La nuova Mercedes-Benz GLE Coupé si aggiorna nel design, nella tecnologia di bordo e nei sistemi di assistenza, rafforzando il suo ruolo nel segmento dei SUV premium a taglio sportivo. Più espressiva fuori, più digitale dentro, punta su motorizzazioni elettrificate, nuova architettura MB.OS, MBUX Superscreen, sospensioni intelligenti e un abitacolo pensato per offrire comfort, connettività e personalizzazione.
Mercedes-Benz rinnova la GLE Coupé e mette al centro del progetto quattro concetti chiave: presenza, potenza, intuizione e comfort. Il risultato è un modello che continua a muoversi sul confine tra SUV e coupé, mantenendo l’impostazione alta e muscolosa della gamma GLE ma aggiungendo una componente più dinamica, più tecnologica e più raffinata nella percezione complessiva.
Un design più deciso per rafforzare l’identità del SUV coupé
Sul piano visivo, la nuova GLE Coupé evolve senza stravolgere la formula che l’ha resa riconoscibile. Il frontale adotta un’impostazione più scenografica, costruita attorno a una griglia del radiatore più ampia, al grande stemma centrale e a una cornice cromata illuminata che accentua la presenza dell’auto soprattutto nelle condizioni di luce serale.
A cambiare è anche il rapporto tra fari, calandra e Black Panel, ora più integrati in un insieme visivamente compatto. I gruppi ottici anteriori introducono nuovi richiami grafici con elementi a stella, mentre al posteriore le firme luminose tridimensionali rafforzano la lettura sportiva del modello.
Le proporzioni restano uno dei punti di forza della GLE Coupé: cofano lungo, linea del tetto discendente, superfici tese e ruote di grande dimensione concorrono a costruire una silhouette che cerca la sportività senza rinunciare alla massa e alla solidità proprie di un SUV di fascia alta.
Motori elettrificati e guida più brillante
Uno degli aspetti centrali dell’aggiornamento riguarda la gamma motori, più pronta e più efficace nella risposta. L’obiettivo è rendere la GLE Coupé più agile nella guida, migliorando accelerazione, fluidità e capacità di ripresa, senza intaccare quel livello di comfort acustico e vibrazionale che rappresenta uno dei tratti distintivi della Casa tedesca.
Nel pacchetto rientrano anche sistemi elettrificati pensati per rispondere a standard futuri e per offrire una guida più efficiente. In particolare, la versione plug-in hybrid ha un’autonomia in elettrico superiore ai 100 chilometri, un dato che, almeno sulla carta, consente di affrontare molti spostamenti quotidiani in modalità a zero emissioni locali.
Fino a 27 sensori e nuova generazione di assistenza alla guida
Tra gli elementi più rilevanti del nuovo modello c’è il salto in avanti sul fronte della sicurezza attiva e dei sistemi di supporto al conducente. La nuova GLE Coupé può contare su una dotazione molto ampia, con fino a 27 sensori tra telecamere esterne, radar e sensori a ultrasuoni incaricati di monitorare in modo costante ciò che accade attorno al veicolo.
Questa rete di rilevamento lavora insieme a una piattaforma di calcolo più potente e all’ecosistema MB.OS, il sistema operativo proprietario di Mercedes-Benz che coordina funzioni del veicolo, aggiornamenti software over-the-air e sviluppo futuro delle funzioni assistite.
Nel concreto, il guidatore può contare su un’assistenza più estesa nelle situazioni quotidiane: mantenimento della distanza, supporto nel traffico, gestione di manovre e parcheggi con maggiore precisione.
MB.OS, Superscreen e intelligenza artificiale al centro dell’esperienza digitale
L’abitacolo della nuova GLE Coupé è dove il cambiamento si percepisce di più. Mercedes introduce infatti il MBUX Superscreen di serie, una superficie vetrata che integra tre display da 12,3 pollici e si estende da davanti al guidatore fino alla zona del passeggero anteriore.
L’effetto è quello di una plancia più ampia, più scenografica e chiaramente orientata a un’esperienza digitale continua. A questo si aggiunge una nuova generazione del sistema MBUX, che integra funzioni di intelligenza artificiale e punta a rendere il dialogo uomo-macchina più naturale. Il nuovo assistente virtuale è progettato per gestire conversazioni più complesse, mentre la presenza di avatar dedicati rende l’interazione meno impersonale.
Interni più curati tra lusso analogico e tecnologia
Oltre al lato tecnologico, la GLE Coupé cerca di rafforzare il proprio posizionamento premium attraverso materiali, finiture e dettagli di comfort. La parte superiore della plancia rivestita di serie in Artico con cuciture decorative, il volante multifunzione con comando “rocker and roller” e le nuove bocchette ovali integrate nel disegno dell’abitacolo vanno in questa direzione.
Mercedes lavora anche sulla personalizzazione, introducendo nuove tonalità interne come il Beech Brown abbinato al nero e nuovi inserti decorativi, tra cui essenze in legno a poro aperto e superfici in alluminio. Il risultato cerca di unire due linguaggi: quello della tecnologia immersiva e quello del lusso più tradizionale, fatto di tattilità, materiali e sensazione di qualità percepita. Sul fronte dell’impostazione sportiva, la GLE Coupé rafforza inoltre la sua identità con elementi AMG presenti nell’abitacolo.
Digital Light, sospensioni intelligenti e comfort di marcia
Il capitolo tecnico comprende anche un aggiornamento importante per i fari. La nuova generazione di Digital Light ha un campo luminoso ad alta risoluzione più ampio rispetto al passato ed una maggiore efficienza energetica.
Molto interessante anche il lavoro sulle sospensioni. Il sistema E-Active Body Control gestisce in modo individuale le forze su ciascuna ruota e analizza la situazione di guida con frequenza elevata, così da mantenere il corpo vettura stabile nelle curve, sui fondi irregolari e nei cambi di carico.
A questo si aggiunge la regolazione cloud-based con Airmatic, che consente alla vettura di prepararsi in anticipo a determinati ostacoli, come i dossi rallentatori, sfruttando informazioni condivise.
Più luce a bordo, più qualità dell’aria e maggiore benessere
La nuova GLE Coupé mette in evidenza anche aspetti meno appariscenti ma molto importanti nell’esperienza quotidiana. Tra questi c’è il tetto panoramico scorrevole di grandi dimensioni, ora di serie, che aumenta la sensazione di spazio e porta più luce all’interno dell’abitacolo.
La GLE Coupé monta anche il sistema Energizing Air Control che adotta un nuovo filtro elettrico e una filtrazione a più stadi per trattenere particelle fini e ridurre odori sgradevoli.