La Mazda CX-5 si è recentemente rinnovata e a dicembre la Casa giapponese propone un’interessante offerta proprio sul suo Suv di punta: 279 euro al mese, con un vantaggio fino a 3.000 euro in caso di permuta e finanziamento Mazda Advantage.
Ecco come funziona e a chi conviene l’offerta sulla Mazda CX-5 141 Cv 2WD 6AT Prime Line, dotata di un’efficiente sistema mild hybrid. Prima, però, ecco in sintesi le caratteristiche della vettura.
Mazda CX-5 2026: caratteristiche tecniche
La Mazda CX-5 2026 introduce un design completamente rinnovato, con linee più moderne e interni più luminosi, valorizzati da un layout minimal e da materiali curati. A bordo spiccano la connettività Google integrata, il nuovo display centrale fino a 15,6″ e un ambiente progettato per essere accogliente e premium. La console centrale offre più spazio portaoggetti e, sulle versioni top di gamma, il tetto panoramico amplifica la luminosità dell’abitacolo.
Sul piano tecnico, il Suv giapponese è equipaggiato con un motore 2.5 mild hybrid da 141 Cv, pensato per garantire una guida fluida ed efficiente. Le dimensioni aumentano rispetto alla generazione precedente: la lunghezza ora arriva a 4,69 metri, con maggiore larghezza e altezza a vantaggio dell’abitabilità interna. Il bagagliaio è da 583 litri.
Grazie alla trazione integrale i-Activ AWD, la CX-5 si adatta con facilità ai diversi usi: città, lunghi viaggi e off-road leggero.
I dettagli dell’offerta
Ecco i dettagli dell’offerta sulla Mazda CX-5 2026:
- Prezzo di listino: € 35.900
- Prezzo promo con permuta: € 32.900
- Anticipo: € 6.710
- Importo totale del credito: € 26.190
- 36 rate da € 279
- Rata finale: € 19.386
- TAN: 3,99% (fisso) – TAEG: 5,05% (fisso)
La versione in oggetto presenta diversi sistemi Adas, quali Cruise Control adattivo, monitoraggio angoli ciechi, controllo automatico abbaglianti, mantenimento corsia, riconoscimento segnali stradali, avviso di pericolo apertura portiere, e altri equipaggiamenti di comfort:
- Apple CarPlay & Android Auto
- Cerchi in lega da 17″ grigi
- Cruscotto digitale da 10,25″
- Display centrale touch da 12,9″ con Google integrato
- Impianto audio a 8 altoparlanti
- Videocamera posteriore con linee guida dinamiche
Conviene davvero?
L’offerta sulla Mazda CX-5 conviene se cerchi un Suv spazioso e full optional e se hai un’auto usata da dare in permuta. Essendo una promo di lancio, il prezzo è senza dubbio interessante: il finanziamento proposto dalla Casa giapponese consente di ottenere una rata tutto sommato accessibile, con un canone finale sotto i 20.000 euro, che può essere preso in considerazione al fianco delle opzioni di restituzione e sostituzione.
Di contro l’offerta non conviene per l’anticipo piuttosto alto, quasi 7.000 euro, e per il chilometraggio annuale di 15.000 km, adatto per un Suv cittadino, ma probabilmente border line per chi ha necessità di un utilizzo più variegato.
