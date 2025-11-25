Maserati presenta la nuova Grecale Lumina Blu, una serie speciale che unisce design sofisticato e tecnologia all’avanguardia. Caratterizzata da una livrea Night Interaction, cerchi da 21″, dettagli gialli e interni in pelle Chocolate o Ghiaccio, offre un’esperienza di guida esclusiva. L’abitacolo è arricchito da dotazioni di serie premium come sedili riscaldati, portellone con sensore e telecamera 360°. Spinta da un 2.0 turbo mild-hybrid da 250 CV e trazione integrale, la Grecale Lumina Blu incarna il lusso moderno secondo Maserati.
Maserati Grecale Lumina Blu: eleganza italiana in edizione esclusiva
Maserati amplia la gamma Grecale con Lumina Blu, una nuova serie speciale che esalta i valori del marchio: eleganza, artigianalità e innovazione tecnologica. Sviluppata partendo dalla versione standard, questa edizione limitata è pensata per chi desidera un SUV premium dallo stile distintivo e dotazioni all’altezza del segmento.
Con questa configurazione, la Grecale diventa un oggetto del desiderio quotidiano, unendo raffinatezza stilistica e comfort per ogni situazione.
Esterni: Night Interaction e dettagli sportivi
Il design esterno è dominato dalla suggestiva tinta Night Interaction, una vernice metallizzata a doppio strato che esalta le forme scolpite del SUV modenese. A completare l’aspetto sportivo ed elegante:
- Cerchi in lega da 21” Crio
- Pinze freno gialle
- Logo Tridente giallo sul montante C
- Fari Matrix Led
- Vetri posteriori oscurati
Ogni elemento esterno è pensato per valorizzare la presenza scenica del veicolo, mantenendo l’equilibrio tra lusso e performance.
Interni: artigianato italiano e materiali pregiati
L’abitacolo della Maserati Grecale Lumina Blu è un chiaro tributo al savoir-faire italiano. Disponibile in due combinazioni: Pelle premium Chocolate o Pelle premium Ghiaccio (con regolazione sedili a 14 vie).
Entrambe le versioni sono arricchite da:
- Inserti in radica a poro aperto
- Pedaliera sportiva in acciaioù
- Materiali naturali e finiture artigianali
L’ambiente interno unisce comfort moderno e gusto classico, confermando il ruolo di Maserati come ambasciatore del lusso Made in Italy.
Tecnologia e comfort: dotazione al top
La serie speciale Grecale Lumina Blu è equipaggiata di serie con un ricco pacchetto tecnologico, che include:
- Portellone elettrico con sensore di movimento
- Sedili anteriori riscaldati regolabili elettricamente (12 o 14 vie in base al rivestimento)
- Telecamera 360° Surround View
Motore e trazione: equilibrio tra prestazioni e efficienza
Sotto il cofano della Grecale Lumina Blu batte il cuore del noto 2.0 turbo benzina mild-hybrid, con:
- Potenza di 250 CV
- Cambio automatico a 8 rapporti
- Trazione integrale Q4 con differenziale posteriore autobloccante meccanico
