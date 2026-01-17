Leapmotor amplia la propria offerta sul mercato italiano con la Leapmotor B10 REEV Hybrid, un SUV compatto che adotta la tecnologia Range Extended Electric Vehicle (REEV), soluzione pensata per combinare trazione elettrica e maggiore autonomia complessiva.
Come funziona la tecnologia REEV della Leapmotor B10
La Leapmotor B10 REEV Hybrid utilizza una trazione interamente elettrica. Il motore a benzina da 1,5 litri non è collegato alle ruote, ma opera esclusivamente come generatore per ricaricare la batteria durante la marcia. Una tecnologia che Stellantis vorrebbe estendere agli altri marchi del gruppo.
La batteria da 18,8 kWh consente fino a 80 km di autonomia elettrica secondo il ciclo WLTP (dati preliminari), mentre il generatore da 50 kW porta la percorrenza totale fino a 900 km.
Il comportamento del veicolo può essere gestito attraverso quattro modalità di utilizzo dell’energia, pensate per adattarsi a diversi contesti di guida e ottimizzare efficienza e risposta del sistema.
Dimensioni e abitabilità
Con 4.530 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, abbinate a un passo di 2.735 mm, la B10 REEV Hybrid si colloca nel cuore del segmento C-SUV.
L’abitacolo è progettato per l’uso quotidiano e offre un’elevata abitabilità, con particolare attenzione allo spazio per la testa dei passeggeri. I sedili anteriori sono disponibili in eco-pelle e, a seconda dell’allestimento, possono essere riscaldati e ventilati.
Infotainment e connettività
A bordo è presente il sistema LEAP OS 4.0 Plus, basato su piattaforma Qualcomm 8155, che gestisce un display centrale HD 2.5K da 14,6 pollici.
L’interfaccia è configurabile e supporta le principali funzioni di connettività, affiancata da un impianto audio con 12 altoparlanti.
Sicurezza e assistenza alla guida
La struttura del veicolo utilizza acciai ad alta resistenza e integra sette airbag.
Sono disponibili 17 sistemi ADAS, che assistono il conducente in diverse situazioni di guida. La B10 ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP, risultato che certifica il livello di protezione per occupanti e utenti della strada.
Allestimenti disponibili
La gamma italiana della Leapmotor B10 REEV Hybrid è articolata su due versioni.
Allestimento Life
Include di serie pompa di calore, Apple CarPlay e Android Auto, display centrale da 14,6 pollici, navigazione connessa e pacchetto completo di assistenze alla guida di livello 2.
Allestimento Design
Aggiunge sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, volante riscaldato e portellone posteriore elettrico.
Prezzi Leapmotor B10 REEV Hybrid e apertura ordini
Gli ordini apriranno il 27 gennaio. I prezzi di listino sono:
- Leapmotor B10 REEV Hybrid Life: 29.900 euro
- Leapmotor B10 REEV Hybrid Design: 31.400 euro
Con permuta o rottamazione, Leapmotor Italia propone prezzi promozionali:
- Life: 25.900 euro
- Design: 27.400 euro