Nuova Kia Niro arriva in versione ibrida, ibrida plug-in ed elettrica

Nuova Kia Niro EV offre un'autonomia di 460 km mentre Niro PHEV permette di percorrere fino a 65 km in modalità 100% elettrica.

La nuovissima Kia Niro è un crossover che offre la possibilità di scegliere tra tre propulsori elettrificati altamente efficienti. Rispetto alla versione precedente, le dimensioni esterne del corpo vettura sono aumentate fino a 65 mm di lunghezza e 20 mm di passo, mentre un’attenzione particolare al comfort acustico attraverso un isolamento aggiuntivo per annullare i rumori esterni, provenienti sia dal propulsore che dalla strada.

New Niro sarà ordinabile da giugno con consegne in Europa nel terzo trimestre del 2022.

La tecnologia della nuova Kia Niro per una migliore efficienza

Disponibile nelle versioni ibrida elettrica (HEV), ibrida plug-in (PHEV) e 100% elettrica (EV), nuova Kia Niro offre la possibilità di scegliere la migliore soluzione elettrificata. Il team di ingegneri e designer di Kia sono riusciti a migliorare l’efficienza nei consumi e, al contempo, migliorando l’autonomia elettrica di Niro PHEV e della versione EV 100% elettrica.

Nuova Kia Niro HEV e PHEV utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream da 1,6 litri GDI di Kia riprogettato con l’introduzione di una serie di soluzioni tecnologiche come l’aumento della pressione del sistema di iniezione del carburante, la variazione del rapporto di compressione del motore, l’ottimizzazione del cambio, l’introduzione di nuovi cuscinetti a sfera a basso attrito e all’integrazione di una testata specifica con flusso di scarico ottimizzato per migliorare le proprietà di raffreddamento.

Un importante ruolo nel miglioramento dell’efficienza è svolto dall’innovativo cambio automatico a doppia frizione di seconda generazione (6DCT). Il cambio è stato ottimizzato risparmiando 2,3 kg di peso e migliorando l’efficienza complessiva del carburante dello 0,62% sulle versioni ​​HEV e PHEV.

Batterie più capienti e consumi minori

Gli interventi specifici attuati su nuova Niro PHEV includono una batteria più grande da 11,1 kWh, rispetto agli 8,9 kWh del modello precedente, che assicura un’autonomia di guida elettrica fino a 65 km, ideale per affrontare la maggior parte dei tragitti quotidiani.

Migliorano anche le performance di guida in modalità elettrica per la versione PHEV aumentando le percorrenze senza bisogno dell’ausilio del propulsore termico, riducendo così ulteriormente le emissioni e risparmiando carburante. In più, anche in condizioni ambientali molto fredde, la vettura utilizza l’energia elettrica della batteria per riscaldare l’abitacolo, limitando in questo modo l’attivazione del motore a combustione.

New Niro EV offre un’autonomia a trazione completamente elettrica di 460 km con una potenza di 150 kW e ad una coppia di 255 Nm, per prestazioni brillanti in ogni condizione. La ricarica elettrica di Niro EV richiede solo 43 minuti per passare dal 10-80% in condizioni ottimali, utilizzando un caricabatterie rapido CC.

Tanto spazio per tutti

Lo spazio a disposizione dei passeggeri dei sedili anteriori è di 1.028 mm per la testa e 1.053 mm per le gambe, mentre sui sedili posteriori è di 1.005 mm per la testa nei modelli HEV e PHEV e 967 mm su Niro EV. Lo spazio per le gambe sui sedili posteriori è di 1.011 mm su Niro HEV e PHEV e 938 mm su Niro EV, misure che consentono assoluto relax per qualsiasi passeggero.

La notevole capacità di carico di nuova Kia Niro raggiunge i 1.445 litri nella versione HEV, 1.342 litri per la PHEV e 1.392 litri sulla EV con i sedili posteriori abbattuti. Un funzionale bagagliaio aggiuntivo da 20 litri aumenta la capacità di Niro EV.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.