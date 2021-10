Il Concept EQG offre un'emozionante anteprima della versione completamente elettrica della leggendaria icona off-road della Stella.

Mercedes EQG è la concept car combina il look inconfondibile della Classe G con elementi di design tipici dei modelli full electric di Mercedes a contrasto. Le qualità 4×4 della “G” non solo troveranno la loro strada nell’era della mobilità elettrica, ma saranno ulteriormente sviluppate in alcune aree.Mercedes EQG offre quindi un’anteprima di ciò di cui sarà capace una Mercedes Classe G con trazione elettrica a batteria.

Mercedes EQG: design

Anche il Concept EQG rimane nella tradizione stilistica propria di questo modello ed è immediatamente riconoscibile come una Classe G. Il concept, prossimo alla produzione, adotta la silhouette angolare della Classe G, compresi i suoi elementi iconici. Le strisce illuminate fanno risaltare visivamente le robuste bande protettive esterne. Il bordo di separazione dell’attraente verniciatura bicolore, nero lucido nella parte superiore, in alluminio lucido nella parte inferiore, scorre nella zona del frontale direttamente sotto il sovrastante cofano motore, sottolineando ancora più chiaramente questa caratteristica di design.

La vista frontale del Merdeces EQG resta familiare, anche grazie ai tipici fari rotondi. La variante completamente elettrica presenta una griglia del radiatore nera profonda continua. Un frontale Black Panel con stella illuminata ad effetto 3D crea un accento sorprendente. Intorno, il motivo animato di round squares nel tipico blu dei modelli Mercedes EQ crea un ideale collegamento visivo. Una fascia illuminata a tutto tondo avvolge il Black Panel, che, insieme ai cerchi illuminati bianchi negli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni, completa la grafica delle luci diurne dei fari.

Il Concept EQG monta cerchi in lega di alluminio lucidato da 22 pollici dal design esclusivo. Invece del solito copriruota di scorta c’è una scatola con serratura con accenti illuminati bianchi sulla parte posteriore che ricorda il design di una wallbox. Un vano che potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per riporre il cavo di ricarica a portata di mano.

Un altro punto forte del design è il portapacchi piatto in nero lucido. L’elemento centrale del suo design minimalista è la G dalla forma centrale, inconfondibile nella vista dall’alto. La striscia led bianca integrata nel bordo anteriore del portapacchi è un’interpretazione moderna del proiettore indispensabile per impegnative avventure fuoristrada, e sottolinea così la serietà del Concept EQG in ambito off-road: non a dispetto di, ma proprio grazie alla sua trazione completamente elettrica. Un’altra striscia led con finitura rossa forma l’estremità posteriore del portapacchi.

Mercedes EQG: caratteristiche

Il Concept EQG è chiaramente una G non solo in termini di design, ma anche per le sue caratteristiche tecniche, che lo rendono un fuoristrada senza compromessi. Il suo corpo si basa anche sul robusto telaio a longheroni e traverse. Il design del telaio rimane votato al fuoristrada, come è tipico della Classe G: con sospensioni indipendenti sull’asse anteriore e un assale rigido sul posteriore, di nuova concezione per l’integrazione della trazione elettrica.

Con quattro motori elettrici vicini alle ruote e controllabili individualmente, il veicolo offrirà caratteristiche di guida uniche, su strada e in fuoristrada. Come con qualsiasi 4×4, le ridotte del Concept EQG possono essere attivate tramite un selettore a 2 velocità per soddisfare con sicurezza i requisiti off-road più elevati.

