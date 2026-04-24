Informazioni chiave:
- Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule è una serie limitata di 630 esemplari presentata alla Milano Design Week 2026.
- Il powertrain ibrido plug-in abbina un V8 biturbo 4.0 litri a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti per una potenza totale di 800 CV e 950 Nm.
- La capsule offre oltre 70 opzioni di configurazione, con sei colori carrozzeria, sei tinte per la livrea, sei colori pinza e cerchi da 21, 22 e 23 pollici.
Presentata alla Milano Design Week 2026, la nuova Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule è una serie limitata di 630 esemplari che porta all’estremo la formula del Super SUV ibrido plug-in di Sant’Agata Bolognese. Il progetto unisce una configurazione cromatica molto ampia a un powertrain da 800 CV, con V8 biturbo 4.0, motore elettrico, batteria da 25,9 kWh e oltre 60 km di autonomia in modalità elettrica.
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La Tettonero Capsule nasce per portare la personalizzazione oltre i confini abituali
La nuova Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule viene sviluppata con un obiettivo molto chiaro: offrire una configurazione estremamente ampia, con oltre 70 opzioni di configurazione. La capsule viene presentata in due interpretazioni di lancio, Viola Pasifae e Verde Mercurius, ma il lavoro del Centro Stile non si ferma a queste due vetture. La Urus diventa qui un oggetto quasi sartoriale, costruito per riflettere il gusto del futuro proprietario.
Il Nero Shiny costruisce la firma visiva della Tettonero Capsule
Il tratto più evidente del progetto è il lavoro sul Nero Shiny, usato per definire la parte superiore della carrozzeria. Questo colore caratterizza tetto, montanti, brancardi, profilo dello spoiler posteriore e terminali di scarico, diventando l’elemento che unifica tutte le interpretazioni della capsule.
La carrozzeria può essere scelta in sei tinte: Arancio Xanto, Bianco Asopo, Grigio Telesto, Viola Pasifae, Giallo Tenerife e Verde Mercurius. Le ultime due entrano per la prima volta nell’universo Urus e rafforzano ulteriormente la gamma cromatica del modello.
Sei colori livrea ampliano il linguaggio esterno della Urus SE
Accanto ai colori della carrozzeria, Lamborghini introduce sei tinte dedicate alla livrea: Arancio Borealis, Bianco Monocerus, Giallo Auge, Grigio Nimbus, Rosso Mars e Verde Mantis. Queste tonalità impreziosiscono il design esterno e permettono di modulare in modo ancora più fine il carattere della vettura.
La personalizzazione degli esterni si estende anche ai colori delle pinze freno, disponibili in sei varianti, da coordinare con carrozzeria e livrea. Lamborghini aggiunge inoltre la possibilità di inserire il logo “63” sulla fascia inferiore delle portiere anteriori, un richiamo diretto all’anno di fondazione della casa di Sant’Agata Bolognese.
Cerchi fino a 23 pollici e dettagli in carbonio
La Urus SE Tettonero Capsule può essere configurata con cerchi da 21, 22 e 23 pollici, una scelta che permette di modulare con precisione il rapporto tra presenza scenica, comfort e attitudine sportiva. Chi desidera accentuare ulteriormente il lato più performante può scegliere vari componenti in carbonio per l’esterno, tra cui diffusore posteriore, calotte degli specchietti e splitter anteriore.
L’abitacolo lavora su nero Ade, contrasti dedicati e ricami su misura
All’interno, il colore dominante è il nero Ade, usato come base di un abitacolo costruito per accogliere una seconda palette di sei colori a contrasto: viola Acutus, bianco Leda, giallo Quercus, Arancio Dryope, verde Viper e grigio Octans. A questi colori si aggiungono 12 tonalità dedicate ai ricami, applicabili a sedili, poggiatesta e tappezzerie. È una configurazione molto ampia, che spinge l’abitacolo verso una lettura davvero individuale e rende la Tettonero Capsule una delle Urus più aperte alla personalizzazione profonda.
