/Android Auto
Dotazioni Style Cerchi 17”, fari Full LED, indicatori LED, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico
Dotazioni GT-line Cerchi 17” design dedicato, cluster 12,3”, smart key, wireless charger, BCA, USB posteriori
Comfort Funzioni Clima manuale/automatico (in base all’allestimento), cruise control, sensori parcheggio ant/post, Stop&Go, Drive Mode Select (solo MHEV), Digital Key 2.0 (GT-line), EPB (con Launch Pack)
Interni Abitacolo Volante Kia Tex Premium, sedili Essential o Classic (GT-line), cappelliera rigida, illuminazione interna (GT-line), pedaliera in alluminio (GT-line)
Multimedia Sistemi Navigatore 12,3’’ OTA, retrocamera, Bluetooth, Kia Connect 7 anni, cluster 4,2’’ o 12,3”, wireless charger (GT-line e Launch Pack)
Sicurezza & ADAS ADAS 7 airbag, LFA, LKA, FCA veicoli/pedoni/ciclisti, DAW, HBA, TPMS, BCA (GT-line), HDA (solo DCT), SCC (solo DCT)
Cerchi Dimensioni Urban 16”, Style 17”, GT-line 17” design dedicato

Scheda tecnica Kia Stonic 2026

Kia Stonic 2026 in montagna, veicolo SUV moderno, design elegante e innovative tecnologie di mobilità sostenibile, ottima per avventure all'aria aperta e viaggi ecologici.
Voce tecnica 1.0 T-GDi 1.0 T-GDi MHEV 1.0 T-GDi MHEV DCT7
Iniezione Diretta Diretta Diretta
N° cilindri 3 3 3
Cilindrata (cm³) 998 998 998
Potenza massima (CV/kW/giri) 100 / 73,6 / 4500–6000 115 / 84,6 / 6000 115 / 84,6 / 6000
Coppia massima (Nm/giri) 172 / 1500–3500 172 / 1500–3500 204 / 2000–3000
Serbatoio (l) 45 45 45
Trasmissione Manuale 6 marce / FWD Manuale 6 marce / FWD DCT 7 marce / FWD
Peso in ordine di marcia (kg) 1.205 1.235 1.270
Massa complessiva (kg) 1.650 1.680 1.710
Sospensioni Ant.: MacPherson — Post.: CTBA
Velocità massima (km/h) 179 182 182
0–100 km/h (s) 11,0 10,7 10,8
Traino frenato / non frenato (kg) 900 / 450 900 / 450 900 / 450
Consumo WLTC – Low (l/100 km) 7,345–7,613 6,868–7,311 6,840–7,011
Consumo WLTC – Mid 5,321–5,597 5,001–5,431 4,987–5,152
Consumo WLTC – High 4,709–4,982 4,632–4,901 4,552–4,796
Consumo WLTC – Extra High 5,784–6,185 5,623–5,968 5,573–6,093
Consumo WLTC – Combinato 5,566–5,885 5,357–5,708 5,307–5,624
CO₂ WLTC Combinato (g/km) 126–133 121–129 120–127
Normativa emissioni Euro 6e-bis Euro 6e-bis Euro 6e-bis
Pneumatici 16″ 195/55R16 — 17″ 205/55R17
Spazio testa (ant/post, mm) 996 / 975
Spazio gambe (ant/post, mm) 1070 / 850
Spazio spalle (ant/post, mm) 1375 / 1355
Spazio fianchi (ant/post, mm) 1344 / 1330
Bagagliaio (l) 352–1155 (TMK) / 332–1135 (ruotino)

FAQ 

La nuova Kia Stonic 2026 introduce novità estetiche rilevanti?

Sì. Il frontale è stato aggiornato con elementi che riprendono il linguaggio stilistico dei modelli Kia più recenti. Le superfici sono più pulite e l’abitacolo presenta materiali rivisti, con un’attenzione maggiore alla qualità percepita nelle zone di contatto e nella plancia.

Quali motori sono disponibili sulla nuova Kia Stonic 2026?

Sono disponibili propulsori benzina e mild hybrid, con cambio manuale o automatico a doppia frizione.

Quali sono le differenze reali tra il motore 1.2 benzina e il 1.0 T-GDi mild hybrid?

Il 1.2 è pensato per chi percorre tragitti urbani con ritmi regolari e ricerca un funzionamento semplice e diretto. Il 1.0 T-GDi mild hybrid offre una spinta più vivace grazie alla sovralimentazione e al supporto elettrico nelle riprese. È la scelta più equilibrata su percorsi misti, con consumi più contenuti in molte situazioni di guida reale.

Il mild hybrid della Stonic 2026 cambia davvero la guida?

Sì, perché interviene nelle partenze e nelle riprese riducendo il carico sul motore termico. Questo permette una marcia più fluida nel traffico, soprattutto nelle fasi di stop and go. La differenza si avverte anche con il cambio DCT, che beneficia della coppia extra nelle cambiate.

Quali dotazioni arrivano di serie sulle versioni 2026?

Il pacchetto di base è più completo rispetto al modello precedente. Lo schermo centrale utilizza la nuova interfaccia Kia, la retrocamera è presente sulle versioni intermedie e i sistemi di assistenza includono frenata assistita, mantenimento di corsia e monitoraggio frontale. Questo rende l’accesso alla gamma più ricco rispetto al passato.

Come si posiziona la Stonic 2026 rispetto ai crossover concorrenti?

Si concentra su efficienza, semplicità d’uso e prezzi più contenuti. Non punta su motori di grande potenza né su soluzioni eccessivamente sofisticate, ma sulla combinazione fra dimensioni compatte, abitabilità, dotazioni aggiornate e costi di gestione bassi. Per questo è una scelta frequente tra chi vive in città ma necessita comunque di un’auto adatta ai trasferimenti quotidiani extraurbani.

Il bagagliaio cambia rispetto al modello precedente?

No, la capacità resta a 352 litri. È uno dei valori più alti della categoria fra le crossover B-SUV, sufficiente per viaggi brevi e per la vita quotidiana, con un vano dalla forma regolare e facilmente sfruttabile.

Quanto costa la Kia Stonic 2026?

Dai listini ufficiali emergono tre motorizzazioni e due allestimenti principali, con prezzi che partono da 22.800 euro e arrivano a 30.750 euro, chiavi in mano IVA 22% e messa su strada incluse.

