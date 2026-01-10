Svelata a Bruxelles 2026, la nuova Mazda CX-6e è il SUV elettrico di medie dimensioni con batteria LFP da 78 kWh, 258 CV e trazione posteriore. Vanta fino a 484 km di autonomia e ricarica DC fino a 195 kW (10–80% in 24 minuti). L’abitacolo punta su un touchscreen da 26”, head-up display, comandi vocali in nove lingue e app con chiave Bluetooth. Design Kodo evoluto, bagagliaio 468–1.434 litri e arrivo in Italia nell’estate 2026.
Prestazioni elettriche e autonomia: 78 kWh, 258 CV, fino a 484 km
Cuore della CX-6e è una batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 78 kWh, abbinata a un motore elettrico posteriore da 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia immediata. La scelta della trazione posteriore e della trasmissione monorapporto punta a mantenere la risposta “naturale” tipica Mazda: accelerazione lineare, controllo e reattività.
Sul piano dei numeri, CX-6e va da 0-100 km/h in 7,9 secondi, 185 km/h di velocità massima e autonomia fino a 484 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 195 kW: bastano 24 minuti per passare dal 10 all’80%. Per l’uso quotidiano, il caricatore di bordo supporta la ricarica AC trifase fino a 11 kW con connettore Tipo 2, ideale per wallbox domestiche e colonnine pubbliche.
Abitacolo: maxi schermo, comandi vocali e funzioni smart
L’impostazione tecnologica è pensata per semplificare l’esperienza a bordo. Al centro della plancia spicca un touchscreen da 26 pollici in configurazione sdoppiata e personalizzabile, progettato per offrire molte informazioni senza distrarre il guidatore. A supporto ci sono un head-up display che proietta la navigazione nella visuale della strada e il controllo gestuale per gestire contenuti e percorsi in modo rapido.
I comandi vocali multilingue (nove lingue) puntano a un’interazione più naturale: climatizzazione, finestrini e navigazione diventano funzioni “parlate”. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto e un’app dedicata per il controllo a distanza, con funzioni come condivisione della chiave Bluetooth e gestione della ricarica.
Sicurezza: 9 airbag e sensori “a 360 gradi”
Mazda mette l’accento su un pacchetto sicurezza completo: nove airbag e una suite di sensori composta da telecamere HD, radar a onde millimetriche e sensori a ultrasuoni, per aumentare la percezione dell’ambiente in ogni scenario. Tra gli ADAS citati: Smart Brake Support, Lane Keeping Assist e Blind Spot Monitoring, con l’obiettivo di combinare assistenza e naturalezza di guida.
Design Kodo in versione elettrica: “Soulful Futuristic Modern”
CX-6e porta nel futuro il linguaggio Kodo – Soul of Motion attraverso il concetto “Soulful Futuristic Modern”: superfici scolpite, proporzioni pulite e dettagli high-tech. Il frontale è caratterizzato dalla firma a “ala” Mazda con illuminazione sequenziale in apertura/chiusura e durante la ricarica, creando un effetto tridimensionale. Tra i dettagli distintivi ci sono gli specchietti digitali “a pinna di squalo” e le prese d’aria integrate nei montanti D, pensate per l’efficienza aerodinamica senza appesantire le linee.
Le proporzioni parlano chiaro: passo di 2.902 mm e sbalzi ridotti. Anche la praticità è da SUV: bagagliaio da 468 litri, che diventano 1.434 litri abbattendo la seconda fila.
Colori e interni: Nightfall Violet e filosofia giapponese “Ma”
Mazda propone sette colori per la carrozzeria; tra questi spicca Nightfall Violet, tonalità profonda che cambia in base alla luce, passando da viola brillante a ombre quasi nere. Tre combinazioni per gli interni: Maztex Warm Beige o Nero per l’allestimento Takumi, oppure Maztex bicolore Ametista e Bianco per Takumi Plus.
La Nuova Mazda CX-6e è attesa nell’estate 2026 presso la rete Mazda in Italia. A Bruxelles, Mazda ha anche anticipato la nuova CX-5, che arriverà a marzo 2026, con la nuova tinta Navy Blue.
