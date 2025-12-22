Leapmotor porterà al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 tre novità chiave: l’anteprima europea del crossover elettrico B03X, la presentazione in esclusiva degli interni della hatchback B05 e il debutto sul mercato europeo del SUV compatto B10 Hybrid EV con tecnologia a range extender (REEV).
B03X: il crossover elettrico compatto per la città europea
La Leapmotor B03X è un crossover 100% elettrico del segmento B, sviluppato sulla nuova piattaforma globale del marchio. L’obiettivo è chiaro: unire efficienza, spazio interno e prezzo competitivo in un formato pensato per l’uso quotidiano in ambito urbano e periurbano.
Con dimensioni di oltre 4.200 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza, 1.600 mm di altezza e un passo superiore a 2.600 mm, la B03X ha un abitacolo ampio per cinque occupanti, con particolare attenzione al comfort nei viaggi di tutti i giorni. Sul piano aerodinamico, il crossover adotta maniglie semi-nascoste per ridurre le turbolenze, tetto sospeso e firma luminosa full Led e cerchi da 18 pollici, pensati per bilanciare estetica ed efficienza.
Gli interni puntano su materiali di qualità superiore, un’impostazione minimalista e una forte integrazione digitale, con comandi semplificati e interfacce intuitive. L’idea è quella di offrire una vettura elettrica compatta che non sembri “entry-level” dal punto di vista della percezione a bordo.
B05: hatchback sportiva, focus sugli interni
Se la B03X rappresenta il crossover razionale, la Leapmotor B05 è la proposta più emozionale. La hatchback esposta a Bruxelles metterà in mostra per la prima volta gli interni definitivi, con un’anteprima dedicata a layout, materiali e tecnologia di bordo. All’esterno, la B05 punta su proporzioni sportive, linee scolpite e profilo aerodinamico marcato, porte senza cornice ed una firma luminosa a Led e frontale dal disegno aggressivo.
Dentro, sedili ergonomici, materiali soft-touch e un’impostazione orientata al conducente. L’infotainment di nuova generazione e i comandi digitali semplificati sono pensati per “alleggerire” l’esperienza d’uso quotidiana, con un occhio a chi arriva da vetture termiche tradizionali e si avvicina per la prima volta all’elettrico o all’ibrido.
L’obiettivo dichiarato: offrire una hatchback che coniughi look sportivo e comfort da daily car, facendo leva su un abitacolo curato e tecnologico per distinguersi in un segmento estremamente affollato.
B10 Hybrid EV: il SUV compatto a range esteso per chi teme l’ansia da ricarica
Il terzo pilastro della presenza di Leapmotor a Bruxelles è il lancio europeo della B10 Hybrid EV, un SUV compatto ad autonomia estesa basato sulla piattaforma LEAP 3.5. La B10 adotta la tecnologia Range-Extended Electric Vehicle (REEV), già vista sulla C10 REEV del marchio: la trazione è sempre elettrica, un piccolo motore benzina ad alta efficienza lavora solo come generatore per ricaricare la batteria quando necessario, il motore termico non è collegato alle ruote e non interviene direttamente sulla trasmissione.
In pratica, la B10 si guida come un’elettrica pura, ma con la sicurezza aggiuntiva di poter proseguire il viaggio anche quando la rete di ricarica non è a portata di mano. Un compromesso che guarda con evidente interesse all’automobilista europeo che vuole passare alla mobilità elettrificata senza rinunciare alla flessibilità sulle lunghe percorrenze.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!