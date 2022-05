Per la nuova Kia Niro listino prezzi a partire da 30.500 €

Il listino prezzi della nuova Kia Niro parte da 30.500 € ed offre versioni ibride, ibride plug-in ed elettriche in tre diversi allestimenti.

E’ in arrivo anche in Italia la nuova Kia Niro con listino prezzi a partire da 30.500 € ed ordini a partire dal mese di Giugno. Se eravamo stati alla preview esclusiva a Francoforte, e avevamo già pubblicato tutti i dettagli della nuova Niro, ora possiamo andare a vedere insieme gli allestimenti previsti per l’Italia con i relativi prezzi di partenza. Il listino prezzi completo verrà comunicato nei prossimi giorni.

Gamma Kia Niro Ibrida e Plug-in Ibrida

L’offerta studiata per il mercato italiano della versione ibrida HEV di Kia Niro si articola in tre allestimenti: Business, Style ed Evolution, mentre la plug in hybrid PHEV sarà invece disponibile solo con allestimento Style ed Evolution.

La versione Business, disponibile solo sull’auto ibrida, è stata sviluppata per soddisfare le esigenze sia della clientela professionale che privata. E’ dotata di cerchi in lega diamantati da 16”, luci diurne a LED e passaruota/fasce laterali a contrasto con finitura opaca. All’interno sarà disponibile un navigatore touchscreen da 10,25” abbinato ad un cluster digitale/analogico che riprende la stessa grafica dell’omologa versione di Sportage con un cluster LCD da 4,2” a colori al centro affiancato da due indicatori a cristalli liquidi. La Smart Key e il climatizzatore automatico sono di serie, così come il pannello centrale Multi Mode che permette di comandare a sfioramento sia la climatizzazione che i comandi dell’infotainment.

Sul fonte della sicurezza già dalla versione Business è disponibile un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, grazie alla frenata d’emergenza (FCA) di serie e ai sistemi per il mantenimento della carreggiata, Lane Keeping Assist (LKA) e Lane Following Assist (LFA). I prezzi partono da 30.500 €.

La versione Style arricchisce il contenuto della Business con delle finiture più ricercate, come i vetri posteriori oscurati, cerchi in lega diamantati da 18” e passaruota/fasce laterali a contrasto con finitura in nero lucido. All’interno, l’abitacolo è impreziosito dalle “mood lamps” i sedili in misto pelle/tessuto e dal selettore del cambio di tipo “Shift by Wire”. Sul fronte della sicurezza sarà disponibile lo Smart Cruise Control e l’Highway Drive Assist HDA (che adatta la velocità ai limiti automaticamente) e la frenata d’emergenza FCA con la funzione “svolta”. I prezzi partono da 32.500 €.

La gamma di Kia Niro EV elettrica

La gamma di Niro EV è disponibile in due allestimenti: Business ed Evolution.

I consueti 7 anni di garanzia, come per le altre auto elettriche in gamma, sono a km illimitati, i 7 anni di connettività sono garantiti dal navigatore standard e Kia aggiunge un ulteriore vantaggio: la manutenzione per 7 anni inclusa nel prezzo. Kia punta molto su questa formula per garantire un vero e proprio “Peace of mind” per il proprio cliente elettrico e chiaramente ciò avviene anche per la nuova Kia Niro EV.

La versione Business presenta luci diurne a LED e passaruota/fasce laterali a contrasto con finitura opaca. All’interno sarà disponibile un navigatore touchscreen da 10,25” abbinato ad un cluster completamente digitale da 10,25”, di forte impatto e praticità. La Smart Key e il climatizzatore automatico sono di serie così come il pannello centrale Multi Mode che permette di comandare a sfioramento sia la climatizzazione che i comandi dell’infotainment.

Sul fonte della sicurezza già dalla versione Business è disponibile un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, grazie alla frenata d’emergenza con funzione svolta (FCA 1.5) e ai sistemi per il mantenimento della carreggiata, Lane Keeping Assist (LKA) e Lane Following Assist (LFA). Questa versione è già dotata di un sistema di preriscaldamento della batteria che, una volta impostata sul navigatore una colonnina di ricarica come destinazione, permette alla batteria di presentarsi alla ricarica nelle condizioni ideali per minimizzare il tempo necessario per un “pieno”. I prezzi di questa versione partono da 42.700 €.

La versione Evolution si caratterizza per un aspetto ancora più accattivante, con Fari anteriori Dual LED e fasce laterali e passaruota in High Glossy Black. Sul fronte del comfort sono stati aggiunti i sedili in misto pelle\tessuto e il volante riscaldabili, il sedile lato guida regolabile elettricamente con supporto lombare, il portellone ad apertura intelligente ed il caricatore del telefono ad induzione. Sul fronte della sicurezza, sono standard il Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) con Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) e Safe Exit Assist (SAE).

Molto importanti poi per gli utilizzatori di una Full Electric la presenza della pompa di calore e del cavo di ricarica di Tipo 2 come equipaggiamento standard. Kia aggiunge anche 1 anno di abbonamento gratuito a Kia Charge Plus, per un’esperienza elettrica senza pensieri a 360°. Questa versione è proposta a partire da 47.500 €.

