Informazioni chiave:
- La nuova Leapmotor B05 è la prima elettrica sportiva del marchio, con 218 CV, 240 Nm, trazione posteriore e 0-100 km/h in 6,7 secondi.
- Sono previste due batterie, da 56,2 kWh e 67,1 kWh, con autonomia fino a 482 km e ricarica rapida DC fino a 174 kW.
- La gamma italiana parte da 26.900 euro, con offerta lancio da 22.900 euro con permuta o rottamazione.
La nuova Leapmotor B05 segna un passaggio importante per il marchio in Italia, perché introduce la prima vettura elettrica sportiva della gamma. Con una carrozzeria dalle proporzioni ispirate alle coupé, una meccanica a trazione posteriore, una potenza di 218 CV e due batterie fino a 67,1 kWh, la B05 punta a unire dinamica di guida, autonomia concreta e una forte componente digitale in un prodotto dal posizionamento molto competitivo.
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La Leapmotor B05 interpreta la sportività elettrica in chiave quotidiana
La nuova Leapmotor B05 è la prima elettrica sportiva del marchio. La vettura punta su proporzioni da coupé, carreggiata ampia e portiere senza cornice, elementi che costruiscono subito una presenza più decisa e più personale rispetto a molte elettriche compatte tradizionali. La sportività, però, non si ferma alla silhouette. La B05 utilizza una trazione posteriore e dichiara uno 0-100 km/h in 6,7 secondi, numeri che raccontano una vettura pensata per offrire una guida brillante senza compromettere comfort, efficienza e facilità d’impiego.
Le dimensioni e l’aerodinamica
Dal punto di vista delle proporzioni, la Leapmotor B05 misura 4.430 mm in lunghezza e 1.880 mm in larghezza. L’aerodinamica ha un ruolo centrale nella definizione della carrozzeria. La presenza di griglia anteriore attiva, prese d’aria frontali e deflettori laterali ottimizzati contribuisce a raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26.
L’esterno punta su una firma luminosa netta e su ruote da 19 pollici
La personalità della B05 viene definita anche da una serie di dettagli molto precisi. I fari Led anteriori a lama costruiscono un frontale più affilato, mentre la barra luminosa posteriore a tutta larghezza rafforza l’impatto visivo della coda e amplia la percezione dell’auto sulla strada.
Le linee scolpite della carrozzeria si abbinano ai cerchi in lega aerodinamici “Swift-Wing” da 19 pollici, altro elemento che sottolinea il legame tra immagine sportiva ed efficienza. La gamma colori comprende Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.
La meccanica abbina 218 CV e 240 Nm
La Leapmotor B05 utilizza un sistema di propulsione elettrica ad alta efficienza capace di erogare 218 CV, pari a 160 kW, con una coppia massima di 240 Nm. La scelta della trazione posteriore è centrale nel carattere della vettura, perché permette una risposta più coinvolgente e più coerente con l’identità sportiva.
La gamma della B05 prevede due soluzioni di batteria. La prima ha una capacità di 56,2 kWh e permette di raggiungere un’autonomia fino a 401 km. La seconda sale a 67,1 kWh e porta l’autonomia fino a 482 km.
L’architettura Cell-to-Chassis migliora spazio, rigidità e densità energetica
Uno degli aspetti tecnici più interessanti della nuova Leapmotor B05 è l’integrazione Cell-to-Chassis (CTC). In questa configurazione, la batteria diventa parte strutturale del veicolo. Questa soluzione aumenta infatti la densità energetica volumetrica del 13%, riduce il peso, migliora la rigidità e libera più spazio per l’abitacolo.
La ricarica rapida fino a 174 kW
Sul fronte della ricarica, la nuova B05 supporta una potenza in corrente continua fino a 174 kW. In condizioni ottimali, questo permette di passare dal 30% all’80% in circa 17 minuti, un valore molto interessante per una vettura di questa fascia.
La sicurezza punta su una scocca rigida e su 21 sistemi ADAS
La Leapmotor B05 è costruita su una struttura ad alta resistenza con una rigidità torsionale di 34.500 Nm/°. Questo risultato deriva da un ampio utilizzo di acciai avanzati e da una progettazione strutturale ottimizzata, pensata per proteggere meglio gli occupanti in caso di urto e per sostenere con più efficacia il comportamento dinamico del veicolo.
