La nuova Mercedes-Maybach S-Class 2026 arriva con l’aggiornamento più ampio mai realizzato su questo modello. L’intervento riguarda design esterno, ambiente interno, esperienza digitale e gamma motori, con l’introduzione per la prima volta di MB.OS su una Maybach e l’arrivo della quarta generazione MBUX in una veste grafica dedicata. A questo si aggiungono nuove possibilità di personalizzazione Manufaktur, una cura ancora più marcata per il comfort dei passeggeri posteriori e motorizzazioni sei e otto cilindri elettrificate pensate per coniugare fluidità, efficienza e prestazioni.
MB.OS debutta per la prima volta su una Maybach
Uno dei passaggi più rilevanti del nuovo modello riguarda l’introduzione del Mercedes-Benz Operating System, che arriva per la prima volta su una vettura Maybach. Questo consente di costruire un’esperienza digitale più continua e integrata, in cui interfacce, funzioni di assistenza, aggiornamenti over-the-air e servizi di bordo dialogano in modo più fluido.
Accanto a MB.OS debutta anche la quarta generazione MBUX, qui sviluppata con una veste specifica Maybach. Il sistema adotta una grafica dedicata, una Zero Layer ampliata e il nuovo MBUX Virtual Assistant con intelligenza artificiale generativa, pensato per rendere l’interazione più naturale, personalizzata e coerente con il tono sofisticato della vettura.
Un design esterno più espressivo ma sempre misurato
Dal punto di vista stilistico, la nuova Mercedes-Maybach S-Class evolve senza rompere con la propria identità. Il frontale introduce una lettura più scolpita della calandra Maybach, ora più ampia e disponibile anche con contorno luminoso. L’insieme punta a rafforzare la presenza scenica della vettura, ma con un linguaggio sempre controllato. La scelta è quella di lavorare su dettagli, proporzioni e firma luminosa per trasmettere autorevolezza in modo più sottile.
Tra gli elementi più caratterizzanti della nuova generazione figurano il wordmark Maybach illuminato nella cornice della griglia e i gruppi ottici con accenti in oro rosa, che aggiungono una nota quasi gioiello alla lettura del frontale.
La parte inferiore del frontale integra inoltre il motivo Maybach nelle prese d’aria in finitura cromata, mentre al posteriore i fanali riprendono visivamente il tema della stella. Anche dettagli minori, come il listello bicolore della maniglia posteriore o il proiettore che disegna la scritta Maybach a terra in fase di accesso, contribuiscono a costruire un racconto coerente dell’auto come oggetto di rappresentanza.
Nuovi cerchi forgiati e Night Series ampliano le possibilità di stile
Mercedes-Maybach arricchisce la gamma anche con nuovi cerchi forgiati, tra cui una proposta Manufaktur da 21 pollici con finitura dorata e una versione da 20 pollici lucidata. Sui cerchi silver-finish compare inoltre una stella Mercedes-Benz centrale che resta sempre perfettamente verticale grazie a un meccanismo a cuscinetto.
Sul fronte delle personalizzazioni esterne, la Night Series viene estesa e per la prima volta può essere abbinata anche alla tinta nautic blue metallic. Questa configurazione propone una lettura più scura e contemporanea dell’eleganza Maybach, con accenti dark chrome e combinazioni dedicate anche per l’abitacolo.
L’abitacolo punta su materiali e nuova interfaccia
All’interno, la nuova Mercedes-Maybach S-Class lavora su una nozione di lusso fatta prima di tutto di atmosfera. Il cockpit è stato ridisegnato per integrare meglio componenti digitali e superfici materiche, con il MBUX Superscreen inserito in un ambiente che mantiene la sensazione di salotto privato. Nuovi legni a poro aperto, tra cui il rovere e l’ambra marrone con motivo a spina di pesce, si affiancano a luci morbide, superfici profonde e finiture pensate per aumentare la sensazione di quiete.
Una delle novità più significative è l’introduzione, per la prima volta, di un interno senza pelle. Questa configurazione interpreta una diversa idea di lusso, più legata alla sensibilità contemporanea e alla qualità percepita dei materiali che non al solo impiego della pelle tradizionale.
La combinazione proposta in stormy grey abbina l’Artico goffrato al tessuto di alta gamma Mirville, realizzato con una miscela che richiama il lino e include poliestere riciclato. Il risultato viene completato da profili deep white e da una trapuntatura aperta a rombi che prosegue anche sui pannelli porta, mantenendo un livello visivo coerente con il posizionamento della vettura.
