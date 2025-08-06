Leapmotor, brand cinese entrato nell’orbita di Stellantis, annuncia il lancio del nuovo Leapmotor C10 AWD, un SUV elettrico a trazione integrale che segna una nuova tappa per l’offerta del gruppo nel mercato europeo. Il debutto ufficiale è previsto per ottobre, in occasione del Salone dell’Auto di Zurigo, dove sarà svelato al pubblico per la prima volta.
Il Leapmotor C10 AWD è il primo modello del marchio dotato di trazione integrale intelligente, pensato per offrire prestazioni elevate, massima aderenza su ogni superficie e una gestione dinamica del veicolo altamente reattiva. Con questo nuovo SUV, Leapmotor mira a conquistare un pubblico esigente che cerca potenza, versatilità e autonomia reale nel segmento elettrico.
Architettura 800V e doppio motore: prestazioni da sportiva
Costruito sulla nuova piattaforma 800V, il C10 AWD è equipaggiato con un sistema a doppio motore che garantisce una potenza complessiva di 585 cavalli. Questo consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi, rendendolo uno dei SUV elettrici più scattanti della sua categoria.
La trazione integrale intelligente adatta automaticamente la coppia motrice alle condizioni del terreno, offrendo una guida fluida e sicura sia su asfalto bagnato, sia su tratti innevati o sterrati. Il sistema monitora costantemente il fondo stradale e reagisce in tempo reale, massimizzando stabilità e controllo.
Ricarica ultraveloce anche al freddo
Uno degli elementi distintivi del C10 AWD è il suo sistema di ricarica ultraveloce, reso possibile grazie all’architettura 800V e alla batteria LFP progettata appositamente per mantenere alta efficienza anche in condizioni climatiche critiche. In soli 22 minuti, la batteria può passare dal 30% all’80% di carica, senza necessità di preriscaldamento, nemmeno in ambienti a bassa temperatura.
Questa caratteristica rappresenta un vantaggio competitivo nel mercato europeo, dove le temperature invernali possono influenzare le prestazioni dei veicoli elettrici. Leapmotor ha testato il sistema in scenari di freddo estremo, assicurando autonomia e tempi di ricarica costanti anche sotto zero.
Versatilità e comfort al centro del progetto
Il C10 AWD nasce per soddisfare le esigenze di chi desidera un SUV elettrico versatile, capace di affrontare lunghi viaggi, percorsi misti e condizioni climatiche variabili. La combinazione tra trazione integrale, ricarica rapida e gestione intelligente dell’energia fa di questo modello una proposta solida per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al comfort.
Con il lancio del C10 AWD, Stellantis continua a espandere la presenza del marchio Leapmotor in Europa, puntando su un’offerta elettrica in grado di coniugare tecnologia, autonomia e guidabilità. Il SUV sarà uno dei protagonisti del Salone di Zurigo, occasione che segnerà anche il primo confronto diretto con i principali concorrenti nel segmento a trazione integrale.