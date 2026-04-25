Informazioni chiave:
- Kia Vision Meta Turismo debutta alla Milano Design Week 2026 come reinterpretazione contemporanea della grand tourer nell’era digitale.
- Il concept unisce tre assi progettuali: guida all’insegna delle performance, interazione digitale immersiva e spazio con comfort da lounge.
- La vettura è esposta al Salone dei Tessuti di Milano, in Via S. Gregorio 29/A, fino a domenica 26 aprile.
Con Kia Vision Meta Turismo, il marchio coreano porta alla Milano Design Week 2026 una riflessione molto precisa su come la grand tourer possa evolvere nel tempo della mobilità elettrica e dell’interazione digitale. Il concept combina guida orientata alla performance, tecnologie immersive e un abitacolo che distingue nettamente l’esperienza del guidatore da quella del passeggero, trasformando il viaggio in un ambiente sensoriale più ricco e più personalizzabile.
Indice dei contenuti
Vision Meta Turismo reinterpreta la grand tourer con un linguaggio contemporaneo
Nel nuovo Kia Vision Meta Turismo, l’idea di gran turismo viene riletta come un formato ancora attuale, ma da ricostruire attorno a nuovi strumenti e nuove aspettative. Il riferimento emotivo va ai lunghi viaggi degli anni Sessanta, con la loro miscela di velocità ed eleganza, ma il progetto si sviluppa dentro una grammatica molto diversa, fatta di immersione digitale, ergonomia evoluta e superfici scolpite.
È proprio questa doppia natura a rendere interessante il concept. Da una parte c’è il richiamo alla tradizione della grand tourer, dall’altra una visione molto netta di come il veicolo del futuro debba essere non solo efficiente o spettacolare, ma anche intensamente coinvolgente sul piano percettivo.
La filosofia Opposites United struttura l’intero concept
La base progettuale di Vision Meta Turismo è la filosofia Opposites United, centrale nel linguaggio Kia. In questo caso la sua presenza è evidente soprattutto nella tensione tra superfici morbide e geometrie tecniche, due elementi che convivono in modo fluido senza annullarsi a vicenda. La carrozzeria lavora infatti su volumi scolpiti ma non aggressivi, con passaggi di luce che cambiano la percezione delle superfici. Le transizioni morbide si combinano con nuclei più netti e strutturati, costruendo un’estetica futuristica ma non fredda.
Il frontale ribassato e la coda affilata
Il profilo esterno del Kia Vision Meta Turismo è costruito attorno a una proporzione bassa e larga, molto chiaramente orientata all’idea di performance. Il frontale ribassato mette in evidenza l’architettura avanzata della cabina e integra nella parte inferiore un inserto tecnico nero che ospita elementi funzionali futuristici del veicolo.
La parte posteriore, invece, si sviluppa con curve morbide che si chiudono in una coda tronca e affilata, progettata per migliorare efficienza aerodinamica e stabilità alle alte velocità. Il fulcro visivo è la firma luminosa a LED ultrasottile, una linea orizzontale che corre lungo il posteriore e avvolge gli angoli, accentuando larghezza visiva e baricentro basso.
L’ispirazione aeronautica emerge nei dettagli tecnici della carrozzeria
Uno degli aspetti più interessanti del concept riguarda i riferimenti al mondo dei jet. Kia si è ispirata ai canard, cioè le piccole superfici alari poste davanti all’ala principale, per sviluppare alcuni dettagli del progetto. Questa influenza si ritrova nella struttura che integra componenti tecnici come faro anteriore e telecamera posteriore. Questi elementi aiutano a costruire un linguaggio più tecnico e più leggero allo stesso tempo, dove i dispositivi della vettura vengono integrati nella forma senza essere nascosti del tutto.
L’ampia copertura vetrata cambia la percezione dello spazio
Le linee del Vision Meta Turismo si sollevano progressivamente fino a culminare in una grande copertura vetrata, che permette di intravedere la struttura interna del veicolo. Attraverso queste superfici geometriche trasparenti si leggono elementi sottili e leggeri, capaci però di suggerire anche solidità strutturale. Il veicolo non è chiuso su se stesso, ma sembra quasi raccontare il proprio interno attraverso l’esterno, rendendo il rapporto tra abitacolo e carrozzeria molto più continuo.