La dotazione di sicurezza comprende 7 airbag, incluso un airbag centrale, e 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida gestiti da 14 sensori e telecamere. Il veicolo offre assistenza di Livello 2.
L’abitacolo mette al centro display, semplicità e comfort premium
All’interno, la B05 sceglie un approccio molto pulito e orientato al guidatore. La plancia integra un display centrale touchscreen da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K e un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Il layout è essenziale, ma pensato per mantenere una relazione intuitiva con le funzioni principali dell’auto.
Materiali morbidi, superfici curate e sedili in eco-pelle contribuiscono a creare un ambiente più raffinato, mentre i sedili anteriori riscaldati aggiungono una componente di comfort molto apprezzabile nell’uso quotidiano.
Spazio interno, tetto panoramico e bagagliaio da 1.400 litri
Grazie proprio all’architettura CTC, la B05 offre un abitacolo molto ben sfruttato. I sedili posteriori sono reclinabili di 27 gradi, una soluzione che migliora sensibilmente il comfort nei viaggi più lunghi. Il tetto panoramico con tendina parasole elettrica aumenta la luminosità interna, mentre la praticità viene sostenuta da 25 vani portaoggetti e da un bagagliaio che arriva fino a 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti.
Leap OS 4.0 Plus e la Leapmotor App
La componente digitale è gestita da Leap OS 4.0 Plus, sistema che coordina funzioni di bordo, connettività e interazione remota. Attraverso la Leapmotor App, gli utenti possono controllare chiusura porte, climatizzazione, programmazione della ricarica, preriscaldamento della batteria e monitoraggio in tempo reale di stato e posizione del veicolo. La presenza della chiave digitale completa un ecosistema pensato per semplificare l’utilizzo quotidiano dell’auto.
Due allestimenti semplificano la gamma
La nuova Leapmotor B05 viene proposta in due allestimenti, Life e Design. La scelta è volutamente semplice. La versione Life è disponibile con entrambe le batterie, da 56,2 kWh e 67,1 kWh, così da offrire due livelli di autonomia e di prezzo a chi cerca una configurazione più razionale.
La versione Design è invece disponibile solo con la batteria da 67,1 kWh e aggiunge materiali interni più ricercati, più dotazioni di comfort e un sistema audio potenziato. È la configurazione che interpreta nel modo più completo la vocazione premium-sportiva del modello.
I prezzi italiani
La Leapmotor B05 entra nel mercato con un listino che parte da 26.900 euro per la versione Life con batteria da 56,2 kWh. La Life con batteria da 67,1 kWh parte da 29.400 euro, mentre la Design è proposta da 30.900 euro. Per il lancio è prevista anche un’offerta: con permuta o rottamazione, la nuova B05 può partire da 22.900 euro.
Le specifiche tecniche principali della Leapmotor B05
- Lunghezza: 4.430 mm
- Larghezza: 1.880 mm
- Trazione: posteriore
- Potenza: 218 CV, 160 kW
- Coppia: 240 Nm
- Accelerazione 0-100 km/h: 6,7 secondi
- Distribuzione dei pesi: 50:50
- Coefficiente aerodinamico: 0,26
- Cerchi: Swift-Wing aerodinamici da 19 pollici
- Batterie: 56,2 kWh e 67,1 kWh
- Autonomia WLTP: fino a 401 km oppure fino a 482 km
- Architettura batteria: Cell-to-Chassis, con incremento della densità energetica volumetrica del 13%
- Ricarica DC: fino a 174 kW
- Tempo di ricarica: 30%-80% in circa 17 minuti
- Rigidità torsionale: 34.500 Nm/°
- Airbag: 7, incluso airbag centrale
- ADAS: 21 sistemi, gestiti da 14 sensori e telecamere
- Livello di assistenza: Livello 2
- Display centrale: 14,6 pollici, risoluzione 2.5K
- Quadro strumenti: 8,8 pollici
- Sedili posteriori: reclinabili di 27 gradi
- Tetto: panoramico con tendina parasole elettrica
- Vani portaoggetti: 25
- Capacità massima bagagliaio: fino a 1.400 litri
- Sistema operativo: Leap OS 4.0 Plus
- Allestimenti: Life e Design
- Prezzo Italia: da 26.900 euro
- Offerta lancio: da 22.900 euro con permuta o rottamazione