Carbonio, pelle e Corsa-Tex per gli interni
Anche l’abitacolo usa il carbonio in modo molto esteso. Sul lato passeggero della plancia compare una fascia in carbonio con logo vettura serigrafato, mentre una placca dedicata Ad Personam celebra il 10° anniversario dello Studio e i 20 anni del programma di personalizzazione Lamborghini. Il carbonio può essere aggiunto anche a tunnel centrale, cruscotto e pannelli porta, in abbinamento alla pelle e al tessuto Corsa-Tex in microfibra di Dinamica.
Il sistema ibrido plug-in abbina V8 biturbo e motore elettrico sincrono
Dal punto di vista tecnico, la Urus SE Tettonero Capsule è equipaggiata con il V8 biturbo 4.0 litri, abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti e a una batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh. La batteria è collocata sotto il piano di carico e sopra il differenziale posteriore a controllo elettronico.
Il motore elettrico si trova a monte del nuovo cambio automatico a 8 rapporti e può lavorare sia come boost per il V8 sia come elemento di trazione autonomo. La vettura è in grado di funzionare come un 100% elettrico a trazione integrale, con oltre 60 km percorribili in modalità EV.
Ripartitore centrale e differenziale posteriore lavorano per un feeling da supersportiva
Uno degli aspetti più raffinati della Urus SE Tettonero Capsule è la gestione della coppia. Il sistema adotta un ripartitore di coppia centrale a controllo elettronico continuo con frizione a lamelle a regolazione elettroidraulica, capace di distribuire in modo variabile e continuo la coppia motrice tra asse anteriore e posteriore.
Questo componente lavora in sinergia con il differenziale autobloccante posteriore a controllo elettronico. Lamborghini lo ha calibrato per rendere la vettura sovrasterzante on demand, cioè capace di restituire un comportamento più vicino a quello di una supersportiva pura.
Prestazioni: 800 CV, 950 Nm e 312 km/h
Il sistema sviluppa una potenza complessiva di 800 CV, pari a 588 kW, a 6.000 giri/min, con una coppia totale di 950 Nm già disponibile da 1.750 giri/min fino a 5.750 giri/min. Questo significa una spinta molto piena lungo tutto l’arco di utilizzo, con un comportamento sempre pronto sia in accelerazione sia in ripresa. Anche il rapporto peso/potenza di 3,13 kg/CV contribuisce al risultato. Lo scatto è da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 11,2 secondi e una velocità massima di 312 km/h.
Pirelli firma una gamma dedicata di P Zero Elect e Scorpion Winter 2
Di serie, la Urus SE Tettonero Capsule monta pneumatici Pirelli P Zero dedicati, nelle misure da 21 a 23 pollici, sviluppati per rispondere a esigenze diverse di comfort e sportività. Per la stagione invernale è previsto anche lo Scorpion Winter 2. Tutti questi pneumatici usano la tecnologia Pirelli Elect, sviluppata per valorizzare le caratteristiche specifiche della prima Urus ibrida, quindi per lavorare in modo più preciso su coppia immediata, peso e gestione dell’energia.
Le specifiche tecniche della Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule
- Modello: Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule
- Produzione: 630 esemplari
- Powertrain: ibrido plug-in
- Motore termico: V8 biturbo 4.0 litri
- Motore elettrico: sincrono a magneti permanenti
- Batteria: 25,9 kWh
- Posizione batteria: sotto il piano di carico e sopra il differenziale posteriore elettronico
- Cambio: automatico a 8 rapporti
- Trazione elettrica: 100% elettrica 4WD
- Autonomia elettrica: oltre 60 km
- Potenza complessiva: 800 CV, 588 kW
- Regime potenza massima: 6.000 giri/min
- Coppia totale: 950 Nm
- Arco di coppia massima: da 1.750 a 5.750 giri/min
- Rapporto peso/potenza: 3,13 kg/CV
- 0-100 km/h: 3,4 secondi
- 0-200 km/h: 11,2 secondi
- Velocità massima: 312 km/h
- Ripartitore centrale: elettronico continuo con frizione a lamelle a regolazione elettroidraulica
- Differenziale posteriore: autobloccante a controllo elettronico
- Cerchi: 21, 22 e 23 pollici
- Pneumatici estivi: Pirelli P Zero Elect dedicati
- Pneumatici invernali: Pirelli Scorpion Winter 2
- Colori carrozzeria: 6
- Colori livrea: 6
- Colori pinze freno: 6
- Opzioni di configurazione: oltre 70