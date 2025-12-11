La nuova Mercedes GLB elettrica debutta con una piattaforma a 800 volt, batteria agli ioni di litio da 85 kWh e fino a 631 km di autonomia WLTP nella versione 250+ da 200 kW. Al vertice c’è la GLB 350 4MATIC da 260 kW, con doppio motore e capacità di traino fino a 2 tonnellate. Fino a 7 posti e bagagliaio fino a 1.715 litri rendono questo SUV compatto una soluzione ideale per famiglie e viaggi lunghi. A bordo arrivano MB.OS, MBUX di quarta generazione con assistente virtuale AI, Burmester 3D e funzioni di comfort olistico.
Mercedes GLB elettrica: cosa porta di nuovo
La nuova Mercedes GLB elettrica nasce per chi vuole un SUV compatto ma spazioso, capace di ospitare fino a sette posti e di macinare chilometri senza ansia da ricarica. Il modello viene proposto in quattro allestimenti (Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus) e due motorizzazioni elettriche al lancio: GLB 250+ da 200 kW e GLB 350 4MATIC da 260 kW, entrambe con batteria da 85 kWh utilizzabili.
I prezzi partono da 59.398 euro per la GLB 250+ e 64.766 euro per la GLB 350 4MATIC, con prime consegne previste a marzo 2026. Il tutto racchiuso in un design off-road deciso, un abitacolo completamente ridisegnato e un ecosistema digitale che ruota attorno a MB.OS e alla quarta generazione di MBUX.
Motori elettrici, autonomia e ricarica
Al lancio, la Mercedes GLB elettrica è disponibile in due varianti:
GLB 250+ con tecnologia EQ
- Potenza: 200 kW
- Coppia: 335 Nm
- Autonomia WLTP: 542–631 km
- 0–100 km/h: 7,4 s
- Velocità massima: 210 km/h
- Consumo combinato: 18,3–15,8 kWh/100 km
GLB 350 4MATIC con tecnologia EQ
- Potenza: 260 kW
- Coppia: 515 Nm
- Autonomia WLTP: 521–614 km
- 0–100 km/h: 5,5 s
- Velocità massima: 210 km/h
- Consumo combinato: 18,6–15,9 kWh/100 km
Entrambe adottano una batteria agli ioni di litio con 85 kWh utilizzabili e una nuova architettura a 800 volt, pensata per accorciare i tempi di ricarica:
- Ricarica DC fino a 320 kW (colonnine 800 V)
- Fino a 260 km WLTP in 10 minuti
- Compatibilità con infrastrutture 400 V tramite convertitore DC opzionale
- AC fino a 22 kW per la ricarica in alternata
La Electric Drive Unit 2.0 offre un’efficienza batteria-ruota fino al 93% sulle lunghe distanze, con un motore sincrono a magneti permanenti sull’asse posteriore (165 o 200 kW). Nella GLB 350 4MATIC entra in gioco anche un secondo motore anteriore da 80 kW, attivato tramite Disconnection Unit (DCU) solo quando serve più trazione o spinta extra. Il cambio a due rapporti sull’asse posteriore combina ripresa e rendimento: prima marcia (11:1) per scatto, traino e uso urbano; seconda marcia (5:1) per autostrada, comfort e velocità massima.
Spazio, bagagliaio e praticità da 5 o 7 posti
La nuova GLB è disponibile in configurazione cinque o sette posti, con una terza fila formata da due sedili individuali che accolgono persone fino a 1,68 m, tre centimetri in più rispetto al modello precedente. L’accesso è facilitato dalla funzione Easy Entry migliorata (escursione maggiore di 32 mm) e da porte posteriori più ampie che coprono le soglie, così da non sporcarsi i pantaloni.
Il passo cresce di 60 mm, arrivando a 2.889 mm, con benefici soprattutto per chi siede dietro con uno spazio gambe per la seconda fila fino a 1.008 mm. Il bagagliaio posteriore è fino a 540 l (5 posti) e 480 l (7 posti). Con schienali abbattuti fino a 1.715 l (5 posti) e 1.605 l (7 posti).
Il divano posteriore è frazionato 40/20/40, con schienali abbattibili singolarmente; nella versione a cinque posti è disponibile la panca scorrevole longitudinale (di serie sulla 7 posti), che può avanzare di 140 mm per guadagnare fino a 140 litri di volume in più. Nella variante sette posti, la terza fila si ripiega nel pianale per creare una superficie di carico uniforme.
