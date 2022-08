L’anteprima della nuova Kia EV9

Recentemente abbiamo pubblicato diverse foto spia della Kia EV9, che abbiamo visto dal vivo come concept a Francoforte. Sappiamo che Kia stava testando i prototipi della EV9 con meno camuffamenti e oggi vogliamo condividere con voi la prima anticipazione tramite rendering di quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo.

Prendiamo quindi spunto da una foto spia per passare a qualcosa di simile al concreto, per opera di NY Mammoth. Come possiamo vedere, il design squadrato ricorda molto il concept, anche se è stato leggermente attenuato, probabilmente anche per la legislazione relativa alla protezione dei pedoni.

Il SUV a tre file sarà un’auto di grandi dimensioni, lunga quasi 5 metri, larga poco più di 2 metri e alta 1,80 metri, ma secondo Kia sarà comunque in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi. E anche con queste prestazioni impressionanti, l’autonomia dovrebbe essere di circa 540 km.

Per il momento non è dato sapere se queste prestazioni siano valide anche per la versione GT. Versione GT? Sì, come già confermato da Kia, ogni modello della serie Kia EV avrà una versione GT.

E con l’ultima piattaforma di Kia, anche la ricarica ad alta velocità è stata presa in grande considerazione. Il tempo di ricarica per 100 km di autonomia della EV9 sarà di soli 6 minuti.