Il comfort posteriore resta protagonista
Nel mondo Maybach, la zona posteriore continua a essere il fulcro dell’esperienza a bordo. La nuova S-Class rafforza questa impostazione con le Executive rear seats, le porte comfort automatiche, un vano refrigerato dedicato e il supporto per i celebri calici da champagne argentati Robbe & Berking.
La console centrale posteriore è stata ridisegnata per integrare in modo più preciso i supporti dei calici, mentre dietro al bracciolo trova posto un comparto refrigerato da dieci litri. L’idea è quella di trasformare ogni spostamento in un’esperienza costruita su misura, non solo in termini di spazio, ma anche di ritualità e benessere.
Luci ambientali e interazione sensoriale
La nuova Active Ambient Lighting utilizza 199 Led, dieci mondi cromatici e 64 colori selezionabili, inclusi i toni dedicati Rose Gold White e Amethyst Glow. La luce dialoga anche con i comandi vocali, con il climatizzatore e con alcuni segnali dei sistemi di assistenza. In questo modo l’ambiente interno diventa più immersivo, con una tecnologia che partecipa alla costruzione di un’atmosfera coerente con la filosofia del modello.
Motori elettrificati sei e otto cilindri per una guida più fluida
La nuova gamma motori è stata rivista in profondità. Mercedes-Maybach introduce propulsori sei e otto cilindri elettrificati, progettati per offrire una spinta più pronta, maggiore efficienza e una risposta più lineare.
Il nuovo Mercedes-Maybach S 680 adotta un V8 aggiornato con tecnologia mild-hybrid, mentre il S 580 beneficia di un’evoluzione del V8 più potente rispetto alla generazione precedente. La variante S 580 e con EQ Hybrid Technology abbina invece un sei cilindri benzina evoluto a un motore elettrico, con un’autonomia in elettrico intorno ai 100 chilometri e una resa più pronta soprattutto nelle riprese intermedie.
Più insonorizzazione, sospensioni predittive e modalità di guida dedicata
Mercedes-Maybach ha lavorato in modo marcato anche su isolamento acustico e smorzamento delle vibrazioni, con l’obiettivo di rendere la vettura ancora più silenziosa. A questo si aggiunge la nuova Airmatic con smorzamento predittivo, che sfrutta dati Car-to-X per leggere la strada e adattare la risposta della sospensione in tempo reale.
L’esperienza viene ulteriormente definita dalla modalità Maybach all’interno del sistema Dynamic Select, pensata espressamente per massimizzare il comfort di marcia. È un’impostazione che punta a privilegiare scorrevolezza, assorbimento e compostezza, soprattutto per chi viaggia nei posti posteriori.
La nuova MBUX Maybach amplia l’esperienza digitale anche per i passeggeri posteriori
La quarta generazione MBUX si esprime anche nella zona posteriore con due schermi da 13,1 pollici e nuovi comandi remoti configurabili singolarmente. Attraverso questi display è possibile gestire con facilità clima, oscuranti, intrattenimento e altre funzioni dedicate ai passeggeri. Anche qui la grafica Maybach prosegue in modo coerente, con toni oro rosa e una presentazione più sofisticata dell’interfaccia. Le telecamere integrate permettono inoltre videochiamate, sottolineando la volontà di unire comfort, produttività e qualità dell’interazione.
Sistemi di assistenza e parcheggio
La nuova Mercedes-Maybach S-Class adotta una piattaforma di calcolo più evoluta e una sensoristica più avanzata, pensate per supportare funzioni di assistenza alla guida e al parcheggio più complete. In Europa è previsto di serie il pacchetto MB.Drive Assist. Anche il parcheggio viene aggiornato con sistemi capaci di individuare prima gli spazi disponibili e, per la prima volta, di supportare anche il parcheggio diagonale. Le versioni più complete integrano telecamere a 360 gradi e una grafica aggiornata per la visualizzazione dell’ambiente circostante.
Manufaktur e Made to Measure
Uno degli elementi centrali del nuovo corso della Mercedes-Maybach S-Class è il rafforzamento del programma Manufaktur. E’ possibile scegliere tra oltre 150 colori esterni e più di 400 tonalità per gli interni, a cui si aggiungono nuove combinazioni cromatiche, cerchi dedicati e finiture speciali. Il programma consente inoltre di lavorare su vernici storiche Mercedes-Benz e Maybach, pelli, cuciture, dettagli decorativi e combinazioni validate tecnicamente in tempo reale. In questo modo la vettura può essere configurata come un vero progetto su misura, molto vicino al concetto di pezzo unico.