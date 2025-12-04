Presentata a Miami la prima Lamborghini Temerario Ad Personam destinata al mercato americano. Questa versione personalizzata della nuova supercar V8 ibrida plug-in mette in mostra le infinite possibilità del programma sartoriale Ad Personam, con verniciatura effetto cristallo, interni esclusivi e dettagli artigianali. È la supercar più audace e raffinata mai realizzata dal marchio.
Una Temerario per sognare
La protagonista dell’evento sfoggia una livrea che ha richiesto oltre 320 ore di lavorazione a mano, con un effetto cristallo che intreccia le tinte Verde Shock, Grigio Maat e Nero Nemesis. Le geometrie aerodinamiche della carrozzeria sono sottolineate da transizioni cromatiche dinamiche, pensate per esaltare il pacchetto “Alleggerita”, dedicato agli appassionati della guida in pista.
Ogni dettaglio è pensato per coniugare prestazioni e identità. La verniciatura non si limita a decorare, ma dialoga con l’aerodinamica, proiettando la Temerario in una dimensione quasi artistica.
Interni esclusivi e lavorazioni artigianali
All’interno, lo stesso linguaggio stilistico prosegue. I sedili sportivi in Grigio Octans sono impreziositi da cuciture in Verde Scandal, riprendendo la livrea esterna. Il falp dello start/stop è rifinito con lo stesso trattamento effetto cristallo, mentre il logo Temerario e il celebre Toro Lamborghini sono ricamati con una tecnica esclusiva su schienali e pannelli posteriori.
Una targhetta dedicata Ad Personam certifica l’unicità della configurazione, realizzata su misura per il cliente e non replicabile in nessun’altra vettura.
V8 ibrido, 10.000 giri/min: il cuore della Temerario
La Temerario è spinta da un V8 biturbo ibrido plug-in totalmente nuovo, capace di raggiungere i 10.000 giri/min, una cifra senza precedenti per una supercar di serie. Il sistema PHEV abbina potenza termica ed elettrica per prestazioni esaltanti, pur mantenendo la versatilità necessaria all’uso quotidiano.