Trazione, sospensioni e comfort di viaggio
La GLB 350 4MATIC è pensata per chi affronta spesso strade a bassa aderenza o sterrati leggeri. Il motore anteriore PSM da 80 kW entra in funzione quando è necessario, mentre la Disconnection Unit scollega l’asse anteriore nelle fasi di basso carico per ridurre drasticamente le perdite e migliorare l’autonomia. I modelli 4MATIC offrono:
- Terrain Mode per sterrati e strade bianche, che interviene su trasmissione, sterzo e freni
- Funzione “Transparent Bonnet”, che combina le immagini delle telecamere per mostrare una visuale virtuale sotto l’auto
- Capacità di traino fino a 2 tonnellate con gancio semi-elettrico opzionale
- Carico ammesso sul timone fino a 100 kg, utile per portabici con e-bike
Le sospensioni adottano un’assale multilink posteriore di nuova generazione, tipico delle classi superiori, e un avantreno con bracci in alluminio forgiato per contenere il peso e migliorare la precisione di sterzo. In combinazione con i cerchi da 20 pollici, la GLB monta di serie le sospensioni con smorzamento adattivo:
- tramite Dynamic Select il guidatore può passare da una taratura Comfort più morbida a una modalità Sport più rigida;
- l’ammortizzazione è regolata ruota per ruota sulla base dei sensori che leggono stato del fondo, stile di guida e situazione dinamica.
Design esterno: SUV compatto dal look deciso
L’estetica della Mercedes GLB elettrica punta sulla presenza su strada, senza esagerazioni ma con diversi dettagli che la rendono immediatamente riconoscibile:
- Proporzioni da SUV compatto con frontale verticale, parabrezza inclinato, sbalzi contenuti
- Passaruota rivestiti e “protezioni” sottoscocca visive, davanti e dietro, per sottolineare l’ispirazione off-road
- Carreggiate larghe e ruote a filo carrozzeria (fino a 20 pollici) per un colpo d’occhio energico
I fari sono full Led di serie, con firma luminosa a stella; opzionalmente si possono avere gli Led Multibeam, che offrono luci diurne modellate secondo la stella Mercedes e una fascia luminosa che unisce otticamente i gruppi ottici. Dietro, le luci posteriori a tema stella sono collegate da una strip luminosa continua, con animazioni di welcome e goodbye personalizzabili.
Abitacolo digitale con MB.OS e MBUX di quarta generazione
All’interno, la nuova Mercedes GLB elettrica abbandona le linee del modello precedente per un’impostazione minimalista, quasi “tech lounge”, che dà risalto a pochi elementi ben caratterizzati. MBUX Superscreen sospeso a tutta larghezza (opzionale), con:
- display guidatore da 10,25″
- display centrale da 14″
- display passeggero da 14″ (disponibile dopo il lancio)
Senza lo schermo passeggero, la plancia è chiusa da un pannello decorativo con grafica stellare. Le bocchette d’aria rotonde agli estremi, con finitura Silver Shadow, hanno un look quasi aeronautico; al centro, una bocchetta piatta dal design high-tech sostituisce le classiche griglie. La console centrale sospesa integra:
- vano smartphone con ricarica wireless
- portabicchieri
- comandi ben raccolti e materiali selezionati
Il volante è stato ridisegnato per essere più intuitivo con il ritorno di tasti fisici per limitatore e Distronic; rotella dedicata al volume audio; MB.OS, il nuovo sistema operativo Mercedes, è il “super cervello” che coordina infotainment, assistenza alla guida, comfort e ricarica. La quarta generazione di MBUX porta con sé: interfaccia Zero Layer aggiornata, con le info principali sempre in primo piano, app organizzabili in cartelle come su uno smartphone, aggiornamenti over-the-air per funzioni chiave, inclusi gli ADAS.
Per la navigazione, la GLB utilizza una versione integrata di Google Maps, combinata con l’interfaccia Mercedes e con la Navigation with Electric Intelligence.
Scheda tecnica – Mercedes GLB elettrica (dati principali)
Versioni elettriche al lancio
|Dato
|GLB 250+ EQ
|GLB 350 4MATIC EQ
|Potenza massima
|200 kW
|260 kW
|Coppia massima
|335 Nm
|515 Nm
|Trazione
|Posteriore
|Integrale 4MATIC
|Batteria utilizzabile
|85 kWh
|85 kWh
|Chimica batteria
|NMC (nichel, manganese, cobalto)
|NMC
|0–100 km/h
|7,4 s
|5,5 s
|Velocità massima
|210 km/h
|210 km/h
|Consumo WLTP combinato
|18,3–15,8 kWh/100 km
|18,6–15,9 kWh/100 km
|Autonomia WLTP
|542–631 km
|521–614 km
|Potenza ricarica AC
|fino a 22 kW
|fino a 22 kW
|Potenza ricarica DC
|fino a 320 kW
|fino a 320 kW
|Autonomia ricaricata in 10 minuti (DC)
|225–260 km
|215–255 km
|Capacità di traino (con gancio opzionale)
|fino a 2.000 kg
|fino a 2.000 kg
