Lego 2k Drive, pronti a sfrecciare a suon di mattoncini

Esce oggi Lego 2K Drive, il nuovo videogioco a firma marchio danese che, stavolta, si butta nel mondo delle corse con una proposta molto interessante.

Non la solita copia di Mario Kart 8 in maniera Free To Play e poco originale, ma un mix che sembra molto intelligente tra alcune dinamiche del popolare franchise di Nintendo con la struttura libera di Forza Horizon, che del resto con Lego aveva già collaborato.

Lego 2k Drive, prezzi e piattaforme

Il gioco è disponibile per Xbox Series S/X e Xbox One, Play Station 4 e 5, Nintendo Switch e PC Windows.

I prezzi:

€ 59,99 Lego 2K Drive

€ 99,99 Lego 2K Drive Awesome Edition comprensiva di Aquadirt Racer Pass, Year 1 Drive Pass e Awesome Driver Minifigure, oltre che 550 coins bonus;

€ 119,99 Lego 2K Drive Awesome Rivals Edition, che aggiunge anche l’Awesome Rivals Bonus Pack.

Cosa sapere su Lego 2k Drive

Lego 2k Drive, che permette di sfrecciare sulle strade di Mattonia, è prodotto da Visual Concepts ed è, secondo Ryan Kehlenbeck, Senior Engineer del gioco un mix tra arcade, nello spirito, e simulazioni, in alcune dinamiche di guida, per un’esperienza immediata, divertente, nonché più profonda rispetto ad altri giochi simili, come Disney Speedstorm o Hotwheels Unleashed.

Il gioco è pensato sia per i più piccoli e per i principianti dei videogiochi, con auto che si muovono più lentamente, sia anche per esperti, con meccanica che si fa via via più sofisticata, e mezzi che richiedono allenamento per poter essere guidati, e per apprendere tecniche come il quick turn. Ci sono anche diverse superfici: asfalto, terreno e acqua, che vanno ad agire sulla manovrabilità e sulle funzionalità del veicolo. Quest’ultimo è rilevante per come viene impostato: ha impatto il suo peso, che condiziona la frenata ma anche le collisioni.

I power-up

Tra i core del gioco ci sono i power-up, che non sono la versione danese degli oggetti di Mario. Si possono raccogliere in giro per le ambientazioni fuori dalle gare, perché ricordiamo che è presente un Open World, e servono per interagire con gli altri. Interagire, e non (sempre) attaccare. E comunque a potenziamento corrisponde difesa, in modo da essere sempre alla pari.

Tra gli oggetti: il ragnetto Lego, che spara ragnatele per fare un po’ di fastidio; assalti corpo a corpo; scudi o boost della velocità.

Mondi a sé

Ciò che caratterizza Lego 2k Drive sono anche i numerosi minigiochi, che si affiancano alla modalità storia principale, e al citato open world dove poter trovare le mini-figure sparse per le strade di Mattonia.

Le attività secondarie includono:

Le missioni, esclusivamente offline, e basate su piccole storie;

Mini giochi online personalizzati. Per esempio c’è una versione alternativa del Red Light Green Light visto in Squid Game.

Infine, le auto. Protagonisti i modelli “inventati”, ma anche alcuni molto noti come McLaren F1 LM e McLaren Solus GT.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.