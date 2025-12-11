Nuova Mercedes GLB elettrica: fino a 7 posti, 631 km e comfort hi-tech

La nuova Mercedes-Benz GLB passa all’elettrico con fino a 7 posti, 631 km di autonomia WLTP, trazione 4MATIC, abitacolo digitale MB.OS e una versatilità pensata per famiglie e professionisti.

Mercedes GLB elettrica
Mercedes, SUV

La nuova Mercedes GLB elettrica debutta con una piattaforma a 800 volt, batteria agli ioni di litio da 85 kWh e fino a 631 km di autonomia WLTP nella versione 250+ da 200 kW. Al vertice c’è la GLB 350 4MATIC da 260 kW, con doppio motore e capacità di traino fino a 2 tonnellate. Fino a 7 posti e bagagliaio fino a 1.715 litri rendono questo SUV compatto una soluzione ideale per famiglie e viaggi lunghi. A bordo arrivano MB.OS, MBUX di quarta generazione con assistente virtuale AI, Burmester 3D e funzioni di comfort olistico.

Mercedes GLB elettrica: cosa porta di nuovo

La nuova Mercedes GLB elettrica nasce per chi vuole un SUV compatto ma spazioso, capace di ospitare fino a sette posti e di macinare chilometri senza ansia da ricarica. Il modello viene proposto in quattro allestimenti (Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus) e due motorizzazioni elettriche al lancio: GLB 250+ da 200 kW e GLB 350 4MATIC da 260 kW, entrambe con batteria da 85 kWh utilizzabili.

I prezzi partono da 59.398 euro per la GLB 250+ e 64.766 euro per la GLB 350 4MATIC, con prime consegne previste a marzo 2026. Il tutto racchiuso in un design off-road deciso, un abitacolo completamente ridisegnato e un ecosistema digitale che ruota attorno a MB.OS e alla quarta generazione di MBUX.

Motori elettrici, autonomia e ricarica

Mercedes GLB elettrica motore
Image: Mercedes

Al lancio, la Mercedes GLB elettrica è disponibile in due varianti:

GLB 250+ con tecnologia EQ

  • Potenza: 200 kW
  • Coppia: 335 Nm
  • Autonomia WLTP: 542–631 km
  • 0–100 km/h: 7,4 s
  • Velocità massima: 210 km/h
  • Consumo combinato: 18,3–15,8 kWh/100 km

GLB 350 4MATIC con tecnologia EQ

  • Potenza: 260 kW
  • Coppia: 515 Nm
  • Autonomia WLTP: 521–614 km
  • 0–100 km/h: 5,5 s
  • Velocità massima: 210 km/h
  • Consumo combinato: 18,6–15,9 kWh/100 km

Entrambe adottano una batteria agli ioni di litio con 85 kWh utilizzabili e una nuova architettura a 800 volt, pensata per accorciare i tempi di ricarica:

  • Ricarica DC fino a 320 kW (colonnine 800 V)
  • Fino a 260 km WLTP in 10 minuti
  • Compatibilità con infrastrutture 400 V tramite convertitore DC opzionale
  • AC fino a 22 kW per la ricarica in alternata

La Electric Drive Unit 2.0 offre un’efficienza batteria-ruota fino al 93% sulle lunghe distanze, con un motore sincrono a magneti permanenti sull’asse posteriore (165 o 200 kW). Nella GLB 350 4MATIC entra in gioco anche un secondo motore anteriore da 80 kW, attivato tramite Disconnection Unit (DCU) solo quando serve più trazione o spinta extra. Il cambio a due rapporti sull’asse posteriore combina ripresa e rendimento: prima marcia (11:1) per scatto, traino e uso urbano; seconda marcia (5:1) per autostrada, comfort e velocità massima.

Spazio, bagagliaio e praticità da 5 o 7 posti

La nuova GLB è disponibile in configurazione cinque o sette posti, con una terza fila formata da due sedili individuali che accolgono persone fino a 1,68 m, tre centimetri in più rispetto al modello precedente. L’accesso è facilitato dalla funzione Easy Entry migliorata (escursione maggiore di 32 mm) e da porte posteriori più ampie che coprono le soglie, così da non sporcarsi i pantaloni.

Il passo cresce di 60 mm, arrivando a 2.889 mm, con benefici soprattutto per chi siede dietro con uno spazio gambe per la seconda fila fino a 1.008 mm. Il bagagliaio posteriore è fino a 540 l (5 posti) e 480 l (7 posti). Con schienali abbattuti fino a 1.715 l (5 posti) e 1.605 l (7 posti).

Il divano posteriore è frazionato 40/20/40, con schienali abbattibili singolarmente; nella versione a cinque posti è disponibile la panca scorrevole longitudinale (di serie sulla 7 posti), che può avanzare di 140 mm per guadagnare fino a 140 litri di volume in più. Nella variante sette posti, la terza fila si ripiega nel pianale per creare una superficie di carico uniforme.

