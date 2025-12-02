Mazda inaugura una nuova era della mobilità con la presentazione della CX-5 2026, primo modello a introdurre l’avanzata piattaforma E/E Architecture+ (EEA+), un’interfaccia HMI evoluta e Google integrato di serie. Il nuovo SUV unisce connettività, comfort e sicurezza in un abitacolo pensato per semplificare la guida e valorizzare il ruolo centrale del conducente.
Mazda EEA+: il cuore del Software Defined Vehicle
La nuova architettura elettronica EEA+ costituisce l’infrastruttura digitale che abilita le funzioni evolute della CX-5. Integra centraline, livelli software, reti di comunicazione e server esterni, permettendo aggiornamenti over-the-air (OTA) e supportando i sistemi ADAS più recenti. È su questa base che Mazda getta le fondamenta per i suoi futuri Software Defined Vehicles, veicoli sempre aggiornabili e personalizzabili nel tempo.
HMI orientata al guidatore: interazione semplice e intuitiva
Il nuovo sistema HMI è progettato per minimizzare le distrazioni visive, manuali e cognitive. Il centro dell’interazione è un display touch da 12,9 o 15,6 pollici, abbinato a un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e a un head-up display di nuova generazione, più grande e leggibile. I comandi essenziali restano fisici per massimizzare la sicurezza, mentre quelli più utilizzati sono disposti in alto e sempre visibili.
Anche il volante è stato riprogettato, con comandi capacitivi che gestiscono funzioni come la vista a 360 gradi e il sistema Mi-Drive. Il riconoscimento vocale ad alta precisione consente di interagire con il veicolo senza mai staccare le mani dal volante.
Google nativo: assistenza intelligente e connettività totale
Per la prima volta su un modello Mazda, la CX-5 introduce Google integrato di serie. Il sistema include Google Assistant e sarà aggiornabile al nuovo Google Gemini, l’assistente AI di ultima generazione. Il controllo vocale consente di gestire climatizzazione, navigazione e infotainment in modo naturale. Apple CarPlay, Android Auto, l’app MyMazda e l’impianto audio Bose® a 12 altoparlanti completano l’esperienza digitale a bordo.
Comfort e design secondo la filosofia Mazda
L’abitacolo è costruito seguendo i principi del design giapponese, con linee orizzontali, materiali ricercati e un’atmosfera ariosa. L’esterno evolve il linguaggio Kodo con proporzioni migliorate e una presenza più marcata.
Sotto il cofano, la nuova CX-5 monta il motore benzina 2.5 e-Skyactiv G da 141 CV con tecnologia Mazda M Hybrid, per una guida fluida ed efficiente.
Prezzi, offerte e disponibilità
La prevendita della Mazda CX-5 2026 è già aperta, con prezzi a partire da 35.900 €. Le prime consegne sono previste per febbraio 2026. Fino alla fine di febbraio, sono disponibili due formule promozionali:
- Premiere Choice: fino a 3.000 € di vantaggi in caso di permuta, tasso agevolato al 3,99% e rate da 279 €/mese.
- Premiere Choice Plus: fino a 4.500 € di vantaggi per clienti fidelizzati, tasso promozionale al 2,99% e rate da 259 €/mese.
Un’occasione concreta per scoprire una nuova generazione di SUV Mazda, più intelligente, connessa e sicura.
