Lexus migliora il suo urban crossover UX300H per il 2024 con un sistema Full Hybrid più potente, una nuova strumentazione digitale e tante dotazioni di sicurezza ai massimi livelli.

Entra in gamma il nuovo UX 300h Full Hybrid. Pur mantenendo il motore a benzina da 2,0 litri, il nuovo modello adotta le caratteristiche della tecnologia Full Hybrid di quinta generazione per aumentare la potenza e migliorare le prestazioni. Le modifiche includono una nuova e più efficiente batteria agli ioni di litio da 60 celle e 222V al posto della precedente unità, e la riprogettazione dell’inverter, che viene unificata al motore elettrico. La nuova batteria garantisce un aumento dell’8% della potenza totale del sistema, che passa da 184 CV/135 kW di UX 250h a 199 CV/146 kW della nuova UX 300h.

Nei modelli dotati del sistema di trazione integrale E-Four, è presente un nuovo motore-generatore ad alte prestazioni a magneti permanenti, 5,6 volte più potente della precedente unità a induzione, con una potenza di 30 kW (contro 5,3 kW) e una coppia di 84 Nm (contro 55 Nm). Il motore posteriore funge anche da generatore per il sistema di frenata rigenerativa dell’auto, aumentando la quantità di energia cinetica che può essere recuperata in fase di frenata o decelerazione e immagazzinata nella batteria ibrida.

Grazie all’aumento di potenza, UX 300h offre un’accelerazione più rapida. Il tempo da 0 a 100 km/h per il modello a trazione anteriore è stato ridotto da 8,5 a 8,1 secondi, mentre con la trazione integrale E-Four il tempo di riferimento è stato ridotto da 8,7 a 7,9 secondi.

Su tutti gli allestimenti di UX si può utilizzare il Lexus Drive Mode Select per personalizzare l’esperienza di guida in base al viaggio. La scelta della modalità Normal assicura il miglior equilibrio tra prestazioni ed efficienza dei consumi; la modalità Eco privilegia l’efficienza dei consumi e dell’energia, attenuando la risposta dell’acceleratore e moderando il funzionamento del climatizzatore; la modalità Sport offre un’accelerazione più decisa ed una sensazione più diretta e precisa dello sterzo.

UX 300h F-Sport è dotato di serie di sospensioni adattive variabili (AVS), che consentono di aggiungere le modalità di guida Sport S, Sport S+ e Custom. Con Sport, Sport S+ o Custom si attivano le impostazioni degli ammortizzatori più rigide per una sensazione di guida più dinamica. La modalità Custom consente, inoltre, al guidatore di combinare le impostazioni preferite per le funzioni di trasmissione, telaio e climatizzazione.

Il display digitale da 12,3 pollici della strumentazione (opzionale) può essere personalizzato per aspetto, stile e tipologia di informazioni fornite, creando una user experience fluida e intuitiva per l’accesso a informazioni, intrattenimento e connettività. UX 2024 è dotato dei più recenti sistemi multimediali: a seconda della versione del modello, Lexus Link Connect con display touchscreen da otto pollici o, con funzionalità aggiuntive e schermo da 12,3 pollici, Lexus Link Pro (nuovamente offerto di serie sulla versione Comfort).

Il sistema multimediale include la smartphone integration wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. La connettività si estende anche all’app per smartphone Lexus Link+, che consente al conducente di bloccare o sbloccare da remoto le portiere, attivare le luci di emergenza e impostare l’aria condizionata per raffreddare o riscaldare l’abitacolo prima di salire in macchina. L’app può anche verificare il livello di carica della batteria, l’autonomia disponibile con l’aria condizionata accesa o spenta e il tempo rimanente fino al completamento della ricarica.

I materiali e le finiture applicate agli interni della UX sono disponibili in tre opzioni di rivestimento: tessuto, pelle sintetica e vera pelle. La pelle e la pelle sintetica hanno un motivo di cucitura ispirato alla tecnica di trapuntatura giapponese Sashiko; la pelle traforata presenta un motivo esagonale Kagome tratto dalla tradizionale tessitura dei cesti. Il rivestimento del cruscotto (esclusi i modelli F-Sport) replica l’aspetto della carta granulata Washi, con una struttura simile alle porte scorrevoli delle tradizionali case giapponesi. Ai colori degli interni è stata aggiunta la variante Light Sand, che si unisce ad Hazel e Black. Le opzioni per la modalità F-Sport sono Flare Red e Black.

Lexus presenta il nuovo UX con una nuova e audace opzione di colore esterno, Sonic Copper, disponibile su tutte le versioni del modello. Sono disponibili 12 scelte di colori. Queste versioni offrono anche una nuova finitura bicolore, con il nero a contrasto esteso oltre il tetto fino al bordo superiore delle cornici dei finestrini laterali e ai montanti anteriori e posteriori. Al lancio, questa opzione sarà disponibile con la combinazione di colori Sonic Titanium, Sonic Copper e Celestial Blue.

Fonte Lexus

Copyright Image: Sinergon LTD