Trazione, sospensioni e comfort di viaggio

La GLB 350 4MATIC è pensata per chi affronta spesso strade a bassa aderenza o sterrati leggeri. Il motore anteriore PSM da 80 kW entra in funzione quando è necessario, mentre la Disconnection Unit scollega l’asse anteriore nelle fasi di basso carico per ridurre drasticamente le perdite e migliorare l’autonomia. I modelli 4MATIC offrono:

  • Terrain Mode per sterrati e strade bianche, che interviene su trasmissione, sterzo e freni
  • Funzione “Transparent Bonnet”, che combina le immagini delle telecamere per mostrare una visuale virtuale sotto l’auto
  • Capacità di traino fino a 2 tonnellate con gancio semi-elettrico opzionale
  • Carico ammesso sul timone fino a 100 kg, utile per portabici con e-bike

Le sospensioni adottano un’assale multilink posteriore di nuova generazione, tipico delle classi superiori, e un avantreno con bracci in alluminio forgiato per contenere il peso e migliorare la precisione di sterzo. In combinazione con i cerchi da 20 pollici, la GLB monta di serie le sospensioni con smorzamento adattivo:

  • tramite Dynamic Select il guidatore può passare da una taratura Comfort più morbida a una modalità Sport più rigida;
  • l’ammortizzazione è regolata ruota per ruota sulla base dei sensori che leggono stato del fondo, stile di guida e situazione dinamica.

Design esterno: SUV compatto dal look deciso

L’estetica della Mercedes GLB elettrica punta sulla presenza su strada, senza esagerazioni ma con diversi dettagli che la rendono immediatamente riconoscibile:

  • Proporzioni da SUV compatto con frontale verticale, parabrezza inclinato, sbalzi contenuti
  • Passaruota rivestiti e “protezioni” sottoscocca visive, davanti e dietro, per sottolineare l’ispirazione off-road
  • Carreggiate larghe e ruote a filo carrozzeria (fino a 20 pollici) per un colpo d’occhio energico

I fari sono full Led di serie, con firma luminosa a stella; opzionalmente si possono avere gli Led Multibeam, che offrono luci diurne modellate secondo la stella Mercedes e una fascia luminosa che unisce otticamente i gruppi ottici. Dietro, le luci posteriori a tema stella sono collegate da una strip luminosa continua, con animazioni di welcome e goodbye personalizzabili.

Abitacolo digitale con MB.OS e MBUX di quarta generazione

Mercedes GLB elettrica interni
Image: Mercedes

All’interno, la nuova Mercedes GLB elettrica abbandona le linee del modello precedente per un’impostazione minimalista, quasi “tech lounge”, che dà risalto a pochi elementi ben caratterizzati.  MBUX Superscreen sospeso a tutta larghezza (opzionale), con:

  • display guidatore da 10,25″
  • display centrale da 14″
  • display passeggero da 14″ (disponibile dopo il lancio)

Senza lo schermo passeggero, la plancia è chiusa da un pannello decorativo con grafica stellare. Le bocchette d’aria rotonde agli estremi, con finitura Silver Shadow, hanno un look quasi aeronautico; al centro, una bocchetta piatta dal design high-tech sostituisce le classiche griglie. La console centrale sospesa integra:

  • vano smartphone con ricarica wireless
  • portabicchieri
  • comandi ben raccolti e materiali selezionati

Il volante è stato ridisegnato per essere più intuitivo con il ritorno di tasti fisici per limitatore e Distronic; rotella dedicata al volume audio; MB.OS, il nuovo sistema operativo Mercedes, è il “super cervello” che coordina infotainment, assistenza alla guida, comfort e ricarica. La quarta generazione di MBUX porta con sé: interfaccia Zero Layer aggiornata, con le info principali sempre in primo piano, app organizzabili in cartelle come su uno smartphone, aggiornamenti over-the-air per funzioni chiave, inclusi gli ADAS.

Per la navigazione, la GLB utilizza una versione integrata di Google Maps, combinata con l’interfaccia Mercedes e con la Navigation with Electric Intelligence.

Scheda tecnica – Mercedes GLB elettrica (dati principali)

Versioni elettriche al lancio

DatoGLB 250+ EQGLB 350 4MATIC EQ
Potenza massima200 kW260 kW
Coppia massima335 Nm515 Nm
TrazionePosterioreIntegrale 4MATIC
Batteria utilizzabile85 kWh85 kWh
Chimica batteriaNMC (nichel, manganese, cobalto)NMC
0–100 km/h7,4 s5,5 s
Velocità massima210 km/h210 km/h
Consumo WLTP combinato18,3–15,8 kWh/100 km18,6–15,9 kWh/100 km
Autonomia WLTP542–631 km521–614 km
Potenza ricarica ACfino a 22 kWfino a 22 kW
Potenza ricarica DCfino a 320 kWfino a 320 kW
Autonomia ricaricata in 10 minuti (DC)225–260 km215–255 km
Capacità di traino (con gancio opzionale)fino a 2.000 kgfino a 2.000 kg

