E’ in vendita la Lamborghini Countach Replica costruita in casa

La Lamborghini Countach Replica da 100.000 dollari costruita in casa da un appassionato in 17 anni è stata messa in vendita su Ebay.

Una particolare Lamborghini Countach Replica è in vendita su Ebay. Si, è una storia quasi strappalacrime quella di Ken Imhoff, che più di 10 anni fa ebbe un momento di notorietà quando circolarono in rete le foto della sua Lamborghini Countach.

Quello che colpì tutti è che ci mise ben 17 anni per completare il lavoro, che venne fatto completamente a mano, a parte ovviamente sospensioni prese da una Corvette C4, motore Boss 351 V8, il cambio manuale ZF a cinque marce ed i freni.

Imhoff aveva deciso di costruire la macchina dei sogni dopo aver visto il film Cannonball Run. 17 anni di pura passione perchè tra l’altro, a differenza di molte repliche, questa replica non è basata su un’altra auto modificata, ma ha un telaio che Imhoff si è costruito da solo, in casa.

C’è però da dire che sulla Countach LP 5000S “artigianale” ci sono anche parti autentiche, come luci posteriori Lamborghini, luci di parcheggio, parabrezza e stemmi Lamborghini. Il motore V8 al quale avevamo accennato è stato ovviamente modificato per ottenere la bellezza di 514 CV a 6.800 rpm. Monta pneumatici Pirelli su cerchi da 15 pollici mentre il peso pare essere di soli 1.224 kg.

L’auto è stata messa in vendita in Florida con 112 km all’attivo, e nel momento in cui scriviamo ha ricevuto 133 offerte, superando i 100.000 dollari, prezzo di riserva non raggiunto. Cosa ne dite? Avete intenzione di fare un’offerta?

