La Lexus LBX Vibrant Edition è la nuova declinazione stilistica del SUV compatto giapponese, pensata per chi cerca un’estetica dinamica e distintiva. Cerchi in lega da 18″ nero opaco, inserti Piano Black, finiture cromate scure e interni in pelle Black & Dark Rose definiscono un allestimento unico. Dotato del sistema ibrido Lexus da 136 CV e delle tecnologie di sicurezza LSS+ di terza generazione, il modello è già disponibile in Italia.
Un’edizione che rinnova l’immagine urbana di Lexus
La Lexus LBX Vibrant Edition rappresenta una nuova interpretazione del crossover compatto più venduto del marchio in Italia. La nuova versione punta a rafforzare l’identità urbana e contemporanea del modello, introducendo dettagli estetici e cromatici dedicati. Concepita per esprimere il concetto “Making Luxury Personal”, la Vibrant Edition amplia la gamma offrendo una personalità ancora più decisa, in linea con l’approccio “premium casual” che ha decretato il successo del modello.
Esterni: eleganza scura e dettagli esclusivi
L’estetica della Vibrant Edition si distingue per l’adozione di finiture scure e opache che sottolineano la vocazione dinamica dell’LBX. I cerchi in lega da 18 pollici nero opaco, gli spoiler anteriori e posteriori neri, le modanature dei finestrini nere e gli inserti Piano Black nei paraurti definiscono un insieme coerente e sofisticato.
Completano il quadro la griglia anteriore con placcatura nera e una finitura cromata scura sulla guarnizione superiore, mentre il badge Vibrant Edition sui montanti posteriori segnala l’unicità della versione. Sono disponibili tre tinte esterne:
- Pure White con tetto nero (bi-tone)
- Emotional Red con tetto nero (bi-tone)
- Black in configurazione monocromatica
Interni: pelle bicolore e cura artigianale
All’interno, la Vibrant Edition adotta pelle semi-anilina nera abbinata a elementi in Dark Rose, una tonalità porpora che decora spalle dei sedili, imbottiture, consolle e pannelli porta. Le cuciture rosse doppio binario Tatami, tratto distintivo della manifattura Lexus, completano l’abitacolo con un tocco sportivo e raffinato.
Anche le cinture di sicurezza sono coordinate in tonalità Dark Rose, a conferma dell’attenzione per i dettagli e della coerenza cromatica dell’intero abitacolo.
Dotazioni di serie: comfort e tecnologia
La LBX Vibrant Edition offre un’elevata dotazione di serie. Tra gli elementi principali figurano:
- Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni
- Illuminazione ambientale personalizzabile con 64 colori
- Caricatore wireless per smartphone
- Sistema di climatizzazione con tecnologia nanoe™ X
- Palette al volante per la gestione manuale del cambio Shiftmatic
Sicurezza e propulsione: LSS+ e full hybrid
La sicurezza è affidata al Lexus Safety System+ di terza generazione, che comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida. La propulsione è garantita dal sistema ibrido da 1.5 litri, capace di erogare 136 CV (100 kW). La configurazione è progettata per un utilizzo prevalentemente urbano, ma offre anche buone prestazioni su percorsi extraurbani, mantenendo i consumi contenuti.
Il SUV compatto giapponese si conferma agile e maneggevole grazie al raggio di sterzata ridotto di 10,4 metri e a una buona visibilità in tutte le direzioni. Il prezzo di listino parte da 42.000 euro.
