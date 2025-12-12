L.G.R e Automobili Amos rinnovano la loro collaborazione in occasione dell’East African Safari Classic Rally 2025, la corsa africana tra Kenya e Tanzania considerata tra le più impegnative al mondo. Eugenio Amos, fondatore di Automobili Amos e già vincitore dell’edizione 2023, parteciperà a bordo di una Ferrari 308 preparata dal suo team, mentre L.G.R lo affiancherà come Main Sponsor con Cactus, un occhiale in edizione speciale.
Il modello presenta frontale in metallo verde scuro opaco, aste in acetato Havana e lenti in vetro minerale burgundi, con packaging coordinato alla livrea della vettura. La L.G.R x AA – East African Safari Classic Edition sarà disponibile nei flagship L.G.R, online e presso selezionati ottici nel mondo.
East African Safari Classic: 3.000 chilometri di polvere rossa
L’East African Safari Classic Rally è uno di quegli appuntamenti che appartengono alla mitologia del motorsport: oltre 3.000 chilometri tra Kenya e Tanzania, tra polvere rossa, guadi, pietraie, salti e condizioni climatiche mutevoli. Una corsa che mette alla prova non solo le vetture, ma anche la concentrazione, la resistenza e la capacità di adattarsi a scenari che cambiano continuamente.
È in questo contesto che tornano a incontrarsi Eugenio Amos, fondatore di Automobili Amos, collezionista e pilota appassionato – già vincitore dell’edizione 2023 del rally – e Luca Gnecchi Ruscone, fondatore di L.G.R. Il legame tra i due non nasce sul momento: è una storia di amicizia lunga anni, fatta di progetti condivisi e di una visione comune sul modo di intendere prodotto, qualità e narrazione.
Per l’edizione 2025, Amos corre con una Ferrari 308 preparata insieme al suo team, mentre L.G.R accompagna l’impresa come Main Sponsor, firmando un occhiale creato apposta per questa avventura: Cactus.
Cactus: l’occhiale nato per il rally
Per accompagnare Eugenio Amos e il suo team lungo il percorso tra Kenya e Tanzania, L.G.R firma Cactus, un modello in edizione speciale progettato Ad Hoc per l’East African Safari Classic. L’occhiale non è un semplice omaggio grafico, è uno strumento di uso reale, che deve fare i conti con: luce intensa e mutevole, polvere sollevata dalle vetture, vibrazioni e urti, lunghe ore di guida in condizioni imprevedibili.
Cactus nasce per rispondere a queste esigenze, con una struttura che combina metallo e acetato, lenti in vetro minerale temperato e una palette di colori che richiama direttamente la Ferrari 308 guidata da Amos.
Design e materiali: la Ferrari 308 tradotta in occhiale
Il nuovo L.G.R Cactus si riconosce a colpo d’occhio per il suo equilibrio tra eleganza e carattere deciso. Gli elementi chiave:
- frontale in metallo color verde scuro opaco, che richiama le tonalità profonde dei paesaggi africani e i dettagli tecnici della vettura;
- aste in celluloide di acetato color Havana, scelte per unire comfort di indosso, calore visivo e resistenza;
- lenti in vetro minerale temperato color burgundi, pensate per garantire protezione e qualità ottica, evocando al contempo le sfumature della carrozzeria e della polvere rossa del rally.
- Il profilo metallico rigato è un dettaglio che gioca su più piani: da un lato richiama la complessità della natura africana, dall’altro rimanda ai particolari lavorati delle auto preparate per il rally, dove ogni scanalatura ha un senso estetico e funzionale.
- I naselli metallici regolabili aggiungono un ulteriore livello di personalizzazione e comfort, consentendo una calzata stabile anche nelle condizioni più dinamiche. Cactus diventa così un oggetto che coniuga design e funzionalità, pensato per stare davvero sul volto, non solo nelle immagini.
Come in ogni progetto L.G.R, anche il packaging ha un ruolo narrativo preciso. Per questa collaborazione, la confezione riprende nei colori la livrea della Ferrari 308 di Amos, trasformando la scatola in una naturale estensione del racconto visivo.
La L.G.R x AA – East African Safari Classic Edition Cactus è disponibile in una rete di distribuzione che rispecchia l’anima internazionale del progetto: in tutti i flagship store L.G.R nelle città di Roma, Milano, Venezia, Firenze e Parigi; online sul sito ufficiale presso i migliori ottici nel mondo.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!