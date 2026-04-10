- I limiti autostradali in Europa vanno da 100 km/h (Cipro, Norvegia) a 140 km/h (Polonia, Bulgaria). La Germania è l’unico Paese con tratti Autobahn senza limite fisso (velocità consigliata 130 km/h).
- In Francia e Italia il limite autostradale scende a 110 km/h con pioggia. In Finlandia e Svezia i limiti si riducono in inverno. Nei Paesi Bassi cambiano in base all’ora: 100 km/h di giorno, 130 di notte.
- Le multe per eccesso di velocità sono esecutive in tutta l’UE grazie alla direttiva sulla cooperazione transfrontaliera. Svizzera, Norvegia e Finlandia hanno sanzioni proporzionali al reddito.
I limiti di velocità in Europa variano da Paese a Paese e si applicano su tre categorie di strade: urbane (generalmente 50 km/h), extraurbane (da 70 a 100 km/h) e autostrade (da 100 a 140 km/h). La Germania è l’unico Paese europeo con tratti autostradali privi di limite di velocità, mentre la Polonia e la Bulgaria hanno il limite più alto tra quelli fissi: 140 km/h.
In diversi Paesi i limiti cambiano in base al meteo (Francia, Italia), alla stagione (Finlandia, Svezia, Lituania) o all’ora del giorno (Paesi Bassi). Le multe per eccesso di velocità sono esecutive in tutta l’UE grazie alla direttiva sulla cooperazione transfrontaliera.
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Limiti di velocità nei Paesi dell’Unione Europea
I limiti indicati si riferiscono alle auto (categoria M1). Per autocarri, furgoni e mezzi con rimorchio i limiti sono generalmente inferiori (in media 80 km/h in autostrada). I valori sono espressi in km/h come urbano / extraurbano / autostrada.
- Austria: 50 / 100 / 130 – vignetta obbligatoria
- Belgio: 50 (30 a Bruxelles) / 70 (Fiandre) o 90 (Vallonia) / 120
- Bulgaria: 50 / 90 / 140 – vignetta obbligatoria, limite più alto d’Europa insieme alla Polonia
- Cipro: 50 / 80 / 100
- Croazia: 50 / 90 / 130
- Danimarca: 50 / 80 / 130
- Estonia: 50 / 90 / 110 (in estate su alcuni tratti; in inverno può scendere a 90)
- Finlandia: 50 / 80 / 120 (estate) o 100 (inverno)
- Francia: 50 / 80 / 130 – con pioggia il limite autostradale scende a 110 km/h, in caso di nebbia fitta a 50 km/h su tutte le strade
- Germania: 50 / 100 / nessun limite sui tratti Autobahn privi di segnaletica (velocità consigliata 130 km/h); circa il 30% della rete autostradale è privo di limite fisso
- Grecia: 50 / 90 / 130
- Irlanda: 50 / 80-100 / 120
- Italia: 50 / 90 / 130 – con pioggia il limite autostradale scende a 110 km/h, in caso di nebbia a 80 km/h
- Lettonia: 50 / 90 / 110
- Lituania: 50 / 90 / 130 (estate) o 110 (dal 1° novembre al 31 marzo)
- Lussemburgo: 50 / 90 / 130
- Malta: 50 / 80 / nessuna autostrada
- Paesi Bassi: 50 / 80 / 100 (di giorno, 06:00-19:00) o 130 (di notte, su alcuni tratti) – il limite diurno a 100 km/h è stato introdotto nel 2020 per ragioni ambientali
- Polonia: 50 / 90-100 / 140 – limite autostradale più alto tra i Paesi UE con limite fisso
- Portogallo: 50 / 90 / 120
- Repubblica Ceca: 50 / 90 / 130 – vignetta obbligatoria
- Romania: 50 / 90-100 / 130 – Rovinieta obbligatoria
- Slovacchia: 50 / 90 / 130 – vignetta obbligatoria
- Slovenia: 50 / 90 / 130 – vignetta obbligatoria
- Spagna: 50 (30 nelle strade urbane a corsia unica) / 90 / 120
- Svezia: 50 / 70-90 / 110-120 (in inverno scende a 90 su molti tratti)
- Ungheria: 50 / 90 / 130 – e-matrica obbligatoria
Limiti di velocità nei Paesi europei fuori dall’UE
