La Mercedes-Maybach EQS 680 SUV è il primo modello completamente elettrico che unisce l’eccellenza tecnologica di Mercedes-EQ con l’esclusività di Maybach. Il design esterno e interno del veicolo porta al massimo livello lusso, comfort e stile, con elementi distintivi come la verniciatura bicolore, gli interni in pelle Nappa e l’Hyperscreen MBUX.

La Mercedes-Maybach EQS 680 SUV si basa sulla tecnologia dell’EQS SUV di Mercedes-EQ e combina l’eccellenza tecnica con l’esclusività di Maybach. Gli esterni sono caratterizzati da un design speciale che comprende la stella Mercedes in posizione verticale sul cofano e un frontale nero di grande impatto. Quest’ultimo presenta la griglia del radiatore specifica di Maybach, portata nell’era dell’elettromobilità.

Il grande pannello nero è liscio e chiuso per la prima volta. L’elemento high-tech per i sensori radar è completamente integrato e non più visibile. Le lamelle cromate in filigrana si trovano anche sulla presa d’aria del paraurti. La classica scritta Maybach è discretamente incorporata in una striscia decorativa cromata, che forma un tutt’uno con la striscia luminosa continua dei fari Digital Light di serie.

Il motivo Maybach con diversi piccoli emblemi del marchio si ritrova anche nelle parti di rifinitura del paraurti laterale. Inoltre il Digital Light accoglie e saluta il guidatore con uno speciale spettacolo di luci. Come ulteriore saluto, una proiezione animata del motivo Maybach brilla in tutte e quattro le porte.

Il SUV Mercedes-Maybach EQS monta esclusivi cerchi in lega e forgiati da 21 o 22 pollici. La scritta Maybach si trova sui coprimozzi integrati e dal design raffinato. Nella parte posteriore, i gruppi ottici posteriori sottolineano il carattere esclusivo come una striscia luminosa continua con un’elica in due parti.

L’aspetto speciale della Mercedes-Maybach EQS SUV comprende anche la tipica verniciatura bicolore del marchio con un gessato in filigrana. È applicata a manoed è disponibile in cinque combinazioni di colori: argento high-tech/nero ossidiana, argento high-tech/blu nautico, nero ossidiana/grigio selenite, nero ossidiana/oro kalahari e marrone velluto/nero ossidiana.

All’interno, l’Hyperscreen MBUX di serie con animazioni specifiche di Mercedes-Maybach e il display centrale offrono un’esperienza intuitiva e personalizzata. I contenuti funzionali e la struttura operativa dei tre display corrispondono a quelli del SUV EQS di Mercedes-EQ. L’aspetto può essere personalizzato con tre stili di visualizzazione (discreto, sportivo, Maybach) e tre modalità (navigazione, assistenza, servizio). Nello stile discreto, il contenuto è ridotto al minimo e coordinato armoniosamente con il cambio di colore dell’illuminazione ambientale selezionata.

I passeggeri posteriori godono di un’ampia gamma di funzioni di infotainment e comfort, con display da 11,6 pollici e l’High-End Rear Seat Entertainment MBUX. La dotazione di serie comprende anche il tablet posteriore MBUX, che può essere utilizzato anche all’esterno del veicolo, e l’MBUX Interior Assist. Con l’aiuto di telecamere, è in grado di riconoscere le richieste di comando dei passeggeri dai movimenti del corpo e delle mani e di eseguire le funzioni corrispondenti, ad esempio l’accensione delle luci di lettura.

I materiali pregiati e la maestria artigianale definiscono gli interni, con la pelle Nappa Maybach Exclusive in diverse combinazioni di colori e legni naturali come opzioni decorative.

