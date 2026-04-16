Informazioni chiave:
- Lancia Ypsilon Turbo 100 usa un motore 1.199 cm³ tre cilindri turbo benzina da 101 CV e 205 Nm, abbinato a un cambio manuale a 6 marce.
- La nuova versione accelera da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi, raggiunge 194 km/h e consumi WLTP tra 5,4 e 5,2 l/100 km con emissioni di 121-119 g/km di CO2.
- Il listino parte da 22.200 euro, con offerta da 15.950 euro oltre oneri finanziari; gli allestimenti disponibili sono Ypsilon, LX e HF Line.
Lancia Ypsilon Turbo 100 debutta con un motore 1.2 turbo benzina da 101 CV, 205 Nm e cambio manuale a 6 marce. La nuova versione amplia la strategia multi-energia del marchio accanto a ibrida ed elettrica, con listino da 22.200 euro e offerta di lancio da 15.950 euro oltre oneri finanziari. La nuova motorizzazione è disponibile negli allestimenti Ypsilon, LX e HF Line, con un listino di 3.000 euro inferiore rispetto alle corrispondenti versioni ibride.
Indice dei contenuti
Il motore 1.2 turbo porta 101 CV e 205 Nm alla nuova Ypsilon
Il cuore tecnico della Lancia Ypsilon Turbo 100 è un tre cilindri turbo benzina da 1.199 cm³, capace di erogare 101 CV, pari a 74 kW, a 5.500 giri/min. La coppia massima è di 205 Nm a 1.750 giri/min, un dato che aiuta la prontezza ai bassi regimi e rende la risposta più piena già nelle andature quotidiane. Il cambio è un manuale a 6 marce. E’ presente anche un turbocompressore a geometria variabile, elemento rilevante perché aiuta a rendere più progressiva la spinta tra città e percorsi extraurbani.
Le prestazioni ufficiali indicano uno 0-100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. La nuova Ypsilon misura 4.080 mm in lunghezza, 1.768 mm in larghezza, 1.995 mm con specchietti aperti, ha un’altezza di 1.440 mm e un interasse di 2.540 mm.
Iniezione a 350 bar e ciclo Miller guidano il lavoro sull’efficienza
La parte più interessante del nuovo 1.2 turbo è l’aggiornamento tecnico dedicato all’efficienza. Un nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, cioè 100 bar in più rispetto alla generazione precedente, a cui si aggiungono fasatura valvole a ridotto attrito, testa pistoni ridisegnata e ciclo Miller ad alto rapporto di compressione. Insieme, questi elementi servono a migliorare combustione, rendimento e pulizia del funzionamento a parità di utilizzo.
La gamma si articola tra Ypsilon, LX e HF Line
La nuova motorizzazione benzina è disponibile su tutti gli allestimenti della gamma. La versione d’ingresso Ypsilon Turbo 100 parte da una dotazione che include cerchi Style da 16 pollici, fari anteriori Full LED automatici, sistema S.A.L.A. con quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e touchscreen da 10,25 pollici, oltre ad Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico, cruise control, keyless start, AEB, LKA, TSR, ISA e telecamera interna per il rilevamento della stanchezza.
La Ypsilon Turbo 100 LX aggiunge cerchi da 17 pollici diamantati, dettagli esterni nero lucido, vetri posteriori oscurati, ambient lighting a 8 colori, sedili premium in velluto riciclato grigio antracite, battitacco in alluminio, due USB-C posteriori, specchietti elettrici riscaldabili, telecamere anteriore e posteriore con vista a 180°, sensori anteriori e posteriori, blind spot e cruise control adattivo.
La Ypsilon Turbo 100 HF Line porta invece un’impostazione più sportiva con cerchi da 17 pollici con finiture scure diamantate, paraurti anteriore specifico con logo HF, plancia e pannelli porta HF blu elettrico, volante in pelle traforata con logo HF, pedaliera in alluminio, sedili sportivi in tessuto nero con cuciture rosse e Keyless Entry & Start.
La nuova motorizzazione porta anche una modifica interna precisa: al posto del tavolino multifunzione, il tunnel centrale ospita un vano porta-oggetti che accompagna la presenza fisica della leva del cambio manuale.
La Lancia Ypsilon Turbo 100 parte da 22.200 euro chiavi in mano, mentre LX Turbo 100 e HF Line Turbo 100 sono proposte a 25.200 euro, con messa su strada di 1.000 euro inclusa. Con finanziamento Stellantis Financial Services l’offerta parte da 15.950 euro oltre oneri finanziari. L’offerta è valida fino al 30 aprile 2026.
Le specifiche tecniche della Lancia Ypsilon Turbo 100
- Motore: 3 cilindri turbo benzina
- Cilindrata: 1.199 cm³
- Potenza: 101 CV, 74 kW, a 5.500 giri/min
- Coppia massima: 205 Nm a 1.750 giri/min
- Cambio: manuale a 6 marce
- Accelerazione 0-100 km/h: 10,2 secondi
- Velocità massima: 194 km/h
- Iniezione diretta: 350 bar
- Soluzioni tecniche: turbocompressore a geometria variabile, ciclo Miller, fasatura valvole a ridotto attrito, catena di distribuzione
- Manutenzione: ogni 25.000 km o 2 anni
- Consumo WLTP combinato: 5,4-5,2 l/100 km
- Emissioni CO2: 121-119 g/km
- Lunghezza: 4.080 mm
- Larghezza: 1.768 mm
- Larghezza con specchi: 1.995 mm
- Altezza: 1.440 mm
- Interasse: 2.540 mm