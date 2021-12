Le 10 situazioni che capitano quando hai deciso comprare l’auto nuova

Le situazioni che si creano quando viene presa la decisione finale di comprare un'auto nuova, ovviamente in maniera ironica e divertente.

Ok, è arrivato il momento di dire addio alla Carolina che ti ha accompagnato per tutti questi anni ma che ormai non ce la fa più. E’ stato bello, è nato un legame che non si cancellerà mai, ma il dado è tratto: hai deciso di comprare un’auto nuova.

Ecco, abbiamo raccolto le situazioni nelle quali prima o poi ti ritroverai nel momento in cui darai l’estremo saluto alla macchina vecchia e andrai dal concessionario a comprare quella nuova. Come al solito, con un po’ di ironia per riderci su.

Ti è venuto il tarlo, e ormai non pensi ad altro

Quando inizi a cercare tutti i configuratore online, e tutti i listini online, e tutte le informazioni online su tutti i forum online

Quando sui siti trovi la potenza in kw anzichè in cv.

Quando il concessionario ti spiega che la tua auto da rottamare non è abbastanza vecchia per gli incentivi

Quando il concessionario ti spiega che quell’auto, non la fanno più diesel

Quando il concessionario fa l’elenco degli optional e dei pacchetti, che a te non servono

Quando finalmente il concessionario ha calato il prezzo, perché ha capito che te ne intendi.

Quando senti che il cliente vicino a te ha appena ordinato un V8

Quando hai ordinato l’auto nuova e la vuoi SUBITO!

Quando dopo aver fatto la voce grossa, ti spiegano che deve arrivare direttamente dalla fabbrica, e che ci vorrà un po’.

La mattina in cui vai a ritirare l’auto nuova…

Quando parti con l’auto nuova, ed è già in riserva

E quando, finalmente, ti concedi una bella sgommata con l’auto nuova!

E anche per questa “puntata” è tutto, alla prossima!

