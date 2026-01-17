Maserati introduce la Grecale Cristallo Special Edition, ispirata al Monte Cristallo nelle Dolomiti. Il tratto distintivo è l’Azzurro Aureo, colore Fuoriserie con badge dedicato, che unisce una base blu a una mica dorata pensata per richiamare prestigio e valore. All’esterno spiccano i cerchi Crio da 21″ e gli inserti della griglia in tinta carrozzeria; dentro, Pelle Premium Ghiaccio e contenuti specifici. L’edizione è ordinabile su Modena, Trofeo e Folgore.
Un omaggio alle Dolomiti firmato Maserati
Maserati amplia la proposta Grecale con la Grecale Cristallo Special Edition, un allestimento che nasce da un riferimento preciso: il Monte Cristallo, tra le cime più riconoscibili delle Dolomiti. L’idea alla base del progetto è raccontare un’estetica fatta di materia e luce, dove i riflessi cambiano con l’ambiente e con l’angolo di osservazione, proprio come accade sulle pareti rocciose e sui pendii innevati. È una lettura che parla di ambizione e artigianalità, inserita in una visione contemporanea del lusso italiano, fatta di dettagli misurati ma presenti.
Azzurro Aureo, la tinta Fuoriserie che definisce l’identità
Il cuore della Grecale Cristallo è la nuova ed esclusiva tinta Azzurro Aureo, un colore Fuoriserie identificato da un badge dedicato sul parafango. Il nome racconta un percorso cromatico: si parte dal blu legato all’immaginario Maserati e si procede verso una tonalità più fredda e pulita, che richiama il luccichio della neve e la luminosità dei pendii invernali.
A rendere più complesso l’effetto interviene una mica dorata, sottile ma diffusa, capace di aggiungere profondità e vibrazione alla base blu. L’intenzione è richiamare il valore simbolico delle medaglie d’oro e tradurre in modo raffinato concetti come eccellenza, prestigio e vittoria. È un tipo di finitura che lavora sulla percezione: da vicino si coglie la ricchezza del pigmento, da lontano resta una tinta pulita e luminosa.
Dettagli esterni: cerchi Crio da 21″ e griglia in tinta
Sul piano estetico, la Grecale Cristallo Special Edition completa la propria firma esterna con due scelte che puntano a dare continuità al tema cromatico:
- Cerchi Crio da 21″ in alluminio taglio diamante, che aggiungono una presenza più incisiva alla fiancata e valorizzano la combinazione con l’Azzurro Aureo.
- Nuovi inserti della griglia anteriore verniciati in tinta carrozzeria, soluzione che rende il frontale più omogeneo e “scolpito”, insistendo sull’idea di equilibrio tra superfici e luce.
L’ispirazione alpina prosegue all’interno, dove compare la Pelle Premium Ghiaccio: una tonalità chiara che punta a trasmettere luminosità e una sensazione di purezza, in continuità con il racconto del Monte Cristallo. A completare la configurazione c’è un pacchetto di Accessori Originali Maserati pensato per rafforzare la sensazione di cura “su misura”. Il set include:
- Coprimozzi autolivellanti con logo
- Tappi valvole brandizzati
- Luce di cortesia personalizzata
- Tappetini anteriori brandizzati
Ordinabilità: Modena, Trofeo e Folgore
La Grecale Cristallo Special Edition si può ordinare da oggi nelle versioni Modena, Trofeo e Folgore, mantenendo i contenuti distintivi descritti: tinta Azzurro Aureo Fuoriserie con badge sul parafango, cerchi Crio da 21″, inserti della griglia in tinta, Pelle Premium Ghiaccio e pacchetto accessori dedicato.