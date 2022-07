Avtovaz resuscita Lada Niva Legend in versione Classic ’22

Non si capisce se sia una buona notizia o meno, ma Avtovaz ha ripreso la produzione del SUV a tre porte Lada Niva Legend nel nuovo livello di allestimento del my 2022. La prima versione Classic’22 è stata sviluppata per garantire la massima localizzazione possibile, in altre parole per evitare di incappare nella carenza di materiali di importazione verso la Russia.

Facciamo una salto indietro. A maggio la AvtoVaz è passata di mano, quando il socio di maggioranza Renault ha ceduto il suo 67,69% di partecipazione a Nami, un istituto scientifico russo, per la somma di un rublo e con l’opzione di ricomprare entro sei anni dall’accordo.

Ecco allora che la casa automobilistica riparte da ciò che conosce meglio, ovvero Lada Niva. Lada Niva Legend nell’allestimento Classic’22 è dotata di EPHS (sterzo idraulico ad azionamento elettrico), alzacristalli anteriori, supporti ISOFIX per seggiolini per bambini, luci diurne, computer di bordo, cerchi in acciaio da 16 pollici saldati a stampo, scudi in acciaio sotto il motore e predisposizione per il multimedia con antenna e cablaggio per due altoparlanti anteriori. Il tutto per la serie “senza fronzoli”, che in questo caso può significare meno microchip.

La vettura è dotata di un motore aspirato da 1,7 litri con 83 CV con un cambio manuale a cinque rapporti. Il sistema 4WD è permanente con possibilità di bloccare il differenziale interasse e di scalare le marce.

Concretezza e robustezza è sempre stato il motto di questa vettura, che tutto sommato ha segnato a suo modo la storia dell’automobile.