L’abitacolo distingue nettamente l’esperienza del guidatore da quella del passeggero
Kia costruisce due esperienze molto diverse per guidatore e passeggero, pur mantenendo coerenza di linguaggio e materiali. Il conducente è inserito in uno spazio pensato per concentrazione, controllo e coinvolgimento diretto, mentre il passeggero vive un ambiente più rilassato, vicino all’idea di una lounge personale. In Vision Meta Turismo il posto guida e il posto passeggero non sono semplicemente due sedili diversi, ma due modi diversi di vivere il viaggio. È da qui che nasce la sua forza concettuale.
Il sedile del guidatore punta su funzionalità, leggerezza e immersione
Per il guidatore, Kia immagina un ambiente costruito attorno alla massima attenzione alla strada. Il concept adotta un cluster ultrasottile e una struttura del sedile con telaio alleggerito, sviluppata per favorire un’impostazione più sportiva. A questo si aggiunge un tessuto a rete studiato per migliorare la circolazione dell’aria. Il sedile e l’architettura del posto guida sono quindi pensati per funzionare quasi come un’estensione del veicolo.
Il passeggero vive una lounge immersiva con rotazione a 180 gradi
Il lato passeggero usa gli stessi materiali e lo stesso lessico formale, ma cambia profondamente la propria missione. Qui il sedile adotta una vera e propria impostazione lounge, pensata per offrire relax e fruizione dei contenuti digitali. La seduta è ottimizzata per l’uso dell’HUD 3D in realtà aumentata e, a veicolo fermo, può ruotare di 180 gradi. Quando l’auto è ferma, il sedile permette di dialogare faccia a faccia con gli altri occupanti e rende il concept molto più vicino a uno spazio abitabile che a un semplice veicolo.
Joystick, GT Boost e controllo virtuale del suono
Sul piano dell’esperienza dinamica, Vision Meta Turismo introduce diversi strumenti che cercano di reinterpretare la guida elettrica in modo più fisico e coinvolgente. Il più curioso è il joystick per un cambio virtuale, pensato per ricreare la sensazione delle cambiate e intensificare la percezione del movimento.
Accanto a questo c’è il pulsante GT Boost, progettato per offrire accesso immediato alla piena potenza, e un sistema di controllo virtuale del suono del motore e del movimento di guida. Quest’ultimo permette di regolare risposta del powertrain, sensibilità delle sospensioni e sensazione generale di guida, così da personalizzare il comportamento dell’auto sulle preferenze del conducente.
Il volante diventa interfaccia e cambia funzione con tre modalità
Uno degli elementi più interessanti del progetto è il volante, sviluppato a partire dall’ispirazione nata dai controller per videogiochi. Kia lo trasforma in una vera interfaccia centrale capace di adattare l’esperienza utente a tre modalità distinte: Speedster, Dreamer e Gamer.
Speedster è focalizzata sulla percezione fisica della velocità e usa AR HUD ad ampio campo visivo con effetti luminosi e sonori dinamici. Dreamer lavora invece su contesti urbani e su un’esperienza immersiva costruita con AR HUD e occhiali AR. Gamer, infine, è pensata per i momenti di sosta e collega veicolo e intrattenimento attraverso competizioni virtuali, AR HUD, volante e un proiettore esterno che trasforma l’auto in un piccolo hub di gaming condiviso.
Con Kia Vision Meta Turismo, il marchio non propone soltanto una show car scenografica, ma un manifesto su come la mobilità possa diventare più stratificata. Performance, relax, comunicazione digitale e interazione tra occupanti non sono più aree separate, ma parti di un unico ecosistema. Il veicolo diventa così un ambiente da vivere.
Le caratteristiche chiave di Kia Vision Meta Turismo
- Tipologia: concept grand tourer per l’era digitale
- Filosofia di design: Opposites United
- Assi progettuali: performance, interazione digitale immersiva, comfort lounge
- Frontale: ribassato con inserto tecnico nero inferiore
- Firma luminosa posteriore: LED ultrasottile orizzontale
- Superfici vetrate: ampia copertura geometrica trasparente
- Ispirazione aeronautica: dettagli influenzati dai canard dei jet
- Sedile guidatore: cluster ultrasottile, telaio alleggerito, tessuto a rete per la ventilazione
- Sedile passeggero: impostazione lounge, ottimizzato per AR HUD 3D, rotazione di 180 gradi a veicolo fermo
- Comandi di guida: joystick per cambio virtuale, pulsante GT Boost, controllo virtuale del suono motore e del movimento
- Volante: interfaccia multimodale ispirata ai controller gaming
- Modalità: Speedster, Dreamer, Gamer
- Tecnologie immersive: AR HUD, occhiali AR, proiettore esterno