- Albania: 40 / 80 / 110
- Bosnia ed Erzegovina: 50 / 80 / 130
- Kosovo: 50 / 80 / 130
- Macedonia del Nord: 50 / 80 / 130
- Moldavia: 50 / 90 / 110 – vignetta obbligatoria su tutte le strade
- Montenegro: 50 / 80 / 130
- Norvegia: 50 / 80 / 100-110 – multe tra le più severe d’Europa, proporzionali al reddito
- Regno Unito: 48 km/h (30 mph) / 97 km/h (60 mph) / 113 km/h (70 mph) – velocità espresse in miglia orarie
- Serbia: 50 / 80 / 130
- Svizzera: 50 / 80 / 120 – vignetta obbligatoria, multe molto severe e proporzionali alla velocità
- Turchia: 50 / 90 / 130 (140 su alcune autostrade recenti)
- Ucraina: 50 / 90 / 130
Quali Paesi cambiano i limiti in base al meteo o alla stagione
Alcuni Paesi europei prevedono riduzioni automatiche dei limiti in autostrada in condizioni meteo particolari. I principali sono:
La Francia riduce il limite autostradale da 130 a 110 km/h con pioggia, l’extraurbano da 80 a 70 km/h. In caso di nebbia fitta (visibilità sotto i 50 metri) il limite scende a 50 km/h su tutte le strade. I neopatentati (meno di 3 anni di patente) hanno limiti ulteriormente ridotti: 110 in autostrada, 100 su strade a doppia carreggiata, 80 sulle strade extraurbane.
L’Italia riduce il limite autostradale da 130 a 110 km/h con pioggia e a 80 km/h con nebbia o forte precipitazione. Queste riduzioni si applicano automaticamente: non è necessario che sia presente un cartello specifico.
La Finlandia abbassa i limiti in inverno: le autostrade passano da 120 a 100 km/h, le strade principali extraurbane da 100 a 80 km/h. La Svezia applica una riduzione analoga: autostrade da 110-120 a 90 km/h in inverno. La Lituania riduce il limite autostradale da 130 a 110 km/h dal 1° novembre al 31 marzo.
I Paesi Bassi sono l’unico Paese con limiti che variano in base all’ora del giorno: 100 km/h dalle 6:00 alle 19:00, 120-130 km/h di notte su alcuni tratti, indicati da pannelli elettronici a messaggio variabile.
Come funziona l’autostrada in Germania: il caso Autobahn
La Germania è l’unico Paese europeo con tratti autostradali privi di limite di velocità massima. La velocità consigliata (Richtgeschwindigkeit) è di 130 km/h. Circa il 30% della rete Autobahn è privo di limiti fissi; il restante 70% ha limiti pubblicati (da 80 a 130 km/h) in corrispondenza di zone urbane, cantieri, curve e tratti a rischio.
Superare i 130 km/h non è di per sé una violazione, ma in caso di incidente chi viaggiava oltre questa soglia può essere ritenuto parzialmente responsabile anche se l’altra parte era in torto. Le compagnie di autonoleggio limitano spesso elettronicamente le auto a 200 km/h. Nella pratica, il traffico e i cantieri rendono le velocità molto elevate possibili solo in orari e tratti specifici.
Le multe per eccesso di velocità in Europa sono esecutive all’estero
La direttiva UE sulla cooperazione transfrontaliera permette agli stati membri di scambiarsi i dati delle targhe per perseguire le infrazioni stradali commesse all’estero. Un automobilista italiano che supera i limiti in Francia, Austria o Croazia può ricevere la multa a casa settimane dopo il viaggio.
I Paesi con le multe più severe per eccesso di velocità sono la Svizzera, la Norvegia e la Finlandia, dove le sanzioni sono calcolate in proporzione al reddito e possono raggiungere decine di migliaia di euro per violazioni gravi. In Italia le multe raddoppiano se commesse in orario notturno (dalle 22 alle 7).
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